Classement de la puissance OWL 2021 – # 10 Washington Justice

Le Washington Justice occupe la 10e place de notre classement de puissance Overwatch League 2021.

La saison 2020 de l’Overwatch League a été difficile pour le Washington Justice. L’équipe a terminé à la 19e place, sur 20 équipes. Mais une nouvelle saison de l’Overwatch League arrive et avec elle une toute nouvelle équipe pour le Washington Justice.

Aperçu de la composition de Washington Justice 2021

Réservoir:

Tae-sung “Mag” Kim Seong-Wook “Ria” Park Jun-ho “Fury” Kim

Toute la ligne de tanking du Washington Justice est nouvelle pour la saison 2021 de l’Overwatch League. Tae-sung “Mag” Kim a joué deux ans avec RunAway, remportant les Overwatch Contenders 2018 Season 3 et 2019 Season 2 Korea, ainsi que le NetEase Esports X Tournament 2018 Winter, 2019 Spring et 2020 Summer. Mag est le seul joueur de chars principal de Washington Justice pour la saison 2021 de l’Overwatch League.

Seong-Wook “Ria” Park arrive au Washington Justice pour cette nouvelle saison. Après avoir remporté l’Overwatch Contenders 2018 Season 1 Korea avec X6-Gaming, Ria a rejoint l’Overwatch League avec Hangzhou Spark. L’équipe s’est classée 4e de la saison régulière et des séries éliminatoires de l’Overwatch League 2019, mais a eu plus de difficultés en 2020. Ria portera désormais les couleurs du Washington Justice.

Jun-ho “Fury” Kim, champion de l’Overwatch League, complète la liste des chars de la Washington Justice. Le joueur sans char a remporté la saison inaugurale avec le London Spitfire, puis a remporté le trophée de la Coupe du monde Overwatch 2018 avec l’équipe de Corée du Sud. Après une saison 2019 difficile avec le London Spitfire, il a rejoint le Philadelphia Fusion en route pour la grande finale de la saison 2020 de l’Overwatch League.

Support:

Hui-chang “BeBe” Yoon Won-sik “Closer” Jung

Les deux joueurs de soutien du Washington Justice sont également nouveaux dans l’équipe. Hui-chang “BeBe” Yoon arrive dans l’équipe depuis le Hangzhou Spark, tout comme le joueur hors-char Ria. BeBe joue principalement des héros de support flex, comme Ana ou Zenyatta.

L’équipe a également signé un autre champion de l’Overwatch League sur sa liste de soutien. Won-sik “Closer” Jung gère les principaux héros de soutien pour la justice de Washington. Il a remporté la saison inaugurale aux côtés de Fury avec London Spitfire, avant de rejoindre Dallas Fuel pour la saison 2019.

DPS:

Ho-sung “TTuba” Lee Gui-un “Decay” Jang Tae-hee “Jerry” Min Sung-won “Assassin” Kim

Ho-sung “TTuba” Lee signe pour un an de plus avec le Washington Justice. Il a rejoint l’équipe la saison dernière, alors que le Washington Justice est passé d’une liste internationale à une équipe sud-coréenne. En tant que joueur flex DPS de l’équipe, TTuba a aidé le Washington Justice à atteindre la troisième place des éliminatoires de l’Overwatch League 2020 en Amérique du Nord.

Gui-un “Decay” Jang rejoint sa troisième équipe de l’Overwatch League en trois saisons. Il a participé à la saison 2019 de l’Overwatch League avec Los Angeles Gladiators avant de signer avec Dallas Fuel pour la saison 2020. Decay a rejoint le Washington Justice en août dernier, contribuant au podium de l’équipe lors des séries éliminatoires en Amérique du Nord.

Un autre joueur expérimenté de l’Overwatch League rejoint la liste DPS du Washington Justice: Tae-hee “Jerry” Min. Jerry a déjà joué avec Boston Uprising. Malheureusement, la saison de l’Overwatch League 2020 n’a pas été la meilleure pour Boston, qui a fini par terminer à la dernière place pendant la saison régulière.

La dernière signature de la liste de Washington Justice 2021 est “Assassin” Kim, remporté par Sung. Il a précédemment joué avec RunAway, remportant l’Overwatch Contenders 2019 Season 2 Korea et le NetEase Esports X Tournament Summer 2020.

Classement de la puissance de Washington Justice 2021

Le Washington Justice a signé une solide formation pour la saison 2021 de l’Overwatch League. Hui-chang “BeBe” Yoon est connu pour être un leader dans le jeu, appelant les coups pour ses coéquipiers. Gui-un “Decay” Jang est l’un des meilleurs joueurs de l’Overwatch League et un excellent ajout à la Washington Justice. Assassin et Mag rejoignent tous les deux RunAway et se sont très bien comportés pendant leur séjour dans les Overwatch Contenders.

Dans l’ensemble, les joueurs de Washington Justice 2021 sont flexibles, pouvant allumer divers héros. L’adaptation est essentielle dans l’Overwatch League, et avoir des joueurs flexibles est un must pour se classer haut au cours de la saison.

La toute nouvelle formation du Washington Justice est prometteuse et devrait bien performer cette saison. Le juge de Washington n’a peut-être pas encore les épaules pour remporter la couronne cette année, mais peut certainement planer au milieu du classement. Le Washington Justice occupe la 10e place de notre classement de puissance Overwatch League 2021.