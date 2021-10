Classement de chaque performance en tant que jeune personnage de sopranos ⋆ 10z viral

Attention : cet article contient des spoilers pour The Many Saints of Newark.

Le chef-d’œuvre télévisé avant-gardiste de David Chase, The Sopranos, est la dernière série dramatique acclamée à revenir dans le long métrage. Contrairement aux films dérivés de Breaking Bad et Downton Abbey, The Many Saints of Newark ne ramène aucun acteur de la série phare (à l’exception d’un caméo vocal énigmatique de Michael Imperioli).

Mais il y a encore beaucoup de visages familiers des Sopranos. Des personnages emblématiques comme Livia, Junior et même Tony jouent des rôles de premier plan dans le film. Les performances de la distribution en tant que versions plus jeunes des personnages de Sopranos vont de parfaites à oubliables.

8 Samson Moeakiola dans le rôle de Salvatore Bonpensiero

Samson Moeakiola apparaît dans The Many Saints of Newark en tant que version plus jeune de Salvatore Bonpensiero, mieux connu sous son surnom grossier « Big P * ssy ». Il joue un rôle majeur dans la série en tant qu’informateur du FBI, mais ne fait qu’une brève apparition dans The Many Saints of Newark.

Le comédien Joey Diaz éclipse Moeakiola en tant que père de Sal, Bouddha. Diaz, qui a raconté d’innombrables histoires soprano-esques de sa propre vie dans ses apparitions extrêmement populaires sur The Joe Rogan Experience, se fond habilement dans le monde de Tony Soprano.

7 Billy Magnussen comme Paulie Walnuts

Paulie n’apparaît qu’en marge de The Many Saints of Newark. Il n’a pas sa propre intrigue secondaire et il n’est au centre d’aucune scène, il aurait donc été difficile de faire ressortir cette performance. Young Paulie est joué par Billy Magnussen, qui n’est pas un très bon match physique pour Tony Sirico.

Magnussen a récemment donné un tour de soutien formidable dans Pas le temps de mourir, mais son apparence de Many Saints of Newark est assez oubliable. Sirico a une voix très distinctive que Magnussen ne peut pas tout à fait reproduire.

6 Alexandra Intrator comme Janice Soprano

Dans The Many Saints of Newark, la sœur de Tony, Janice, n’est pas encore la tête brûlée reconnaissable jouée de manière spectaculaire par Aida Turturro dans Les Sopranos. Tout au long du film, elle noue une relation forte mais distante avec Tony qui met en place leur dynamique tendue de la série.

Alexandra Intrator est un match étrange pour un jeune Turturro, et elle partage une chimie convaincante avec son frère à l’écran Michael Gandolfini.

5 Jon Bernthal dans le rôle de Johnny Soprano

Le père de Tony, Johnny Soprano, n’est apparu que dans quelques brefs flashbacks tout au long des Sopranos, généralement encadrés à travers les yeux d’un jeune Tony naïf. Ainsi, Jon Bernthal avait une toile assez vierge pour représenter le personnage de The Many Saints of Newark.

La performance maîtrisée de main de maître de Bernthal reflète de manière intéressante la représentation de Tony par James Gandolfini, montrant quelles qualités le futur chef de la mafia a hérité de son père. Il cloue le tempérament chaud de Soprano ainsi que les livraisons comiques sèches lors des matchs hurlants.

4 John Magaro dans le rôle de Silvio Dante

Bien qu’il existe d’innombrables forces dramatiques derrière le saut dans le temps à mi-parcours de The Many Saints of Newark, les écrivains David Chase et Lawrence Konner ont également utilisé le saut dans le temps pour expliquer de manière hilarante les cheveux de Silvio Dante. Il est fièrement chauve dans la première moitié du film, puis porte son postiche familier après le saut dans le temps dans la seconde moitié.

Ce gag visuel est la principale implication de Silvio dans le film, mais la performance de John Magaro est parfaite. Il recrée parfaitement les expressions faciales exagérées et le style de marche voûté de Steven Van Zandt.

3 Corey Stoll en tant que soprano junior

Dans Les Sopranos, Oncle Junior est le chef de facto de la famille du crime DiMeo, souffrant d’innombrables problèmes médicaux dans son âge avancé. Dans The Many Saints of Newark, il n’a pas encore repris l’organisation.

Corey Stoll joue le plus jeune Junior comme plus mobile et plus jeune que Dominic Chianese, mais tout aussi amer et grincheux. Stoll est un acteur reconnaissable, mais il disparaît dans le rôle. Le film culmine dans la première de nombreuses décisions froides qui mèneront finalement Junior au sommet de la famille du crime DiMeo.

2 Michael Gandolfini comme Tony Soprano

La représentation de Tony Soprano par James Gandolfini est l’une des performances d’acteur les plus célèbres et les plus emblématiques de tous les temps. Tony a ensuite influencé les anti-héros de chaque série télévisée inspirée des Sopranos qui a suivi au cours de la décennie suivante. Gandolfini a laissé une paire de chaussures gigantesques à remplir, et elles n’auraient pu être remplies que par le fils de l’acteur décédé, Michael Gandolfini.

Le jeune Gandolfini ne se contente pas de copier la performance de son père ; il incarne le même rôle à un moment différent de sa vie. Bien avant d’être un redoutable chef de la mafia, Tony était un enfant naïf entouré de terribles modèles d’adultes. Tony de James Gandolfini a parlé aux gens, mais Tony de Michael Gandolfini est déprécié.

1 Vera Farmiga comme Livia Soprano

Sans aucun doute, la performance la plus forte de The Many Saints of Newark en tant que personnage des Sopranos est Vera Farmiga dans le rôle de Livia, la mère de Tony et Janice. Elle obtient les inflexions vocales de Nancy Marchand juste et cloue également le caractère erratique du personnage. Sa scène avec Tony dans la cuisine, une tentative timide de se connecter avec son fils, est l’une des scènes les plus émouvantes du film.

Farmiga ajoute également une couche intéressante au personnage de Tony en établissant des parallèles avec la représentation de Carmela par Edie Falco, suggérant que Tony a épousé une femme tout comme sa mère.

