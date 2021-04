Classement de la puissance OWL 2021 – # 3 Shanghai Dragons

Les Dragons de Shanghai occupent confortablement la troisième place de notre classement de puissance de la saison 2021 de l’Overwatch League.

L’année dernière, les Dragons de Shanghai ont eu une larme, même s’ils étaient limités à un petit groupe d’équipes contre lesquelles s’affronter. Non seulement l’équipe a prouvé qu’elle était la meilleure d’Asie, mais elle l’a fait régulièrement, tournoi après tournoi, avec une domination totale. Ils ont remporté plus de victoires que toute autre équipe de toute l’Overwatch League l’année dernière et ont fait le moins de changements de liste. Les Dragons de Shanghai ont ajouté quatre nouveaux membres à leur liste pendant l’intersaison 2021, dont l’un était un choix crucial et les autres fonctionnent davantage comme des remplaçants.

Réservoir:

Jun-woo “Void” Kang Pan-seung “Fate” Koo

Une fois la saison 2020 terminée, les Dragons de Shanghai n’ont nettoyé la maison que pour ajouter quatre joueurs supplémentaires. Ji-won “Stand1” Seo et Eui-Seok “Fearless” Lee ont été libérés de la liste seulement laissant Void. Manquant un char principal, les Dragons de Shanghai ont ramassé le Pan-seung “Fate” Koo de Florida Mayhem. L’ajout de Fate vient par nécessité, mais le style de jeu du Florida Mayhem est similaire à celui des Dragons lorsque l’on compare les performances de l’année dernière.

Support:

Min-chul “IZaYaKI” Kim Jae-gon “LeeJaeGon” Lee He “Molly” Chengzhi

Peu de choses ont changé pour les Dragons de Shanghai en ce qui concerne leur gamme de support et c’est génial. IZaYaKI et LeeJaeGon jouent ensemble depuis trois ans et ont la chimie dont la plupart des duos de soutien rêvent. Molly vient des Chasseurs de Chengdu où le chaos est la norme. Cela n’a pas bien fonctionné pour l’équipe l’année dernière, mais espérons qu’il pourra s’épanouir parmi les Dragons.

DPS:

Jae-won “LIP” Lee Byung-sun “Fleta” Kim Joon “Erster” Jeong Min-seong “diem” Bae

À la mi-novembre, des semaines après avoir publié la plupart de leur alignement, les Dragons ont fait un choix audacieux et ont ramassé Erster du règne d’Atlanta. Il a brillé par moments, mais tout comme le reste du règne d’Atlanta, la cohérence était un problème. Ne craignez pas les fans, tout va bien dans le futur du Dragon. Diem est de retour sur les Dragons de Shanghai après avoir passé deux brefs mois sur le marché des agents libres. Il a joué un rôle déterminant dans le succès du Dragon depuis leur fondation en 2018 lors de la saison inaugurale. Son retour est crucial pour les scénarios qui se forment jusqu’à présent, et alors que les régions s’affrontent à nouveau, sa performance signifiera tout pour les Dragons.

