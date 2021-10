Classement de la Ligue Santander – 8e journée

10/03/2021 à 22:55 CEST

Les Le Real Madrid a prolongé sa mauvaise série de résultats après avoir été battu par l’Espanyol (2-1) dans le match correspondant à la 8e journée de LaLiga 2021-2022. Malgré le trébuchement, les blancs continuent premier avec 17 points, le même que Athlète de Madrid, deuxième, et Real Sociedad, troisième, pour sa meilleure différence de buts. Les donostiarras pourraient être leaders en remportant leur match ce jour mais il a égalisé sur le terrain de Getafe (1-1).

Dans l’accident de Cornellà-El Prat, Ancelotti et ses joueurs espéraient retrouver le chemin de la victoire, après le match nul contre lui Villarréal et défaite dans Champions contre Shérif, mais ont été surpris par un Espanol très sérieux qu’il a pris l’avantage en première mi-temps avec un but de son buteur Raul De Tomás. Aleix Vidal a augmenté l’avance à la 60e minute et Madrid il n’a pu couper qu’avec une cible de Benzema en 71.

Il pourrait aussi profiter de la première défaite du Madrid dans le championnat de la ligue, le Séville, mais perdu à Grenade (1-0) et il continue quatrième avec 14 points et un match en attente.

Le samedi le Le FC Barcelone a également perdu son championnat sans défaite après une chute sur le terrain de l’Atlético de Madrid (2-0). Les blaugranas sont neuvième, avec 12 points et un jeu de moins, et le Athlétisme est co-leader, avec 17.

A l’équipe de Siméone Cela lui a suffi avec une bonne première mi-temps, dans laquelle il a matérialisé ses chances claires dans les buts de Lemar et Luis Suarez, pour remporter la victoire. Les Barça Il n’a jamais pu devenir accro au jeu malgré le fait que les locaux ont abandonné la possession une fois qu’ils ont obtenu le score en faveur et se sont consacrés uniquement à protéger leur but.

Vous pouvez consulter les statistiques complètes de LaLiga via le lien suivant en pouvant voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

Classement complet

Points PJ Teams Real Madrid 8 17 Atlético Madrid 8 17 Real Sociedad 8 17 Séville 7 14 Osasuna 8 14 Rayo Vallecano 8 13 Athlétisme 8 13 Valence 8 12 FC Barcelone 7 12