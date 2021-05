Classement de la puissance CDL 2021 après l’étape 3, semaine 3

Voici nos classements de puissance mis à jour pour la phase 3 majeure.

La troisième semaine de l’étape 3 nous a apporté des matchs encore plus exceptionnels. Avec le Stage 3 Major juste au coin de la rue, voici nos classements de puissance mis à jour.

12. Légion de Paris (-)

La Légion de Paris reste au bas de notre classement de puissance après une nouvelle défaite 3-0. Alors que c’était entre les mains de Toronto Ultra, c’était encore une mauvaise performance lors de l’étape 3 pour la Légion, et ils devront s’améliorer massivement pour augmenter notre classement de puissance.

11. Surge de Seattle (-2)

Après l’ajout de Decemate, Seattle Surge espérait une période de lune de miel pour obtenir au moins une victoire. Cependant, Atlanta FaZe et London Royal Ravens les ont battus 3-1, et ont semblé dominants en le faisant. Londres a été particulièrement dominant à Hardpoint, remportant 500-187 sur les deux cartes. Seattle devra améliorer son assassinat dans toutes les réapparitions, et avec leur mauvais bilan de contrôle, cela doit s’améliorer rapidement.

10. Los Angeles Guerrillas (-1)

Les guérilleros de Los Angeles se sont sans aucun doute améliorés depuis l’ajout de Cheen. Cependant, ils n’ont pas réussi à gagner de nombreuses séries et leur recherche et destruction est une partie importante de leurs matchs. Avec leurs réapparitions en difficulté, les équipes ont juste besoin de gagner toutes les réapparitions pour remporter la série, donc les guérilleros doivent s’améliorer ici.

9. London Royal Ravens (+1)

Les Royal Ravens de Londres semblent améliorer chaque série, et leur Hardpoint en particulier a fière allure. Après une victoire combinée de 500-187 Hardpoint sur Seattle Surge dans la série, ils ont fière allure à l’approche du Major et pourraient faire une course de perdants.

8. OpTic Chicago (-4)

OpTic Chicago se voit tout en huitième après deux défaites lors de la troisième semaine. L’équipe semble perdue, et bien qu’il y ait eu des problèmes de serveur dans leur match contre FaZe, nous ne pensons pas qu’une rediffusion aurait eu un résultat différent. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils fassent un changement de liste, mais l’équipe doit améliorer son travail d’équipe, sa stratégie et ses vetos. Cela peut nécessiter plus d’analystes pour rejoindre l’équipe, mais quelque chose doit bientôt changer.

7. Florida Mutineers (+1)

Les Florida Mutineers remportent des victoires consécutives lors de la troisième semaine et commencent dans le support des gagnants pour la première fois cette saison. Tout semble clique pour eux, et alors que les jeux sont proches, ils remportent des victoires. S’ils peuvent rafraîchir leur recherche et destruction, ils pourraient être des prétendants à une solide course au Major.

6. Minnesota ROKKR (+1)

La sixième place semble être le bon endroit pour Minnesota ROKKR en ce moment. Ils ont eu des matchs serrés avec les 6 dernières équipes, mais ont du mal à vaincre les meilleurs chiens. Leur récent match contre l’Empire de Dallas les a vus jouer mal, et à partir du Losers Bracket, ils devront sortir chaud.

5. Empire de Dallas (-)

Après une défaite 3-0 contre les Mutineers, l’Empire de Dallas a répliqué avec une victoire 3-1 sur Minnesota ROKKR. Ce fut une excellente série de rebond pour l’Empire, et a vu iLLeY spécifiquement se présenter avec le SMG et avoir l’une de ses meilleures séries cette année. En entrant dans le major, Dallas devra faire une déclaration, et c’est l’occasion idéale de le faire.

4. LA Thieves (-1)

Alors qu’ils ont subi une défaite 3-1 contre les Subliners de New York, et n’ont pas fière allure dans leur première série avec Huke. Les voleurs ont besoin de temps pour se gélifier en équipe. Ils affrontent une liste rajeunie des Florida Mutineers lors de leur premier match au Major, et c’est un match incontournable pour eux.

3. New York Subliners (+3)

Avec la première tête de série et un record Hardpoint invaincu, les Subliners de New York passent à la troisième place. HyDra a été un excellent ajout à cette équipe et n’a pas seulement apporté un gameplay exceptionnel lui-même. Il a rendu l’équipe plus confortable et l’ambiance est fluide. Les sous-joueurs ont de grandes chances de remporter ce major.

2. Atlanta FaZe (-)

Une performance incroyable contre OpTic a vu Atlanta FaZe dominer complètement et revenir à leur forme de phase 1. Simp avait l’air imparable, et si FaZe joue comme ça au Major, ce sera une équipe extrêmement dangereuse.

1. Toronto Ultra (-)

Toronto Ultra conserve sa place au sommet après une étape 3 invaincue, avec une fiche de 15-1 sur la carte. Insight a continué à être la force dominante qu’il est, commandant absolument leurs matchs et s’accrochant en cas de besoin. Ultra a de grandes chances de revenir dos à dos dans cette Major.

