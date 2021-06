Classement de puissance CDL 2021 après l’étape 4, semaine 2

Voici nos classements mis à jour de la puissance de la ligue Call of Duty.

La semaine 2 de l’étape 4 s’est poursuivie avec les mêmes grands matchs que nous avons vus lors de la semaine 1. Avec quelques outsiders prouvant qu’ils peuvent se battre et les meilleurs chiens dominant toujours, voici nos classements de puissance mis à jour après l’étape 4, semaine 2.

12. Surtension de Seattle (-)

Match maintenant avec la plus longue séquence de défaites de l’histoire de la COD League à 10 ans, Seattle Surge a souffert cette année. Une défaite 3-0 contre Atlanta FaZe et 3-1 contre Minnesota ROKKR les a complètement dominés lors de la deuxième semaine et ne montrant aucun signe d’amélioration.

11. Guérillas de Los Angeles (-)

Alors qu’ils ont connu une semaine de matchs difficile, les LA Guerrillas n’ont pas réussi à remporter une série et ont subi une défaite aux mains de leur ancien coéquipier Vivid et des Florida Mutineers. Les Guerrillas ne semblaient pas compétitifs, et ils devront s’améliorer s’ils veulent faire une course pour le Top Huit.

10. Corbeaux royaux de Londres (-1)

Londres n’a joué qu’un seul match cette semaine, et tout s’est terminé en un éclair. Une défaite 3-0 contre Toronto Ultra les voit s’asseoir sans victoire à l’étape 4, et les Subliners et les Guerrillas n’ont pas encore joué. S’ils peuvent gagner ces matchs, ils pourraient prendre de l’élan pour le Major, ce qui est nécessaire s’ils veulent faire des Champs.

9. Légion de Paris (+1)

Une victoire 3-1 sur les LA Thieves sera bien accueillie par les fans de la Légion de Paris, car ils semblent considérablement améliorés au stade 4. Alors qu’ils sont tombés 3-1 contre OpTic Chicago plus tard dans la semaine, Paris avait l’air compétitif, et ils pourraient être un sombre cheval dans la course jusqu’aux champs.

8. Voleurs de LA (-2)

LA Thieves tombe à la huitième place après n’avoir remporté qu’une seule carte cette semaine. Une défaite 3-1 contre Paris Legion et une défaite 3-0 presque embarrassante contre Atlanta FaZe voient leur incohérence briller une fois de plus. Les voleurs doivent trouver une équipe qui fonctionne, car ces changements de liste semblent faire plus de mal que de bien.

7. Minnesota ROKKR (+1)

MajorManiak a été un excellent ajout à l’équipe, et sa présence dans la réapparition s’est fait sentir. Il a dominé dans les modes de jeu de réapparition, et tandis que Priestahh avait une semaine de congé, MajorManiak et Standy ont dirigé le spectacle. Le ROKKR a l’air bien, et un certain élan pourrait les voir défier au sommet.

6. L’empire de Dallas (+1)

Dallas Empire a battu les LA Guerillas 3-0, avant d’aller à un cinquième match contre New York. Cette amélioration est ce que nous voulions voir de l’Empire, et avec le retour de Shotzzy à sa forme de MVP de l’année dernière, ils se réchauffent juste au bon moment.

5. Optique Chicago (-)

OpTic Chicago a battu une chaude Légion de Paris 3-1, alors qu’ils dominaient les Hardpoints. Dashy semble tirer plus droit que jamais, et sa capacité à rester en vie et à enchaîner fait des merveilles pour OpTic. De retour au LAN, la seule chose qui préoccupe OpTic est de gagner.

4. Mutins de Floride (-)

Les Florida Mutineers ont connu une excellente semaine alors qu’ils continuent de prouver qu’ils peuvent défier les équipes au sommet. Alors que les Sublines se sont accrochés dans le cinquième match pour les vaincre 3-2, la Floride a remporté une victoire 3-1 sur les Guerillas et est actuellement assise 3-1 au stade 4. Les Mutineers sont une autre équipe qui cherche à remporter ce stade 4 majeur.

3. Subliners new-yorkais (-)

Étant donné qu’Hydra était malade cette semaine, les Subliners ont très bien performé et remporter deux matchs et cinq victoires montre qu’ils ont la glace nécessaire. Mack a été excellent cette semaine, montrant pourquoi il méritait sa place dans cette liste. Sa domination avec le Krig lui a permis de lâcher 110 kills dans la série contre Dallas, avec deux bombes de 40 dans les Hardpoints. Si Mack peut continuer comme ça, New York pourrait être l’équipe à battre.

2. Toronto Ultra (-)

Toronto Ultra est revenu de sa défaite contre les Florida Mutineers avec un rapide 3-0 contre Londres lors de la deuxième semaine. Bance a dominé, et ce fut une excellente performance globale d’Ultra. Avec les Guerrillas et la NYSL à jouer la semaine prochaine, ils devront être au top de leur forme lors de la troisième semaine.

1. Atlanta FaZe (-)

Atlanta FaZe détient actuellement 11 victoires consécutives sur la carte alors qu’il poursuit sa séquence de domination 3-0. FaZe a fait ressembler son match contre les LA Thieves à League Play, alors qu’ils déchiraient l’équipe et remportaient une victoire facile. À l’approche du Major, FaZe a l’air en pleine forme.

