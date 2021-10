Classement de la NFL les QB recrue jusqu’à présent

L’adage de la NFL qui perdure depuis des décennies est qu’il faut trois ans pour évaluer correctement un quart-arrière. Cela était ancré dans la conviction que les joueurs qui passaient de l’université à la NFL avaient besoin de temps et de préparation pour apprendre une attaque professionnelle et s’adapter à la vitesse du jeu. Maintenant, tout a changé.

Il n’est peut-être pas juste de porter des jugements téméraires sur les passants au début, mais les équipes le font tout le temps. La NFL emprunte de plus en plus aux principes des collèges et les joueurs entrent dans la ligue plus polis que jamais. Cela a entraîné un nombre record de quarts de première année à partir de la porte. Bien que lutter tôt ne signifie pas qu’un quart-arrière ne sera jamais bon, dans la plupart des cas, de nos jours, nous pouvons nous attendre à ce qu’un joueur continue sur la tendance qu’il établit dans la ligue – à moins que des changements majeurs de personnel ou d’entraîneur ne soient apportés.

Alors maintenant, plongeons-nous dans la classe 2021 et voyons comment ils se sont comportés jusqu’à présent.

Trevor Lawrence, Jaguars de Jacksonville



129-pour-216 (59,7% d’achèvement), 1 465 verges, 7 TD, 8 INT – 75,5 note de passeur

Face à la plus grande pression de la classe des recrues, l’attente de Lawrence lorsqu’il a été sélectionné n ° 1 au classement général n’était pas seulement d’être le quart partant des Jaguars dès le saut, mais aussi de changer la culture. Ce n’était pas au départ quelque chose que nous pensions être un problème compte tenu de son histoire de leadership à Clemson, mais jusqu’à présent, la première saison désastreuse d’Urban Meyer a eu un effet horrible sur Lawrence.

Ce qu’il fait bien

La grande chose que vous recherchez d’une recrue est une sorte de signe qu’elle peut accrocher dans la NFL, et il y a eu des flashs précis de Lawrence cette saison. Un début de saison horrible a cédé la place à trois départs solides qui l’ont vu terminer avec une note de passeur de 90,0 ou plus, et les choses vont dans la bonne direction. Lawrence a montré des éclairs de grande capacité de jeu et peut s’accrocher à des défenses difficiles.

Ce qu’il fait mal

Les Jaguars ont permis à Lawrence d’être limogé 10 fois cette saison jusqu’à présent, et bien que nous ne puissions certainement pas blâmer un QB pour une mauvaise protection, il y a des moments où j’aimerais le voir avoir plus de conscience dans la poche.

Un autre domaine dans lequel Lawrence se débat est celui des transmissions clés. Qu’il s’agisse d’un 3e tenu et qu’il a besoin de faire un jeu, ou d’un terrain raccourci dans la zone rouge, Lawrence doit devenir plus efficace dans ces domaines pour passer à l’étape suivante.

Note : C+

Le début de saison catastrophique a laissé place à suffisamment d’optimisme récent pour qu’il semble y avoir quelque chose à construire. Je ne suis pas complètement optimiste quant à la mise en place de Lawrence cette saison, mais dans l’ensemble, je pense que Jacksonville a pris la bonne décision en le sélectionnant n ° 1.

Zach Wilson, Jets de New York



104-pour-181 (57,5% d’achèvement), 1 168 verges, 4 TD, 9 INT – 63,5 note de passeur

Les Jets sont tombés amoureux de Wilson avant le repêchage, tout comme beaucoup d’autres personnes. Son bras canon et son jeu de jambes rapide ont immédiatement fait des comparaisons avec Aaron Rodgers, et cela a entraîné beaucoup de pression pour le choix n ° 2 au classement général. New York n’était pas une équipe prête à soutenir un quart recrue à partir du saut, mais Wilson a été propulsé sous les feux de la rampe tôt et prend ses morceaux.

