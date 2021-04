Classement de la puissance OWL 2021 – Choc n ° 1 de San Francisco

Le San Francisco Shock prend la 1ère place dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.

Les champions en titre de l’Overwatch League sont de retour pour une nouvelle saison! Le San Francisco Shock a déjà remporté le trophée deux fois et a encore amélioré son alignement pour la saison à venir.

Aperçu de la composition de San Francisco Shock 2021

Réservoir:

Matthew “super” DeLisi Hyo-bin “ChoiHyoBin” Choi Myeong-hwan “smurf” Yoo

Le San Francisco Shock a la voie avant la plus solide de l’Overwatch League, avec le trio de Matthew “super” DeLisi, Hyo-bin “ChoiHyoBin” Choi et Myeong-hwan “smurf” Yoo travaillant depuis 2018.

Matthew “super” DeLisi est l’un des joueurs les plus décorés de l’Overwatch League. Son gameplay agressif Reinhardt l’a aidé à remporter la Overwatch League à deux reprises, ainsi que la Coupe du monde Overwatch 2019. Il a également été nominé en tant que Star du rôle, All-Star et est un MVP Runner-Up.

Hyo-bin “ChoiHyoBin” Choi est le hors-tank le plus constant de l’Overwatch League. Sa performance a aidé le San Francisco Shock à remporter l’Overwatch League à deux reprises. ChoiHyoBin a été élu MVP de la grande finale de l’Overwatch League 2019.

Myeong-hwan “smurf” Yoo complète la ligne de tanking aux côtés de Super et ChoiHyoBin. Sa capacité à fléchir sur n’importe quel char principal est d’une grande valeur pour le San Francisco Shock, car les métas changeants peuvent les empêcher de lancer un Super agressif sur Reinhardt.

Support:

Minki “Viol2t” Park Joo-seok “Twilight” Lee Brice “FDGod” Monsçavoir

Minki “Viol2t” Park est le joueur de soutien de San Francisco Shock qui fait partie de l’équipe depuis le plus longtemps. Il a rejoint le San Francisco Shock en 2018, et son Zenyatta est l’un des plus dangereux de la Ligue.

Joo-seok “Twilight” Lee est un joueur flex, anciennement avec RunAway. Il a rejoint l’Overwatch League pour la saison 2019, lorsque les Titans de Vancouver ont acquis RunAway. Il s’est classé deuxième des Playoffs de l’Overwatch League 2019, avant de rejoindre le San Francisco Shock à la mi-saison. Avec l’équipe, Twilight a remporté les tournois de mai Melee et Countdown Cup, ainsi que la grande finale de l’Overwatch League 2020.

Brice “FDGod” Monsçavoir est la révélation Lucio de la saison 2020 de l’Overwatch League. Le joueur français a joué avec le Paris Eternal la saison dernière. L’équipe a remporté le Summer Showdown mais n’a pas réussi à se classer plus haut malgré le gameplay cohérent de FDGod sur Lucio.

DPS:

Nam-joo “Striker” Kwon Sean Taiyo “ta1yo” Henderson Charlie “nero” Zwarg Gil-seong “Glister” Lim

Nam-joo “Striker” Kwon est l’un des meilleurs DPS de l’Overwatch League. Il maîtrise à la fois les héros Hitscan et Tracer, ce qui le rend capable de fléchir en fonction de la situation. Avant de rejoindre le San Francisco Shock et de remporter la grande finale de l’Overwatch League 2019 et 2020, Striker a aidé le Boston Uprising à établir un nouveau record. Quand il était avec l’équipe, le soulèvement de Boston a réussi à exécuter une étape complète avec zéro défaite. Depuis qu’il a rejoint le San Francisco Shock, l’équipe a remporté deux victoires dans l’Overwatch League et Striker a reçu le titre de MVP des Playoffs de la saison Overwatch League 2020.

Sean Taiyo “ta1yo” Henderson a fait ses premiers pas dans l’Overwatch League l’été dernier, avec le San Francisco Shock. Avant de rejoindre la Ligue, il s’est classé deuxième dans la saison 2 d’Overwatch Contenders 2018: Pacific et Overwatch Contenders 2020 Saison 1: Amérique du Nord. Son jeu Ashe est parmi les meilleurs de la Ligue, et sa flexibilité par rapport aux autres héros DPS est une réelle valeur ajoutée pour le San Francisco Shock.

Charlie “nero” Zwarg est un ancien joueur de Guangzhou Charge qui a rejoint le San Francisco Shock en novembre dernier. Avec la charge de Guangzhou, nero a remporté l’épreuve estivale de l’Overwatch League 2020 et s’est classé 5e pendant la saison régulière. Il joue une variété de héros, de Mei à Hanzo ou Pharah. Il est également capable de jouer à d’autres rôles, même si la liste des San Francisco Shock est suffisamment remplie et ne devrait pas en avoir besoin cette saison.

Gil-seong “Glister” Lim est le dernier ajout à la liste de San Francisco Shock. Il a rejoint l’équipe en décembre dernier, après une année avec le London Spitfire. La saison de l’Overwatch League 2020 n’a pas été la meilleure pour le Spitfire de Londres, car l’équipe a à peine réussi à obtenir la 7e place de la plupart des tournois et des séries éliminatoires asiatiques. Cependant, Glister a eu plus de chance dans les Overwatch Contenders, remportant la saison 1 2018: Corée et se classant 4e dans The Gauntlet.

Classement de San Francisco Shock Power

Le choc de San Francisco règne dans l’Overwatch League depuis deux ans maintenant, et cette tendance ne semble pas se terminer de si tôt. Alors que l’équipe a perdu le joueur DPS Dong-jun “Rascal” Kim contre le Philadelphia Fusion et Seonchang “ANS” Lee qui ont pris leur retraite, le San Francisco Shock peut toujours compter sur l’une des meilleures formations DPS de l’Overwatch League.

Retour sur notre dernière année. Tout cela a conduit à cela. La route vers les trois tourbes commence aujourd’hui. #WINNABLE pic.twitter.com/GTfp6DxyMc – San Francisco Shock (@SFShock) 16 avril 2021

Les compétences individuelles des joueurs de chars de San Francisco Shock sont parmi les meilleures de la Ligue. Ils ont également l’habitude de jouer ensemble, formant un trio depuis 2018. Dernier point mais non des moindres, les joueurs de soutien du Shock. Grant “moth” Espe est parti pour les Gladiators de Los Angeles, mais San Francisco Shock a recruté le meilleur joueur Lucio de la Ligue, Brice “FDGod” Monsçavoir.

La liste 2021 de San Francisco Shock rassemble certains des meilleurs joueurs de toute l’Overwatch League. L’équipe a déjà remporté l’Overwatch League à deux reprises et vise à arracher le trophée pour la troisième fois consécutive.

The post OWL 2021 Power Rankings – # 1 San Francisco Shock est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.