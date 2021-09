Classement de la Ligue Santander – 5e journée

20/09/2021 à 22:55 CEST

Les Le FC Barcelone a fait match nul à domicile avec Grenade (1-1) dans le match qui a clôturé la 5e journée de LaLiga Santander 2021-2022. Le blaugrana central Araújo évité un plus grand mal, avec son but à la dernière minute, mais l’équipe culé a trébuché devant ses fans et est descendu à septième place du classement, avec 8 points. Les de Koeman, avec un jeu de moins, sont désormais 5 derrière le leader, le Real Madrid, Qu’est ce qui ne va pas avec ça 13.

Le marqueur d’accident dans le Camp Nou il a été ouvert par le défenseur visiteur dimanches Duarte à la minute 2. Bien qu’il y avait tout le match à venir, la réaction du Barça et il semblait que le grenade reviendrait pour marcher victorieux du stade de Barcelone. Mais dans la dernière ligne droite, un en-tête précis de Ronald Araújo a permis de sauver un point et de garder l’équipe invaincue au championnat.

Le dimanche le Real Madrid se tenait comme Leader seul grâce aux objectifs de Vinicius et Benzema dans les minutes 86 et 88 qui ont engendré le retour épique des blancs sur le terrain de Valence (1-2). Une erreur de Lucas Vazquez causé le but de l’ancien madridista Hugo Duro, en seconde période, et cela a rendu le match très difficile pour les Blancs. Le pari offensif risqué de l’entraîneur madrilène Ancelotti, qui a fait des changements offensifs, a fini par lui donner de bons résultats.

Deuxième avec 11 points est le L’Atlético de Madrid après un nul à Wanda avec l’Athletic (0-0). Il n’est pas sorti cette fois de l’équipe de Siméone le scénario restant connu de prendre le match en seconde période et de manière serrée – les 3 victoires des rojiblancas dans cette campagne ont été par le minimum et le seul match nul, contre le Villarréal, a été réalisé grâce à un but contre son camp de l’équipe de Castellón à la 96e minute – mais l’expulsion de Joao Félix en 78, il les a laissés sans options.

Un autre invaincu, le Séville a fait match nul sans but dans le domaine compliqué de Real Sociedad (0-0), équipe qui a ajouté trois victoires d’affilée après avoir chuté lors de ses débuts en championnat contre le Barça et qu’il se serait positionné en leader provisoire avec une victoire.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Équipes PJ Points Real Madrid 5 13 Atlético Madrid 5 11 Valence 5 10 Real Sociedad 5 10 Athletic 5 9 Séville 4 8 FC Barcelone 4 8