Ce qu’il fait bien

Il y a quelque chose à dire pour avoir le courage de sortir chaque semaine, sachant que les fans vous embrocheront lorsque vous lutterez, et continuez à le faire de toute façon. Cela semble stupide, mais je pense en fait que c’est un mérite qu’il ne joue pas timidement avec les armes à feu, même s’il devrait peut-être l’être. Wilson continue de pousser le ballon vers le bas du terrain et d’essayer de faire en sorte que les jeux se produisent, plutôt que de se flétrir dans un passeur de contrôle.

Ce qu’il fait mal

J’ai été gentille, alors maintenant nous devons nous attaquer à ça. Wilson a joué au football atroce depuis la semaine 1. La grande majorité de ses verges par la passe ont été perdues lorsque le jeu est loin de sa portée, et malgré 181 tentatives de passes cette année, Wilson n’a en moyenne que 6,5 verges par tentative – avec pas d’amélioration notable.

Les pires traits de Wilson consistant à forcer des passes qui ne sont pas là et à chercher constamment le gros jeu, même lorsqu’il ne devrait pas, ont fondamentalement détruit sa saison et une grande partie de la confiance que les fans avaient en lui.

Note : F

Il est impossible de dire que cette saison a été autre chose qu’un échec lamentable. Je sais que les Jets manquent cruellement de talent, mais Wilson ne se fait aucune faveur avec son jeu. Sa récente blessure pourrait être la meilleure chose à faire, car elle permet à l’équipe de le retirer et d’arrêter de le ridiculiser davantage jusqu’à ce qu’elle le développe davantage.

Trey Lance, 49ers de San Francisco



25-pour-48 (52,1% d’achèvement), 354 yards, 3 TD, 1 INT – 88,4 note de passeur

Les 49ers sont allés gros dans le repêchage pour monter et sélectionner Trey Lance. Lorsque San Francisco a appuyé sur la gâchette, tout le monde savait que Lawrence et Wilson feraient un et deux, donnant à l’équipe le choix des meilleurs passeurs restants. Utilisé avec parcimonie dans quelques packages offensifs, Lance a suffisamment montré qu’il y a des appels pour qu’il commence.

Ce qu’il fait bien

Lance a plus ou moins profité des opportunités limitées qui lui ont été offertes et a également montré sa capacité à faire la différence sur le terrain.

Ce qu’il fait mal

L’évidence est son faible pourcentage d’achèvement et le fait de ne pas voir le terrain aussi bien qu’il le devrait, mais en dehors de cela, il n’y a pas grand-chose à détester avec la façon dont Lance a joué en un temps limité.

Note : Incomplet

Il est trop tôt pour donner une note à Lance, mais s’il a l’opportunité de commencer certains matchs, nous aurons une meilleure idée de ce à quoi il ressemble dans un rythme ou avec une semaine complète pour se préparer.

Justin Fields, les ours de Chicago



75-pour-131 (57,3% d’achèvement), 816 yards, 2 TD, 6 INT – 61,8 note de passeur

Largement considéré comme l’un des choix les plus intelligents du repêchage, Chicago a réussi à placer Justin Fields bien en dessous de ce que beaucoup s’attendaient à ce qu’il soit pris. C’était une aubaine pour les fans des Bears. Remplaçant Andy Dalton en difficulté, Fields n’a pas mieux réussi avec le ballon dans ses mains alors que Chicago se retrouve maintenant à 3-4 et n’a pas réussi à mettre en place une campagne qui pourrait les mener aux éliminatoires.

Ce qu’il fait bien

Il y a eu quelques flashs, mais c’est vraiment tout ce que nous pouvons dire.

Ce qu’il fait mal

Chicago semble allergique à laisser Fields diriger le ballon, et cela n’a pas arrangé les choses – mais c’est le manque de gros jeux qui est préoccupant. Fields a un canon pour un bras, mais ne pousse tout simplement pas le ballon efficacement vers le bas. Lorsqu’il essaie de faire un jeu, son placement de balle est erroné et, trop souvent, il a mal jugé la défense, ce qui a conduit à ses six interceptions.

Note : F

C’est ainsi que je note Fields et Wilson pour des raisons très similaires. Aucun des quarts ne semble prêt à jouer pour le moment, et nous ne voyons pas de progression solide.

