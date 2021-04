Classement de la puissance OWL 2021 – # 13 Chengdu Hunters

Les chasseurs de Chengdu arrivent au 13e rang de notre classement de puissance Overwatch League 2021.

L’équipe est l’une des plus flexibles de toute la Ligue, avec une large liste permettant des remplacements fréquents.

Qu’est-ce qui est en noir et blanc et sur le point de percer le classement? Découvrez les @ChengduHunters dans # OWL2021 Présenté par @Xfinity pic.twitter.com/uUSqhgEHNe – Overwatch League (@overwatchleague) 16 mars 2021

Aperçu de la liste des chasseurs de Chengdu 2021

Les chasseurs de Chengdu ont l’une des plus grandes listes de toute l’Overwatch League. Avec un total de 12 joueurs, l’équipe a deux joueurs de départ et deux joueurs de banc pour chaque rôle.

Luo “Elsa” Wenjie Ma “LateYoung” Tianbin Ding “Ameng” Menghan Qiu “GA9A” Jiaxin

La ligne de tanking des Chengdu Hunters ne change pas beaucoup cette saison par rapport à la précédente. Luo “Elsa” Wenjie, Ma “LateYoung” Tianbin et Ding “Ameng” Menghan forment la ligne de front des Chengdu Hunters depuis fin 2018.

Rejoindre le trio tanking cette saison est Qiu “GA9A” Jiaxin. Le joueur de char principal a remporté l’Overwatch Contenders 2020 Saison 1: Chine et The Gauntlet: Asia avec Team CC. Il partage le même pool de héros que Ding “Ameng” Menghan, en particulier pour leurs jeux respectifs de Wrecking Ball.

Support:

Li “Yveltal” Xianyao Tan “Nisha” Li Cao “Farway 1987” Jiale Zhou “Mmonk” Xiang

Li “Yveltal” Xianyao est le seul joueur de soutien de la formation des Chengdu Hunters 2021 à avoir joué avec l’équipe la saison dernière. Le principal joueur de soutien, qui s’est classé deuxième à la fois dans la Coupe du monde Overwatch 2018 et 2019, est le capitaine des Chengdu Hunters et une valeur constante pour l’équipe.

Tan “Nisha” Li est le deuxième joueur de soutien principal des Chasseurs de Chengdu. Il a remporté l’Overwatch Contenders 2018 Saison 3: Chine et s’est classé deuxième de la saison 1 2019 avec T1W. Après une pause, il est revenu dans les Overwatch Contenders avec Bilibili Gaming, l’équipe académique de Hangzhou Spark. L’équipe s’est classée troisième des Overwatch Contenders 2020 Saison 1 et Saison 2 Chine. Nisha fait maintenant ses premiers pas dans l’Overwatch League avec les Chengdu Hunters.

Cao “Farway1987” Jiale a rejoint les Chasseurs de Chengdu quelques jours après Nisha. Le joueur du support flex était un membre clé de l’équipe CC, avec laquelle il a remporté le tournoi de printemps NetEase Esports X 2020, Overwatch Contenders 2020 Saison 1: Chine et The Gauntlet: Asie.

Zhou “Mmonk” Xiang vient compléter la liste de soutien des Chasseurs de Chengdu. Le joueur du support flex a toujours été sur le podium des Overwatch Contenders 2020. Il a remporté l’Overwatch Contenders 2020 Saison 2: Chine avec Flag Gaming et le Flash Ops: Experimental Card Tournament China.

DPS:

Yi “JinMu” Hu Huang “quitte” Xin Lei “Jimmy” Yujia Liu “Kaneki” Nian

Yi “JinMu” Hu est le joueur le plus expérimenté de la liste des DPS des Chasseurs de Chengdu. Il joue avec l’équipe depuis 2018, tout comme le trio tankiste et Yveltal. Huang “quitte” Xin a rejoint l’équipe en 2019. JinMu et Leave ont tous deux un large pool de héros, leur permettant de s’adapter rapidement à n’importe quelle composition d’équipe ennemie.

Fin 2020, les Chengdu Hunters ont signé deux autres joueurs DPS. Lei “Jimmy” Yujia est un spécialiste du hit-scan. Il a joué avec diverses équipes des Overwatch Contenders, la dernière étant l’équipe de l’académie de Guangzhou Charge, UP Academy.

Liu “Kaneki” Nian vient également des Overwatch Contenders. Il s’est classé troisième des Overwatch Contenders 2019 Saison 1 et Saison 2 Chine avec LGD Gaming, avant de rejoindre Cosmos et Veritas Gaming et plus tard Team Cat.

Classements de puissance des chasseurs de Chengdu 2021

Les chasseurs de Chengdu se dirigent vers la saison 2021 de l’Overwatch League avec une liste remplie de talents chinois. Alors que le noyau de l’équipe reste similaire à la dernière saison de la Ligue, les Chasseurs de Chengdu renforcent sa liste avec de nouveaux joueurs.

En fonction de la méta, les chasseurs de Chengdu pourraient mieux performer qu’ils ne l’ont fait la saison dernière. Leur plus grand avantage est la flexibilité de la liste, car la plupart des joueurs sont à l’aise pour passer à un large éventail de héros.

Cependant, l’équipe manque de cohésion et d’expérience que d’autres équipes ont dans la Ligue, plaçant les Chasseurs de Chengdu à la 13e place de notre classement de puissance Overwatch League 2021.