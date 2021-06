Classement de puissance CDL 2021 après l’étape 4, semaine 3

in

Voici nos classements de puissance CDL 2021 mis à jour.

Avec le premier LAN Major de l’année commençant cette semaine, nous jetons un coup d’œil à nos classements de puissance mis à jour. L’étape 4 a été l’une des plus excitantes à ce jour, et avec certaines équipes entrant en forme juste au bon moment, le Major pourrait être le meilleur événement de l’année.

12. Guérillas de Los Angeles (-1)

Les guérillas de Los Angeles ont de nouveau connu des difficultés lors de la phase 4 de la semaine 3, s’inclinant 3-0 et 3-1. Ils terminent l’étape 4 avec un dossier de 0 à 5, et un changement pourrait être nécessaire bientôt. Cependant, avec juste la dernière étape de la saison avant les Champs, nous ne serions pas surpris si cette liste tient le coup et essaie d’arranger les choses.

11. Surtension de Seattle (+1)

Après avoir battu OpTic Chicago 3-2, Seattle Surge a gagné une place dans notre classement de puissance. Cependant, cette victoire ne suffit pas à passer au dessus des Corbeaux ou de Paris. Seattle a parfois réussi à éliminer de grandes équipes, mais la cohérence n’est pas là. Au Major on LAN, ils doivent se montrer en grand.

10. Corbeaux royaux de Londres (-)

Les Royal Ravens de Londres ont semblé bien améliorés récemment, et un match massif d’Afro les a vus vaincre les guérillas 3-1. Cela aurait pu facilement être un 3-0, et c’est un grand match de déclaration avant le Major. Ils affrontent Seattle Surge au premier tour et doivent gagner ce match.

9. Voleurs de LA (-1)

LA Thieves a fait un autre changement d’alignement la semaine dernière et n’a pas pu remporter une série lors de ses deux premiers matchs en équipe. Bien qu’ils aient fait quelques erreurs et auraient pu conclure une victoire contre le Minnesota, ils ont subi des défaites 3-2 et 3-1, les voyant reculer d’une place dans notre classement de puissance.

8. Légion de Paris (+1)

Paris Legion continue de grimper dans notre classement de puissance avec une nouvelle victoire cette semaine dans l’étape 4. Leur victoire 3-1 sur Seattle Surge a montré les vraies performances de l’équipe de Paris Legion et leur donne un gros coup de pouce pour se diriger vers la LAN.

7. Minnesota ROKKR (-)

Minnesota ROKKR continue de bien paraître avec MajorManiak sur la liste. Alors qu’ils sont allés 1-1 cette semaine, avec une victoire sur LAT et une défaite contre FaZe, ROKKR semble compétitif et LAN pourrait être leur meilleur ami. Priestahh a réalisé deux excellentes performances cette semaine et devra amener ce niveau dans le Major.

6. Mutins de Floride (-2)

Les Florida Mutineers ont subi une défaite 3-2 contre Dallas Empire cette semaine, et cela s’est accompagné d’une performance monstre absolue de Vivid. Les Mutineers ont perdu les deux Hardpoints, et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas laisser se produire, surtout sur LAN. Cependant, ils pourraient encore faire une belle course au Major.

5. L’empire de Dallas (+1)

L’Empire de Dallas avait fière allure en remportant une victoire 3-2 sur les Florida Mutineers. Vivid a joué à un autre niveau et a remporté ce match presque à lui seul pour Empire. En route vers le LAN, Dallas doit faire une déclaration, et avec les Champs non loin, cela pourrait être le meilleur moment pour se réchauffer.

4. Optique Chicago (+1)

Alors qu’ils ont subi une défaite 3-1 contre Seattle Surge, OpTic Chicago a rebondi avec une victoire 3-1 sur les LA Thieves pour clôturer l’étape 4. Dashy a de nouveau causé des dégâts considérables, alors qu’il continue de dominer avec l’AR. Cependant, Scump a été le grand joueur d’OpTic au stade 4, car il a joué son meilleur COD cette année. OpTic devrait avoir un avantage pour revenir au LAN avec toute son expérience, ils doivent donc l’utiliser.

3. Subliners new-yorkais (-)

C’était une histoire de deux 3-0 pour les Subliners lors de la troisième semaine. Une victoire 3-0 contre les Royal Ravens était attendue, tandis qu’une défaite 3-0 contre Toronto Ultra n’était pas tellement. Cependant, Mack est devenu une force dominante dans l’étape 4, et s’il peut continuer cette forme sur LAN, New York sera très dangereux.

2. Toronto Ultra (-)

Toronto Ultra se dirigera vers le Major avec beaucoup de confiance après sa victoire 3-0 contre New York. Après leur défaite contre la Floride, Toronto n’a pas encore perdu de carte, et cette course dominante pourrait les voir remporter le Major 4.

1. Atlanta FaZe (-)

FaZe a poursuivi sa grande forme avec une autre victoire 3-1 au cours de la troisième semaine. À l’approche du Major, ils ressemblent à la meilleure équipe du jeu et sont sans aucun doute ceux à battre.