Classement de popularité du groupe K-Pop BTS : alors que les marques se ruent sur la K-Pop, l’Inde est trop tôt pour devenir son terrain de jeu

Aimez-les ou détestez-les, mais vous ne pouvez certainement pas les ignorer. Géré par Big Hit Entertainment, le groupe de musique sud-coréen populairement connu sous le nom de BTS (il porte plusieurs noms Bangtan Boys/Bangtan Sonyeondan ou Bulletproof Boy Scouts ou Beyond The Scene) a gagné en popularité dans le monde entier – à tel point que même le leader nord-coréen Kim Jong Un les a appelés vicieux.

La montée en popularité semble avoir porté ses fruits avec les marques et les annonceurs qui se sont précipités – de Samsung, Adidas, Coca-Cola, Hyundai et même la marque de luxe Louis Vuitton. En fait, la chaîne multinationale de restauration rapide McDonald’s a récemment collaboré avec BTS pour proposer un repas en édition limitée – scelle davantage l’accord. « Depuis son lancement le 1er juin, cette collaboration mondiale a très bien résonné parmi les fans de BTS du monde entier, créant beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux et nous nous attendons à ce que les conversations se poursuivent. Nous avons généré un engagement record sur plusieurs canaux sociaux – tendance sur Twitter aux États-Unis et dans le monde et sur YouTube pour notre publicité télévisée », Rajeev Ranjan, directeur de l’exploitation, Connaught Plaza Restaurants Pvt. Ltd., élaboré.

Ce repas est servi dans plus de 50 marchés, dont l’Inde. Selon McDonald’s, le partenariat vise à renforcer la pertinence et l’affinité de la marque parmi les jeunes clients. « Aujourd’hui est le jour et l’âge de l’interaction transparente et les achats dans toutes les catégories sont fortement impactés par les jeunes. Les jeunes étant l’un des plus grands influenceurs de la société d’aujourd’hui, les marques essaient de faire appel à ces influenceurs grâce à de telles collaborations », a déclaré Harish Bijoor, expert en stratégie de marque et fondateur, Harish Bijoor Consults Inc., à BrandWagon Online.

Selon The Korea Times, BTS gagne 3,00 milliards de yens (environ 2,69 millions de dollars) à 5,00 milliards de yens (environ 4,49 millions de dollars) pour chaque marque coréenne qu’ils soutiennent. En outre, on estime que le groupe de garçons a gagné 10,0 milliards de yens (environ 8,98 millions de dollars) pour avoir participé à la promotion « BTS Meal ». Variety a estimé la valeur nette de BTS à environ 450 millions de dollars.

L’une des principales raisons de l’augmentation de la popularité des BTS est le type de problèmes que leurs chansons mettent en évidence, notamment l’intimidation, l’élitisme et la santé mentale. De plus, les garçons resteraient ensemble dans un dortoir, favorisant ainsi une vie humble. “BTS est devenu un énorme phénomène au cours des cinq dernières années avec la popularité des charts musicaux K-Pop dans le monde entier. Leur musique et leurs vidéos sont attendues avec des récits à plusieurs niveaux et ils utilisent leur présence numérique pour créer un univers BTS qui les rend irrésistibles pour les jeunes. C’est une opportunité que les marques aimeraient saisir, et c’est pourquoi une gamme de marques a collaboré avec elles », a déclaré Lloyd Mathias, stratège commercial et ancien responsable marketing, HP Asie.

Même si le groupe a gagné en popularité dans d’autres parties du monde, il n’a pas encore rattrapé son retard en Inde. “Les jeunes consommateurs arrivent en grand et achètent des produits dans toutes les catégories, ce qui rend la collaboration avec le groupe réussie pour n’importe quelle marque. En Inde, cependant, l’association ne peut fonctionner que dans les grandes villes métropolitaines, car les marques ne pourront résonner qu’avec les 20 à 30 % de la population du pays », a ajouté Bijoor.

