Classement de chaque QB recrue de la NFL au cours de la semaine 2

Tout bien considéré, ce fut un bon début pour les quarts recrues lors de la semaine 1 de la saison 2021 de la NFL. Trevor Lawrence, Zach Wilson et Mac Jones ont chacun commencé pour leurs équipes dès le saut. Trey Lance et Justin Fields ont commencé la saison en tant que remplaçants, mais chacun a marqué un touché à l’intérieur de la zone rouge.

La bonne nouvelle pour les QB recrue de la semaine 1 était que chacun d’entre eux a marqué un touché. La mauvaise nouvelle est que les 49ers de Lance à San Francisco étaient la seule équipe avec un QB recrue au premier tour à remporter leur premier match – et Lance n’a joué qu’une poignée de snaps.

La semaine 2 a présenté notre première confrontation en tête-à-tête entre les quarts recrue lorsque Jones a commencé pour les Patriots contre les Jets de Wilson. Ce fut une autre performance encourageante pour Jones, qui a remporté la première victoire de sa courte carrière professionnelle, tandis que Wilson voudrait prétendre que cela ne s’est jamais produit.

Voici nos notes pour les QB recrues du premier tour de la semaine 2.

Trevor Laurent

La semaine 2 a commencé de manière prometteuse pour Lawrence et les Jags lorsque le QB recrue a mené son équipe sur un touché de 11 parties et 83 verges lors de la première possession du match. Aux 3e et 13e juste à l’extérieur de la zone rouge, Lawrence a lancé une belle frappe à Marvin Jones Jr. pour un touché de 25 verges.

Malheureusement pour le produit Clemson, c’était aussi bien que sa journée pouvait l’être. Le reste de l’après-midi fut essentiellement un désastre pour Jacksonville.

Les Jags ont perdu les Broncos de Denver, 23-13, pour tomber à 0-2 cette saison. Jacksonville n’avait que 189 verges d’infraction totale. Lawrence a lancé deux interceptions et a terminé le match avec une cote de 37,2 QB. Les Jaguars se sont encore plus embarrassés après le match.

Lawrence a terminé le match 14 sur 33 pour 118 verges. Vous pouvez regarder chaque lancer qu’il a effectué lors de la semaine 2 contre les Broncos ici. Ce fut une performance offensive si misérable pour Jacksonville en général qu’il est difficile d’en retirer trop de points positifs, mais le premier lancer de TD a montré le talent naturel du bras de Lawrence. Même lors d’un match difficile, il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour lui. Lawrence était considéré comme l’un des meilleurs espoirs du QB de mémoire récente pour toucher le repêchage de la NFL, mais Jacksonville a clairement encore une tonne de travail à faire pour se construire autour de lui. L’équipe de l’année dernière est allée 1-15 pour gagner le choix n ° 1 et les droits de Lawrence, et l’équipe de cette année ne se sent pas beaucoup mieux.

Lawrence ira bien, mais c’était un match qu’il aimerait bientôt oublier. Espérons que les Jags pourront impliquer davantage le porteur de ballon James Robinson la semaine prochaine pour soulager une partie de la pression de leur recrue QB.

Classe: C-

Zach Wilson

Wilson est sorti de BYU avec une réputation de tireur d’élite avec une grande force de bras et la confiance nécessaire pour tirer en profondeur sur le terrain. Sa performance de la semaine 1 a montré les deux côtés de la médaille sur ce rapport de dépistage, car il s’est connecté sur quelques jolis lancers mais a également lancé une interception. Dans l’ensemble, ce fut un début assez encourageant, même dans une défaite.

La performance de Wilson n’a pas été encourageante au cours de la deuxième semaine. Il a lancé une interception lors de ses deux premiers lancers du match contre les Patriots. Il n’a pas eu un seul jeu multi-interceptions pour BYU toute l’année dernière.

Cela n’a fait qu’empirer à partir de là. Wilson a lancé sa troisième interception du match au deuxième quart, puis est sorti de la mi-temps et a immédiatement lancé sa quatrième interception. À un moment donné du match, Wilson avait quatre réalisations à sa propre équipe et quatre réalisations à la Nouvelle-Angleterre.

Vous pouvez regarder les quatre interceptions de Wilson ici. Il y a quelques mauvais lancers ici.

Voici une vidéo des 4 interceptions de Zach Wilson et aucune d’entre elles n’est la faute de la ligne offensive. Prise de décision très préoccupante par la recrue. pic.twitter.com/DyhCcvjSp0 – olinestats (@olinestats) 19 septembre 2021

Wilson a terminé le match 19 sur 33 pour 210 verges, zéro touché et quatre interceptions. Les Jets ont perdu contre les Patriots, 25-6. C’était fondamentalement le pire des cas pour tout jeune QB. Espérons que ce n’est pas le type de performance qui nuit à sa confiance à l’avenir.

Une partie de cela est la peinture croissante d’être un QB de départ en tant que recrue. Une partie de cela est de jouer pour une équipe des Jets qui est allée 2-14 l’année dernière. Quoi qu’il en soit, Wilson a été meilleur la semaine prochaine contre les Broncos.