Mac Jones, Patriots de la Nouvelle-Angleterre



174-pour-247 (70,4% d’achèvement), 1 779 verges, 9 TD, 6 INT – 92,8 note de passeur

Le plus bas avantage de tous les meilleurs quarts du repêchage, Mac Jones était parfait pour la Nouvelle-Angleterre car il avait un étage très élevé que les Patriots pouvaient utiliser dès le saut. Une organisation habituée à contourner les limitations physiques d’un joueur, la recrue est rapidement devenue à l’aise dans l’offensive de la Nouvelle-Angleterre et ressemble à un démarreur à long terme pour la franchise.

Ce qu’il fait bien

Jones joue un style qui convient tout à fait à une équipe de football de Bill Belichick. Il ne commet pas une tonne d’erreurs et ne coûte pas le match à son équipe, et a montré une capacité à déplacer les chaînes et à maintenir l’équipe en lice. Tout juste sorti du meilleur match de sa carrière, dans lequel Jones a lancé pour 307 verges contre les Jets, nous pourrions voir son développement atteindre une vitesse supérieure où il a plus de corde à jouer.

Ce qu’il fait mal

Pour que Jones passe de « très bon » à « excellent », il doit commencer à faire plus de jeux en aval. À son crédit, cela s’est amélioré au cours des deux dernières semaines, mais à un moment donné, effectuer beaucoup de passes et déplacer les chaînes ne suffit pas, et vous devez avoir un quart-arrière capable d’entailler régulièrement les défenses sur plus de 20 mètres lorsque ils font une erreur défensive. Jusqu’à présent, Jones n’a pas montré cet aspect à son jeu.

Note : A-

Sans poser de questions, Jones a été le meilleur des quarts recrue jusqu’à présent, ce qui n’est pas nécessairement une surprise compte tenu de ses compétences et de son QI footballistique. Le problème sera toujours de savoir s’il a le talent de bras pour brûler les meilleures défenses, et bien que je pense que son manque de force en aval, je pense qu’il est assez bon pour gagner beaucoup de matchs lorsque les Patriots le lui permettent. tenter des passes plus risquées.

Davis Mills, Houston Texans



111 sur 171 (64,9% d’achèvement), 1 047 verges, 5 TD, 7 INT – 74,4 note de passeur

Sélectionné au troisième tour comme couverture de sécurité à un moment où il semblait simplement que Deshaun Watson était mécontent, la campagne des recrues de Mills a été bouleversée à la suite des graves allégations d’agression sexuelle contre le quart-arrière de la franchise des Texans.

Cela a conduit Mills à commencer alors que personne ne l’avait retenu pour prendre une photo cette saison, et maintenant la saison 2021 est devenue une question de lui obtenir des représentants et de voir quel type de potentiel il a.

Ce qu’il fait bien

Lorsque Mills a affronté les Patriots au cours de la semaine 5, il a non seulement réalisé le meilleur match de sa saison jusqu’à présent, mais aussi l’un des meilleurs matchs de passe de la période de la NFL. Finissant avec 312 verges et 3 touchés, Mills était un énorme problème pour la Nouvelle-Angleterre et a montré les traits sérieux d’un QB de franchise. Il s’est refroidi depuis ce temps, mais il y a encore assez pour continuer à travailler sur lui et voir si l’équipe a trouvé un joyau.

Ce qu’il fait mal

Mills vérifie beaucoup trop. Maintenant, bien sûr, il a été limogé 15 fois et c’est préférable que d’être touché sans cesse – mais il y a une inquiétude très réelle que nous pourrions voir David Carr 2.0, où Mills est tellement inquiet d’être touché qu’il se contente de trajets courts. À ce stade, la saison de Houston est terminée, l’équipe doit donc le laisser essayer de la diffuser davantage et voir s’il a le potentiel pour diriger cette équipe de football.

Note : C

Une note moyenne est bien meilleure que quiconque aurait pu s’y attendre s’ils avaient entendu que Davis Mills commencerait cette saison. Au milieu du peloton, il y a certains traits qui pourraient être quelque chose à renforcer – mais je suis encore loin d’être dans ce train en marche.