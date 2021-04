Classement de la puissance OWL 2021 – # 9 Guangzhou Charge

La charge de Guangzhou se classe 9e dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.

Nous nous dirigeons enfin vers notre Top 10 des meilleures équipes de la saison 2021 de l’Overwatch League! À venir 9e est la nouvelle liste de Guangzhou Charge.

Aperçu de la liste de Guangzhou Charge 2021

Réservoir:

Seung-pyo “Rio” Oh Ki-cheol “Cr0ng” Nam Ji-hun “Jihun” Kim

La ligne de ravitaillement du Guangzhou Charge est similaire à celle de l’année dernière, avec un ajout. Seung-pyo “Rio” Oh et Ki-cheol “Cr0ng” Nam, respectivement joueurs principaux et joueurs hors tank, restent dans l’équipe pendant un an de plus. Ils ont dirigé l’équipe pendant la saison Overwatch League 2020, remportant le Summer Showdown et atteignant les playoffs d’Asie.

Le nouveau membre de la liste des chars de Guangzhou Charge est Ji-hun “Jihun” Kim. Il a rejoint le London Spitfire dès ses 18 ans, pour participer à la saison 2020 de l’Overwatch League. Ce n’était pas la meilleure manche pour les anciens champions de la Ligue, qui ont terminé la saison régulière à la 17e place. Jihun est maintenant de retour dans la Ligue, avec l’espoir d’un meilleur classement cette saison avec Guangzhou Charge.

Support:

Young-seo “KariV” Park Chan-hee “Mandu” Kim

The Guangzhou Charge a recruté l’un des joueurs de soutien les plus expérimentés de la Ligue pour la saison 2021: Young-seo “KariV” Park. KariV joue dans l’Overwatch League depuis la saison inaugurale. Il s’est classé 2e de cette saison inaugurale avec Los Angeles Valiant et a participé aux matchs des All-Stars de l’Overwatch League. En 2019, Los Angeles Valiant a connu une saison plus difficile, se classant 13e sur 20. KariV a changé d’équipe et s’est joint à Toronto Defiant. Malheureusement pour le joueur, son aventure avec Toronto Defiant s’est terminée avec la 15e place de la saison régulière de l’Overwatch League 2020.

Rejoindre KariV à Guangzhou Charge est Chan-hee “Mandu” Kim. Il a joué la saison dernière avec New York Excelsior, atteignant les podiums du Summer Showdown, de la Countdown Cup et même des éliminatoires de l’Overwatch League 2020 Asia. Malheureusement pour Mandu, il a surtout regardé ce succès de NYXL depuis le banc. Il a eu 18 ans à la mi-saison, trop tard pour trouver sa place dans les six premiers.

DPS:

Ou “Eileen” Yiliang Zou “MYKaylee” Zijie Se-hwan “ChoiSehwan” Choi

Ou “Eileen” Yiliang est un joueur bien connu des fans de Guangzhou Charge. Il joue avec l’équipe depuis plus de deux ans et est le seul joueur DPS à rester avec l’équipe cette saison.

Deux joueurs d’Overwatch Contenders rejoignent Eileen dans la liste des DPS de Guangzhou Charge 2021. Zou “MYKaylee” Zijie est le nouveau spécialiste du hit-scan de l’équipe. Il faisait partie de Bilibili Gaming, l’équipe de l’académie de Hangzhou Spark, avec laquelle il s’est classé 3e de la saison 2 d’Overwatch Contenders 2020 en Chine.

Les nouveaux visages de l’équipe sont également impatients d’être sous les projecteurs! pic.twitter.com/ZqXsMzQNl7 – Overwatch League (@overwatchleague) 15 mars 2021

Se-hwan “ChoiSehwan” Choi complète la liste de Guangzhou Charge 2021. Il joue principalement des héros de projectiles DPS et a montré ses compétences avec diverses équipes dans Overwatch Contenders. Il s’est classé 2e de la saison 2 d’Overwatch Contenders 2018 en Corée avec l’équipe KongDoo Panthera et 3e de la même compétition deux ans plus tard avec Element Mystic.

Classement de la puissance Guangzhou Charge 2021

L’année dernière, la charge de Guangzhou a terminé la saison régulière à la 5e place. D’autres équipes ont considérablement amélioré leur alignement pendant la saison morte et la compétition sera plus difficile que jamais.

Allons-y! Combat! pic.twitter.com/GSxtOUD8Y2 – Guangzhou Charge (@GZCharge) 17 avril 2021

Bien que la composition 2021 de la charge de Guangzhou soit loin d’être mauvaise, elle ne sera peut-être pas suffisante pour surpasser les autres équipes. L’équipe a perdu son leader en jeu, Jung-yeon «Chara» Kim, qui a pris sa retraite plus tôt cette année. Jusqu’à ce que l’équipe puisse trouver un nouvel équilibre, la Guangzhou Charge prend la 9e place dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.

Le classement de la puissance OWL 2021 – # 9 Guangzhou Charge est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.