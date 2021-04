Classement de la puissance OWL 2021 – Dynastie n ° 2 de Séoul

Le classement de puissance de la saison 2021 de l’Overwatch League arrive à sa fin et la fermeture de la deuxième place n’est autre que la dynastie de Séoul.

La dynastie de Séoul a connu des saisons incroyablement incohérentes dans le passé. La saison inaugurale 2018 ne leur a pas rendu service malgré leur désignation comme l’équipe n ° 1 de la pré-saison. 2019 et 2020 ont été des années encore plus difficiles pour la dynastie, incapable de trouver son équilibre et de se battre contre certaines des équipes d’expansion de leur région. Lorsque les conférences ont changé en 2020, la dynastie de Séoul a souffert, incapable de piétiner les équipes de niveau intermédiaire à inférieur en Amérique du Nord pour améliorer leur classement.

Réservoir:

Minseo «Marve1» Hwang Jae-hee «Gesture» Hong Hyeon-woo «Toyou» Lim

La ligne de chars de la dynastie de Séoul est impressionnante, plus que la plupart des autres équipes de la ligue actuellement. Marve1 n’est peut-être pas aussi connu que Gesture ou Fissure, mais sa croissance sous la dynastie de Séoul a été incroyable à regarder. Le joueur de chars coréen assez inconnu reprenait en 2018 alors que la dynastie faisait des changements au cœur de sa liste. Au début, il a eu du mal à avoir un impact sur l’équipe, mais au fil des ans, sa place sur cette liste est devenue claire. Le geste est indéniable dans sa compétence en tant que hors-réservoir, et quand on regarde la gamme DPS, il s’intègre parfaitement dans le style de jeu agressif mais calculé. Toyou rejoint à nouveau la dynastie de Séoul en tant que remplaçant, qui a déjà joué avec l’équipe et qui a également concouru pour Gen.G dans Contenders.

Support:

Young-wan “Creative” Kim Taesung “Anamo” Jung

La gamme de soutien pour la dynastie de Séoul a été terne depuis la sortie de Jehong «Ryujehong» Jehong en 2019. Depuis lors, la dynastie de Séoul a échangé des joueurs de soutien en espérant que l’on s’en tient à la même manière que leurs étoiles. Cette poursuite du soutien parfait a laissé la dynastie de Séoul dans une position terne, ne conservant que Creative en séries éliminatoires et ramassant Anamo de l’Excelsior de New York.

[ Welcome to Seoul Dynasty, @saebyeolbe and @Anamo_ow ]#SeoulDynasty #TigerNation pic.twitter.com/dFYcAdTDcv – Séoul JEFFasty 🐯 (@SeoulDynasty) 30 novembre 2020

DPS:

Dong-eon “FITS” Kim Joon-yeong “Profit” Park Jong-ryeol “Saebyeolbe” Park

Depuis sa fondation, la dynastie de Séoul s’est toujours vantée de certains des plus grands noms coréens de la compétition Overwatch. Leurs anciens alignements ont accueilli des joueurs comme Jehong “ryujehong” Ryu, Chan-hyung “Fissure” Baek et Byung-sun “Fleta” Kim. Cette saison n’est pas différente puisque l’ancien New York Excelsior DPS Saebyeolbe rejoint les tigres pour leur quatrième saison. A ses côtés se trouvent Fits and Profit, deux joueurs qui ont une synergie préexistante sur la dynastie de Séoul et qui font une démonstration mortelle de compétences chaque fois que l’on en a l’occasion.

