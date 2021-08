Classement de la Ligue Santander – Journée 2

21/08/2021

Le à 23:53 CEST

Le Le FC Barcelone a sauvé un point lors de sa visite à l’Athletic Bilbao (1-1) dans le match correspondant à la journée 2 de Liga Santander 2021-2022. Il a fallu beaucoup à l’équipe culé pour maintenir son invincibilité mais cela a servi à Leader provisoirement, avec 4 points et une meilleure différence de buts que les deux autres équipes qui ont le même score, Valence et Majorque. Mais les groupes madrilènes, Réel et Sportif, ils peuvent dépasser le trio de tête s’ils gagnent leurs matches dimanche comme ils l’auraient fait 6.

Il a souffert dès la première minute du Barça au San Mamés contre des lions très combatifs qui ont eu les meilleures chances du match. Dans la première moitié Sancet a fracassé une balle dans le bois de la porte Rapporter et au début de la seconde le Sportif avec un coup qui Araújo Il est sorti sous les bâtons, le but des Blaugrana étant déjà battu. A la troisième, à la 50e minute, le charme est venu pour ceux de Marcelino, lorsque Iñigo Martinez Il a dirigé un corner et a marqué le 1-0. Les de Koeman, même s’ils étaient loin de la bonne image qu’ils offraient lors de la première de la ligue avant le Réel, ils ont réagi et Memphis il a égalisé du pied gauche à 13 minutes de la fin.

La première des équipes de la capitale à jouer ce dimanche sera le Athlète de Madrid, à la maison avant lui Elche, à partir de 19h30 Les colchoneros ont eu du mal le premier jour mais ils ont pris les 3 points de Vigo; Siméone et votre confiance pour avoir plus de facilité lors de vos débuts dans le Wanda et gagne pour continuer avec le total des points : 6 sur 6.

Le réel Madrid, pour sa part, clôturera la journée du dimanche dans le domaine de j’ai soulevé, dans un crash qui commence à 22h00. Deuxième sortie de la de Ancelotti en deux matchs, mais les Blancs s’accrochent à la bonne seconde mi-temps dans laquelle ils ont joué Mendizorroza faire confiance à ses options pour gagner dans l’un des stades dans lesquels il a été le plus difficile de le faire ces dernières saisons.

Vous pouvez vérifier le Complétez les statistiques de LaLiga via le lien suivant pouvoir voir des aspects clés tels que les meilleurs buteurs, le classement de Zamora et la liste des cartons rouges ou jaunes entre autres.

► Voir le classement complet

Classement complet

PC Équipes Points FC Barcelone 2 4 Majorque 2 4 Valence 2 4 Real Madrid 1 3 Séville 1 3 Atlético Madrid 1 3