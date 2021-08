Classement de puissance CDL 2021 après le Major 5

Voici nos derniers classements de puissance mis à jour pour la saison 2021.

La saison régulière 2021 de la Call of Duty League est déjà terminée. En ce qui semble n’être qu’une question de quelques mois, nous avons terminé la saison régulière et il ne nous reste que des champions en 2021. Cependant, après un Major 5 extraordinaire, voici nos classements de puissance mis à jour.

12. Guérillas de Los Angeles (-)

Les Guérillas de Los Angeles ont eu une saison à oublier en 2021. Alors qu’ils semblaient faire partie des six premières équipes au début de l’année et ont réussi à vaincre Atlanta FaZe, la seconde moitié de 2021 a été une lutte pour les Guérillas. . Incapables de remporter une série à l’étape 5, ils ont terminé la saison sur une séquence de sept défaites consécutives et chercheront simplement à rester dans la Ligue l’année prochaine.

11. Légion de Paris (-1)

La Légion de Paris n’était malheureusement pas en pleine forme au Major, et une défaite 1-3 contre Seattle Surge les a vus quitter le Major aussi vite qu’ils y sont entrés. Cependant, ils peuvent aborder l’intersaison avec une certaine confiance, en particulier Zaptius qui a fait une excellente impression et mérite amplement une place dans la Ligue l’année prochaine.

10. Corbeaux royaux de Londres (-1)

Après une défaite dévastatrice 0-3 contre Seattle Surge, les Royal Ravens ont été instantanément éliminés du Major 5. Cependant, avec d’excellentes recrues en Afro et PaulEhx sur leur liste, ils voudront sécuriser ces joueurs pour l’année prochaine.

9. Mutins de Floride (-2)

Les Florida Mutineers ont lutté contre NYSL toute l’année, et ils ont subi le même sort une fois de plus avec un balayage inversé de NYSL les renvoyant chez eux au Major 5. Les Mutineers ont les bases d’une grande liste, et nous pouvons voir Yeez entrer dans l’équipe. à expérimenter à Champs.

8. Subliners new-yorkais (-)

La jeune équipe de NYSL a malheureusement quitté le Major après la défaite contre les LA Thieves, mais leurs victoires sur LAG et les Mutineers peuvent leur donner confiance avant le Major 5. HyDra est un élément majeur de cette équipe, et il doit être individuellement à son meilleur à Champs alors qu’ils affrontent OpTic dans Game One.

7. Voleurs de LA (-1)

Les LA Thieves semblaient forts dans le Major 5 alors qu’ils atteignaient le cinquième match contre Toronto Ultra et battaient NYSL 3-1. Cependant, une défaite 1-3 contre Dallas Empire les a renvoyés chez eux plus tôt qu’ils ne l’auraient souhaité. À l’approche des Champs, les LA Thieves ne feront que devenir plus forts et nous nous attendons à ce qu’ils fassent une bonne course.

6. Surtension de Seattle (+5)

Seattle Surge fait le plus grand saut dans notre classement de puissance après une incroyable victoire 3-2 sur Atlanta FaZe dans le Major 5. Alors que nous nous attendions à ce que Surge s’améliore sur LAN, c’est l’incroyable ascension de Classic qui était inattendue et qui a finalement conduit à la disparition de FaZe. Cependant, Surge ne participera pas aux Champs cette année, c’est donc la dernière fois que nous les voyons dans Cold War.

5. L’Empire de Dallas (-3)

L’Empire de Dallas a connu des difficultés dans le Major 5 car il n’a pas été en mesure de maintenir la qualité de ses performances dans le Major 4. Cependant, à l’approche des Champs, ils ont de bonnes bases et auront sans aucun doute une grande chance de remporter le titre.

4. Optique Chicago (+1)

OpTic Chicago a fait un excellent parcours dans le Major 5, cependant, deux défaites contre Toronto Ultra les ont malheureusement renvoyés chez eux à la troisième place. Alors qu’OpTic se prépare pour les Champs, ils ont un support difficile, mais seront sans aucun doute prêts à relever le défi.

3. Atlanta FaZe (-2)

Après les défaites contre le Minnesota ROKKR et Seattle Surge, Atlanta FaZe n’a pas pu se qualifier pour le Major Sunday pour la première fois de la saison, et la première fois en plus de trois ans pour Simp et aBeZy. C’était un Major à oublier, et ils devront rebondir pour les Champs.

2. Toronto Ultra (+1)

Une finale majeure malheureuse a vu Toronto Ultra incapable de remporter 2 tournois majeurs cette année et se dirigeait vers les Champs extrêmement dégonflé. Cependant, cette équipe de Toronto est plus résistante que beaucoup, et nous nous attendons à ce qu’elle revienne à son meilleur niveau aux Champs.

1. Minnesota ROKKR (+4)

Minnesota ROKKR est entré dans l’histoire de Call of Duty en réalisant un balayage inversé au meilleur des neuf lors de la grande finale du Major 5. Ce fut un incroyable Major pour ROKKR et en particulier Standy, qui sera plein de confiance avant les Champs, et peut-être les favoris. pour le gagner.