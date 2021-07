Classement de puissance CDL 2021 après l’étape 5, semaine 1

in

Voici nos classements de puissance CDL 2021 mis à jour.

Cette semaine, l’étape 5 de la saison 2021 de la Call of Duty League a commencé. Avec des jeux incroyables et d’énormes surprises, voici nos classements de puissance mis à jour après l’étape 5, semaine 1.

12. Guérillas de Los Angeles (-)

Commencer l’étape 5 avec deux défaites est quelque chose que les LA Guerrillas ne recherchaient pas, et cela ressemble à une fin terrible pour la saison 20921 pour eux. Mental est entré dans la liste et a eu du mal à suivre le rythme, avec leurs matchs de plus en plus difficiles, LAG pourrait voir une autre étape 0-5.

11. Légion de Paris (-1)

La Légion de Paris n’a pas réussi à remporter une seule carte lors de ses deux matchs pour lancer l’étape 5. Bien qu’ils aient joué contre deux des meilleures équipes du jeu à Atlanta FaZe et OpTic Chicago, ils n’avaient pas du tout l’air compétitifs et ont donc reculé. au 11e.

10. Corbeaux royaux de Londres (+1)

Les London Royal Ravens sont également allés 0-2 cette semaine, subissant une défaite 3-0 contre FaZe et une défaite 3-1 contre les Thieves. Cependant, contrairement à Paris, Londres semblait compétitif. S’ils gardaient leur sang-froid et fermaient leurs avances, Londres aurait pu se retrouver 2-0 contre Atlanta FaZe. Cependant, ils ne l’ont pas fait, et donc leurs espoirs d’atteindre les Champs sont trop loin.

9. Surtension de Seattle (-1)

Seattle Surge revient à sa forme en ligne après une excellente performance sur le réseau local. Une défaite 3-1 contre la Floride était généralement attendue, et Seattle devra trouver un moyen de bien performer en ligne et sur LAN.

8. Minnesota ROKKR (-2)

Les Minnesota ROKKR perdent deux places non pas en raison de leurs propres performances, mais en raison des performances de leurs concurrents. Le Minnesota est allé 1-1 dans leurs matchs cette semaine et pourrait certainement prendre un départ gagnant au Major, mais un LA Thieves rajeuni les dépasse, les envoyant à la 8e place.

7. Voleurs de LA (+2)

LA Thieves a fait une autre guérison de changement de liste dans l’étape 5, et ils ont très certainement fait leur marque. Ils ont commencé leur semaine avec une victoire 3-2 sur les Subliners de New York, avant de vaincre les Royal Ravens de Londres 3-1. