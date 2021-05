Classement de la puissance CDL 2021 après la phase 3 majeure

Voici nos classements de puissance mis à jour après la phase 3 majeure.

Le Stage 3 Major a apporté encore plus d’excellents matchs dans la Call of Duty League. Avec quelques bouleversements majeurs, des matchs explosifs et des matchs qui se déroulent au fil du temps, voici comment notre classement de puissance a changé après la phase 3 majeure.

12. Légion de Paris (-)

Après une défaite 3-1 face aux Royal Ravens de Londres, la Légion de Paris reste en bas de notre classement de puissance. Ils ne semblent pas apporter d’améliorations, et avec la fin de la saison qui arrive très rapidement, Paris devra s’améliorer s’il veut se qualifier pour les Champs.

11. Surge de Seattle (-)

Seattle Surge reste à la 11e place après sa défaite 3-1 face aux Guerrillas de Los Angeles. Seattle a eu du mal à Hardpoint depuis l’ajout de Decemate, et perdre deux contre les Guerrillas ne semble pas bon. La poussée devra améliorer leurs réapparitions avant de passer à l’étape 4.

10. Guérillas de Los Angeles (-)

Alors qu’ils ont lancé le Major avec une victoire 3-1 sur Seattle Surge, ils ont été vaincus 3-1 par OpTic Chicago pour mettre fin à leur course majeure. Encore une fois, les guérilleros ont eu du mal à réapparaître, et ils devront s’améliorer avant de passer à l’étape 4. Parallèlement, ils doivent faire leurs preuves contre les meilleurs, ils peuvent battre les équipes sous eux, mais doivent battre les équipes plus haut. dans la ligue.

9. Minnesota ROKKR (-3)

Minnesota ROKKR a été dominé dans une rapide défaite 3-0 contre les Royal Ravens de Londres pour mettre fin à leur Major. Ils semblaient complètement perdus, et leurs réapparitions ont eu du mal spécifiquement, prenant une défaite 3-0 dans le contrôle. Bien qu’il semble que Minnesota ROKKR fasse un changement, il est peut-être trop tard dans la saison.

8. London Royal Ravens (+1)

Les Royal Ravens de Londres avaient l’air mieux que jamais en Major 3, et ils avaient une grande chance de courir. Alors qu’ils ont perdu 3-0 contre les LA Thieves lors de leur dernier match au Major, ils avaient l’air super, et cela pourrait être l’élan dont ils ont besoin pour passer à l’étape 4. Cependant, tout comme ils commencent à être superbes, il semble que l’Afro peut entrer dans l’équipe et remplacer Zaptius pour l’étape 4.

7. Empire de Dallas (-2)

Dallas Empire n’a pas pu gagner une seule carte au Major, et deux défaites 3-0 contre Atlanta FaZe et OpTic Chicago ne semblent pas bonnes pour la quatrième étape. Dallas Empire devra trouver la racine de son problème et revenir à leur niveau avec Huke. Que ce soit une autre chance ou si Empire cherche simplement à s’améliorer à temps pour Champs, ils doivent s’améliorer rapidement.

6. Florida Mutineers (+1)

Les Florida Mutineers sont une équipe qui peut ressembler à la meilleure du monde un jour, puis à la pire le lendemain. La cohérence a été un réel problème pour les mutins, et c’est quelque chose qu’ils devront résoudre avant de passer à l’étape 4.

5. LA Thieves (-1)

LA Thieves a pris une défaite 3-1 contre les Florida Mutineers lors de leur premier match au Major, avant de rebondir avec une victoire 3-0 sur les Royal Ravens. Bien qu’ils aient finalement été éliminés par Toronto Ultra, les Thieves semblaient améliorés lors de leur premier match avec Huke. Cependant, ils n’ont toujours pas passé beaucoup de temps avec Huke et ne feront que s’améliorer tout au long de la saison.

4. OpTic Chicago (+4)

OpTic Chicago a fait une grande course dans le bracket des perdants au Major 3. Dashy et Scump se sont spécifiquement intensifiés pour le Major, dominant et assurant une finition Top 4 pour OpTic. Cette amélioration était nécessaire et leur donne une grande dynamique à l’approche de l’étape 4.

3. New York Subliners (-)

Les Subliners de New York ont ​​obtenu une 2e place au Major, car ils n’ont malheureusement pas pu clôturer la grande finale. Hydra avait l’air excellent dans son premier Major avec l’équipe, et New York est sans aucun doute l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue actuellement. Leur Hardpoint est exceptionnel et cela a l’air génial pour l’étape 4.

2. Toronto Ultra (-1)

Toronto Ultra ressemble toujours à l’une des équipes les plus dangereuses de la ligue. Cependant, la chute au deuxième rang de notre classement Power en raison du fait que FaZe a remporté son deuxième Major de la saison. Encore une fois, le travail d’équipe de Toronto était sans égal au Major 3, et leur facteur d’embrayage est incroyable. Toronto cherchera à aller de nouveau sans faute dans la phase de groupes de la quatrième étape.

1. Atlanta FaZe (+1)

Atlanta FaZe se voit passer au premier rang de notre classement Power après sa victoire à la Major 3. Arcitys a joué certains des meilleurs COD de sa carrière alors qu’il dominait complètement, affichant un K / D de 1,18 à l’étape 3. FaZe a récupéré le première place et cherchera à y rester tout au long de l’étape 4.

Le post CDL 2021 Power Rankings After Stage 3 Major est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.