Classement de la puissance OWL 2021 – # 8 Dallas Fuel

Dallas Fuel prend la 8e place dans notre classement de puissance Overwatch League.

Pour cette saison 2021 de l’Overwatch League, Dallas Fuel fait revivre la liste des éléments Mystic 2019. L’équipe a recruté d’anciens joueurs d’autres équipes de l’Overwatch League pour ramener le gang et, espérons-le, dominer la Ligue comme ils l’ont fait dans Contenders.

Aperçu de la liste de Dallas Fuel 2021

La plupart des joueurs de la liste 2021 de Dallas Fuel sont d’anciens membres d’Element Mystic. En 2019, cette équipe a couru sur les Overwatch Contenders, remportant les Overwatch Contenders 2019 Season 1 Korea, Pacific Showdown et The Gauntlet.

Réservoir:

Han-été “Hanbin” Choi Eui-Seok Lee “sans peur”

Han-been “Hanbin” Choi a déjà joué avec Paris Eternal. Le joueur hors char a aidé Paris à remporter la confrontation d’été 2020 de l’Overwatch League. Il joue principalement des héros hors-char comme Zarya ou D.Va, mais ses compétences Sigma sont ce qui le distingue des autres joueurs de chars.

Route n ° 2:

Pour trouver un ancien tankiste principal d’Element Mystic, Dallas Fuel a choisi un membre des Shanghai Dragons. Eui-Seok “Fearless” Lee rejoint l’équipe cette année, après une course réussie l’année dernière dans l’Overwatch League. Avec Shanghai Dragons, Fearless s’est classé 1er de la saison régulière de l’Overwatch League 2020 et s’est rendu jusqu’à la grande finale des séries éliminatoires.

Support:

Joon “Fielder” Kwon Jung-keun “Rapel” Kim Seung-soo “Jecse” Lee

Tout comme Hanbin, Joon “Fielder” Kwon a joué avec Paris Eternal la saison dernière. Fielder n’a pas pu rencontrer ses coéquipiers de Paris Eternal en Amérique du Nord l’année dernière en raison des restrictions de voyage COVID-19. Il a dû rester en Corée du Sud et jouer avec l’équipe du monde entier. Cela ne l’a pas empêché d’être dans les six premiers et de réaliser des jeux incroyables. Contrairement à ses autres coéquipiers de Dallas Fuel, Fielder n’a jamais joué avec Element Mystic.

Jung-keun “Rapel” Kim est le deuxième joueur de soutien flex de la liste 2021 de Dallas Fuel. Après son passage chez Element Mystic, Rapel a rejoint les Titans de Vancouver pour la saison 2019 de l’Overwatch League. L’équipe a remporté la saison régulière et a terminé vice-championne de la ligue, mais Rapel n’a pas vu beaucoup de temps de jeu avec Vancouver. Il a rejoint Houston Outlaws pour la saison 2020 et tente maintenant sa chance avec Dallas Fuel.

Le principal support de Dallas Fuel est Seung-soo “Jecse” Lee. Il a fait partie du voyage Element Mystic en 2018 jusqu’à ce qu’il rejoigne la dynastie de Séoul pour jouer dans l’Overwatch League. Après un an à Séoul, Jecse a rejoint Houston Outlaws. L’équipe a décidé de se séparer de Jecse, qui rejoint maintenant Dallas Fuel pour relancer l’alignement d’Element Mystic.

DPS:

Dong-ha “Doha” Kim Yeong-han “SP9RK1E” Kim

Dallas Fuel a signé 3 joueurs DPS cette saison. Malheureusement, Ki-hyo “Xzi” Jung a dû prendre sa retraite en raison de problèmes de santé. Cela laisse l’équipe avec seulement 2 DPS pour la saison: Dong-ha “Doha” Kim et Yeong-han “SP9RK1E” Kim.

Le cœur lourd, nous sommes tristes d’annoncer la retraite de @ Xzi_ow pour cette saison. Cependant, la santé des joueurs sera toujours notre priorité absolue.

Nous le soutiendrons chaque jour et lui souhaitons le meilleur dans ses traitements et son avenir.

Merci Xzi. 💙 pic.twitter.com/TXWtZ5qVCW – Dallas Fuel (@DallasFuel) 13 avril 2021

La nouvelle liste de Dallas Fuel tourne autour de Dong-ha “Doha” Kim. Il a rejoint l’équipe la saison dernière et est le premier ancien joueur d’Element Mystic signé par l’équipe. Doha est un joueur flex DPS, principalement connu pour ses jeux Sombra et Genji.

Yeong-han “SP9RK1E” Kim est le deuxième DPS de Dallas Fuel. Il a auparavant joué avec Paris Eternal, tout comme Hanbin et Fielder. C’était sa première saison dans l’Overwatch League, ayant 18 ans à temps pour le Summer Showdown. Il était un élément clé de la ligne DPS de Paris, en particulier pour ses compétences sur Genji et Doomfist.

Classement de la puissance de Dallas Fuel 2021

Dallas Fuel fait revivre une équipe puissante des Overwatch Contenders, mais manque toujours d’acteurs clés à des postes importants. En raison du départ à la retraite de Xzi, l’équipe ne dispose pas d’un spécialiste du hit-scan. Il y a un point faible dans la liste des DPS, qui pourrait être fatal contre Pharah ennemi, Echo ou tout duel de hitscan.

La ligne de tanking de Dallas Fuel est la meilleure qu’ils aient pu signer avec d’anciens joueurs d’Element Mystic. Fearless était le capitaine de l’équipe et devrait pouvoir trouver ses marques assez facilement avec Dallas Fuel. Les supports sont prometteurs et ont tout à prouver cette saison.

Dans l’ensemble, Dallas Fuel apporte une liste prometteuse mais manque dans le domaine du DPS. Dallas Fuel se classe 8e dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.