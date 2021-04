Classement de la puissance OWL 2021 – # 14 Boston Uprising

The Boston Uprising prend la 14e position dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.

L’équipe apporte un peu de sang frais à son effectif de base, donnant au soulèvement de Boston une chance de ne pas finir dernier cette saison.

Aperçu de la liste de Boston Uprising 2021

Réservoir:

Cameron “Fusions” Bosworth Ji-a gagné “Stand1” Seo Leyton “Punk” Gilchrist

Cameron “Fusions” Bosworth est un membre clé du soulèvement de Boston depuis qu’il a rejoint l’équipe pour la saison 2019 de l’Overwatch League. Il reste le principal tankiste du Boston Uprising pour cette nouvelle saison.

Fusions partage sa position de tank principal avec Ji-won “Stand1” Seo. Stand1 était avec les Dragons de Shanghai la saison dernière, aidant l’équipe à remporter le tournoi May Melee and Countdown Cup et à se classer troisième de la saison 2020 de l’Overwatch League.

The Boston Uprising peut compter sur Leyton “Punk” Gilchrist pour les héros hors tank. Punk a rejoint le Boston Uprising à la mi-saison l’année dernière, en tant que promotion de la Uprising Academy. Avec le soulèvement de Boston, Punk a réussi à vaincre le Paris Eternal lors du SteelSeries Invitational plus tôt cette année.

Support:

Sang-min “Myunb0ng” Seo Hong-gyu “Faith” Kim

Sang-min “Myunb0ng” Seo a rejoint le soulèvement de Boston en 2019 et reste avec l’équipe cette saison. Myunb0ng est l’un des meilleurs joueurs d’Ana de la Ligue, tout en étant capable de se plier à d’autres héros.

Le principal soutien du soulèvement de Boston pour la saison 2021 de l’Overwatch League est Hong-gyu “Faith” Kim. Avant de rejoindre l’Uprising, Faith s’est classée deuxième de la saison 2 d’Overwatch Contenders 2019: Pacific avec Global Esports et a joué avec WGS Phoenix pour The Gauntlet: Asia.

DPS:

Kelsey “Colourhex” Birse Jin-ui “im37” Hong Byeong-ju “Valentine” Kim

Dans un premier temps, le Boston Uprising a signé l’ancien Paris Eternal Terence “SoOn” Tarlier pour cette nouvelle saison de l’Overwatch League. Cependant, en raison de problèmes de visa, le joueur n’a pas pu rencontrer l’équipe et a donc été libéré de la liste.

The Uprising s’est séparé de @ SoOn99 en raison de problèmes de visa. Nous étions impatients de l’avoir dans l’équipe et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour l’avenir. – Soulèvement de Boston (@BostonUprising) 6 avril 2021

Le soulèvement de Boston est réduit à trois joueurs DPS. Kelsey “Colourhex” Birse reste avec l’équipe pour cette nouvelle saison de l’Overwatch League. Le joueur a rejoint l’équipe en 2018 et ne l’a jamais quittée depuis.

Jin-ui “im37” Hong, le joueur populaire de McCree du Toronto Defiant de retour en 2019, rejoint le soulèvement de Boston pour la saison 2021 de l’Overwatch League. Après une 17e place décevante avec le Toronto Defiant lors de la saison régulière 2019 de l’Overwatch League, im37 est retourné jouer dans l’Overwatch Contenders. Il a rejoint la Uprising Academy et est maintenant promu dans la liste principale de l’Overwatch League.

La dernière signature du soulèvement de Boston est Byeong-ju “Valentine” Kim. Le joueur vient d’avoir 18 ans, ce qui le rend officiellement éligible pour l’Overwatch League. Il joue principalement Genji, Doomfist et d’autres héros de flanker. Avant de rejoindre Boston, il s’est classé troisième de la saison 1 d’Overwatch Contenders 2020: Corée avec WGS Phoenix, où il a rencontré im37 grâce à un prêt de la Uprising Academy.

Classement de puissance de Boston Uprising 2021

La liste de Boston Uprising 2021 mélange des joueurs de base avec de nouveaux arrivants. Stand1 renforcera la ligne de tanking, mais le duo principal reste le même que l’an dernier. Le principal soutien de l’équipe est nouveau dans l’Overwatch League et est associé à un joueur plus expérimenté. La ligne DPS aurait pu être vraiment puissante avec l’ajout de SoOn, car son pool de héros est différent du reste de l’équipe. Valentine est toujours une recrue, mais son Genji propulsé par les nanoboosts de Myunb0ng pourrait décimer les lignes ennemies.

Le soulèvement de Boston a la capacité d’atteindre plus haut que l’année dernière lorsque l’équipe a terminé à la dernière place de l’Overwatch League. Cependant, ces changements pourraient ne pas suffire pour aller plus haut que la 14e place de notre classement de puissance Overwatch League 2021.