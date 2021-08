Classement de la Ligue Santander – Journée 1

14/08/2021

A débuté Liga Santander 2021-2022!! Le Real Madrid a été le premier des favoris à être publié et il l’a fait vainqueur sur le terrain du Deportivo Alavés (1-4). L’ensemble des Ancelotti il est Dirigeant avec ces 3 points atteint en Mendizorrotza et pour avoir une meilleure différence de buts que lui Valence, l’autre équipe qui a également gagné lors de la 1re journée, vendredi soir, contre Getafe (1-0).

Au retour de l’entraîneur italien sur le banc madrilène, son équipe est passée du moins au plus. Les locaux ont été courageux et se sont levés en première mi-temps, qui s’est terminée 0-0, mais le succès du buteur blanc, Karim Benzema, a décidé le choc dans le second. Le Français a marqué 0-1 et 0-3, et Nacho était l’auteur du deuxième but à l’extérieur. En un quart d’heure seulement, le Madrid vaincu ceux de voie qui s’est approché du tableau d’affichage avec un penalty marqué par Joselu à 64′. Cela n’a pas dérangé ceux de Carletto qui a continué à dominer et a clôturé le match avec un but de Vinicius en temps de remise.

Ce dimanche, les deux autres grands prétendants au titre de champion feront leurs débuts : le Athlète de Madrid et le FC Barcelona. Le champion actuel le fera en premier, l’ensemble des Siméone, qui affrontera le Celta Vigo dans Balles à partir de 17h30

Le Barça est le seul des trois grands à disputer cette journée 1 à domicile : ceux de Koeman ils reçoivent le Société réelle dans le Camp Nou, dans un duel qui débutera à 20h00. Dans la deuxième année de l’entraîneur néerlandais, et la première sans Léo Messi, les Catalans espèrent commencer la saison par une victoire le jour où les supporters retournent au Blaugrana Coliseum pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Vous pouvez vérifier le Complétez les statistiques de LaLiga via le lien suivant pouvoir voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

