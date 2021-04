Classement de la puissance OWL 2021 – # 6 Hangzhou Spark

Le Hangzhou Spark arrive à la 6ème place de notre classement de puissance de la saison 2021 de l’Overwatch League.

La saison 2019 de l’Overwatch League a été incontestablement l’une des saisons les plus excitantes que nous ayons eues à ce jour. GOATS a provoqué un tollé et a changé l’équilibre d’Overwatch, les équipes d’expansion ont secoué le classement et Hangzhou a surfé sur la vague avec grâce. Le Hangzhou Spark a eu une performance impressionnante lors de sa première saison, mais à partir de 2020, il n’a pas été en mesure de trouver le même succès. Une partie importante du classement terne de Hangzhou à partir de 2020 était son incapacité à affronter les équipes nord-américaines. Lors de la mêlée de mai et du combat d’été, les Hangzhou Spark ont ​​été renvoyés chez eux en quarts de finale. Espérons que la programmation de cette année sera plus favorable à leur dormeur de liste.

Aperçu de la composition de Hangzhou Spark 2021

Réservoir

Xu “guxue” Qiulin Se-won “BERNAR” Shin Jia “LiGe” Chengjie

Vous ne pouvez pas ignorer l’importance de guxue dans cette liste en tant que char principal de longue date. Le tank vétéran a participé aux Contenders, à l’Overwatch League et à la Coupe du monde, mais en tant que talent caché du ramasseur Spark, c’est guxue qui les dirigera. Bernar rejoint l’équipe du London Spitfire mais a eu une performance plus notable dans Contenders. Son passage à l’Université Fusion a été une période dans Overwatch de domination incontestée, contrairement à tout ce que nous avons vu.

Support

Ho-jin “iDK” Park Tong “ColdesT” Xiaodong Liu “M1ka” Jiming Jeong-ho “MCD” Lee

La gamme de soutien de Hangzhou Spark contient un autre vétéran qui fait partie de l’équipe depuis le tout début. Alors que l’iDK a moins un rôle de leadership au sein du Hangzhou Spark, mais est plutôt apprécié pour sa cohérence. Fraîchement arrivé dans l’Overwatch League, le support flex Lee «MCD» Jeong-ho est inconnu malgré ses performances stellaires sur Element Mystic. Le support et la gamme DPS pour le Hangzhou Spark sont énormes et il ne leur reste qu’un seul emplacement avant que leur liste ne soit au maximum. L’accent est mis sur la flexibilité lorsqu’il s’agit de soutenir les joueurs.

DPS

Minho “Architect” Park Zheng “Timide” Yangjie Kyeong-bo “GodsB” Kim Min-soo “SeoMinSoo” Seo

Parfois, vous avez juste besoin de joueurs aux dégâts percutants qui peuvent s’adapter à la compétition de semaine en semaine. Pour que le Hangzhou Spark réussisse cette saison, sa formation DPS devra se mesurer à certains des meilleurs de la Ligue. Le potentiel pur de cette liste vient de leurs joueurs de dégâts, principalement SeoMinSoo et GodsB. Le Spark a ramassé SeoMinSoo des Titans de Vancouver et en ce qui concerne la polyvalence, il est aussi bon que possible. Non seulement il a dominé pendant presque une saison entière sur une position hors réservoir, mais il est revenu au DPS comme si ce n’était rien en un mois.

