Classement de la Hongrie réédité, Lewis Hamilton de retour en P2

Mijan Lpez (Pinar del Ro, Cuba, 1982) a une coutume. Il attrape les adversaires et les entraîneurs et les retourne par les épaules comme des sacs à dos. Car quelque chose est ‘The Horseshoe Giant’, le meilleur combattant de l’histoire, celui qui a accroché à Tokyo sa quatrième médaille d’or olympique consécutive à +130 kilos, […] More