Au fait, Wilson a toujours un canon.

Zach Wilson a atteint 59,99 MPH sur un lancer cette semaine. La vitesse de passe la plus élevée sur un lancer cette année. – André Weingarten (@Swami_EA) 20 septembre 2021

Classe: F

Trey Lance

Les 49ers se sont améliorés à 2-0 en surmontant les Eagles pour une vilaine victoire de 17-11. San Francisco continue de commencer Jimmy Garoppolo au poste de quart malgré avoir pris Trey Lance avec le choix n ° 3 au classement général, et cette semaine, Lance n’a même pas vu le terrain.

Lance n’a obtenu que quatre snaps au cours de la semaine 1, mais l’un d’entre eux était un touché. Il n’a pas pris de claquement dans un match serré contre Philadelphie. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a expliqué la décision aux journalistes lundi :

« Non, je n’ai jamais prévu de ‘Hé, je vais l’utiliser ou je ne vais pas l’utiliser.’ C’est toujours une option tout au long du match », a déclaré Shanahan aux journalistes lundi. «Cela fait deux matchs et je ne l’ai jamais eu dans les premiers matchs et je ne l’ai jamais eu comme temps désigné. Je prévois de le faire semaine après semaine et chaque fois que j’ai envie de le mettre. Vous avez vu quand je l’ai fait pendant la semaine 1 et je n’ai jamais eu cette envie pendant la semaine 2. “

Garoppolo a très bien joué dans la victoire, terminant 17 sur 25 pour 314 verges avec un touché et aucun choix. Jimmy G ne joue pas une marque de football particulièrement excitante, mais il a aidé les Niners à gagner beaucoup de matchs depuis son arrivée dans la franchise. Il est facile de comprendre pourquoi les Niners adoptent une approche patiente avec Lance étant donné qu’il n’a joué qu’un seul match universitaire la saison dernière à North Dakota State, et Garoppolo est suffisamment stable pour aider les Niners à être compétitifs en ce moment.

Classe: Incomplet

Justin Champs

Fields est toujours le quart-arrière suppléant à Chicago, mais il a vu sa première action prolongée au cours de la deuxième semaine après une blessure à la jambe pour le partant Andy Dalton. Fields a joué toute la seconde mi-temps et a fait de bons lancers même si ses chiffres finaux ne le reflétaient pas.

Fields a frappé Allen Robinson avec une belle balle profonde dans la zone des buts qui lui est passée entre les mains pour un mauvais drop. Les receveurs de Chicago ont laissé tomber quelques autres balles attrapables incomplètes dans l’après-midi. Fields a terminé le match 6 sur 13 pour 60 verges avec une interception, mais il a aidé les Bears à remporter une victoire serrée contre les Bengals.

Alors que le match était en jeu à la fin du quatrième quart, Fields a réalisé le plus gros jeu de l’après-midi en tentant un premier essai aux 3e et 9e, Chicago conservant une avance de trois points. Fields a fait ce jeu tout seul, et il est possible que les Bears auraient perdu le match sans cela.

1. Les gens manquent facilement ce qui a rendu la course de 10 mètres de Justin Fields pour le premier match si géniale. Le tacle cassé était une chose, mais c’était sa conscience de se mettre au sol dans les limites pour faire avancer le chronomètre. Avoir cette présence d’esprit en tant que débutant ? C’est rare.#Ours pic.twitter.com/UP8aJoU4Ca – Erik Lambert (@ErikLambert1) 20 septembre 2021

Il y a eu des moments moins encourageants, comme une mauvaise interception en fin de quatrième quart qui a permis aux Bengals de revenir dans le match.

Le statut de Dalton étant inconnu lors de la troisième semaine contre les Browns de Cleveland, il semble que Fields aura la chance de montrer qu’il mérite le poste de titulaire pour le reste de la saison.

Classe: B

Mac Jones

Les Patriots n’avaient pas besoin de Jones pour faire un tas de gros jeux pour battre les Jets. La Nouvelle-Angleterre a présenté un plan de match conservateur pour son quart-arrière et a laissé sa défense dominer le QB recrue en partant de l’autre côté d’eux pour remporter une victoire facile de 25-6.

Jones a joué un match efficace, terminant 22 sur 30 pour 186 verges. Il n’a pas lancé de touché ni d’interception. Au lieu de cela, les jeux les plus mémorables de Jones sont venus en aidant le jeu de course des Pats. Il a poussé Damien Harrison dans la zone des buts pour ce touché.

Il a également aidé à provoquer un revers pour la Nouvelle-Angleterre en tant que bloqueur principal:

Jones a ressemblé au meilleur QB recrue pendant deux semaines, mais les Patriots ont également rendu son travail assez facile. Créditez le jeune QB pour son air posé et précis lors de ses deux premiers matchs. Les grands jeux finiront par arriver.

Les Patriots accueillent les Saints la semaine prochaine, ce qui devrait être un autre match gagnable et une opportunité pour Jones d’impressionner à nouveau. Après ça? Un rendez-vous de la semaine 4 avec les Bucs et l’ancienne légende des Patriots Tom Brady.

Classe: UNE-