Classement de puissance CDL 2021 après la majeure étape 4

Cette semaine, nous avons vu Atlanta FaZe remporter son troisième Major de l’année. Alors que la Ligue COD est revenue sur LAN pour le Major de l’étape 4, nos classements de puissance ont besoin d’un remaniement. Voici notre liste mise à jour après le Stage 4 Major.

12. Guérillas de Los Angeles (-)

Alors qu’ils ont battu leurs rivaux, LA Thieves, lors du premier match du Major, ils ont subi une défaite 3-0 contre les Mutineers lors de leur match suivant. Les LA Guerrillas ont eu du mal à faire bouger les choses dans le Major, et avec une seule victoire lors de leurs huit derniers matchs, ils se retrouvent en bas de notre classement de puissance.

11. Corbeaux royaux de Londres (-1)

Les Royal Ravens de Londres ont été renvoyés chez eux par le Major après une défaite 3-1 contre Seattle Surge. Londres a eu du mal dans ce match, et bien qu’ils aient parfois eu la capacité de rivaliser avec les meilleurs, l’incohérence d’Alexx leur a coûté récemment. Alors que Seattle s’améliore en LAN, les Ravens tombent à la 11e place.

10. Légion de Paris (-2)

La Légion de Paris a également été renvoyée chez elle après un seul match contre le Major, subissant cette fois une défaite 3-0 contre Seattle Surge. Paris n’avait pas l’air compétitif dans ce match, et au moment où nous reviendrons en LAN pour le Stage 5 Major, ils devront être améliorés.

9. Voleurs de LA (-)

Les LA Thieves ont été malheureux au Stage 4 Major, ayant dû remplacer Drazah quelques minutes avant le début de leur match. Cela s’est soldé par une défaite 3-2 et les voleurs continuent de lutter en 2021.

8. Surtension de Seattle (+3)

Seattle Surge a remporté des séries consécutives au Major avant de subir une défaite 3-2 contre OpTic Chicago. Seattle avait fière allure sur LAN, et Octane a complètement dominé. Le problème ici est que les Majors sont les seuls événements sur LAN, donc si Seattle continue à mal performer en ligne, ils entreront constamment dans le Major avec un désavantage.

7. Mutins de Floride (-1)

Les Florida Mutineers ont semblé instantanément dominants alors qu’ils balayaient 3-0 LA Guerillas lors de leur premier match en LAN. Owakening a prouvé qu’il pouvait le faire en LAN, tandis que Neptune avait l’air plus beau que jamais et a conservé sa forme jusqu’à leur match contre les Subliners. Alors qu’ils se sont inclinés 3-2, la Floride avait l’air bien, et peut prendre confiance en ce Major.

6. Minnesota ROKKR (+1)

Minnesota ROKKR continue de s’améliorer avec MajorManiak sur la liste alors qu’ils ont battu New York 3-0 pour donner le coup d’envoi de leur Major. Alors qu’ils ont ensuite subi des défaites consécutives contre Atlanta FaZe et OpTic Chicago, ROKKR était compétitif et aurait pu aller plus loin dans ce Major.

5. Optique Chicago (-1)

OpTic Chicago s’est classé 4e au Major et leurs performances ont été décevantes. Bien qu’ils aient promis aux fans une grande augmentation de leur gameplay sur LAN, ils n’ont pas tenu leurs promesses et ont plutôt regardé à égalité avec leurs performances en ligne, ou parfois pires. Cependant, ils ont terminé à la 4e place et Scump a dominé, leur donnant de bons points sur lesquels s’appuyer.

4. Subliners new-yorkais (-1)

Les Subliners de New York ont ​​malheureusement dû jouer ce Major sans leur joueur vedette de SMG, Asim. Cependant, ils ont très bien performé et Decemate a fait un excellent travail en remplissant. Asim rejoindra l’équipe pour l’étape 5 alors que NYSL cherche à remporter son premier Major à la dernière opportunité disponible.

3. L’Empire de Dallas (+2)

L’Empire de Dallas se hisse à la troisième place de notre classement de puissance alors qu’il se classe deuxième au Major. Empire a complètement basculé un interrupteur alors qu’ils retournaient au LAN, car tous les joueurs dominaient et jouaient à leur meilleur. Avant l’étape 5, ils devront maintenir ce niveau.

2. Toronto Ultra (-)

Toronto Ultra reste deuxième de notre classement Power après une troisième place au Stage 4 Major. Toronto a fait quelques petites erreurs dans son match contre Empire et aurait dû balayer 3-0. Au lieu de cela, ils ont été balayés à l’envers et chercheront à s’améliorer avant l’étape 5.

1. Atlanta FaZe (-)

Après sa victoire au Stage 4 Major, Atlanta FaZe reste en tête de notre classement Power. Cellium a reçu le titre de Joueur de la scène alors qu’il dominait en LAN, tandis que l’ensemble de l’équipe FaZe était plus belle que jamais alors qu’elle remportait son troisième Major de l’année. FaZe a déjà confirmé la tête de série n ° 1 pour les champions et passera probablement l’étape 5 à élargir son pool de cartes avant les champions.

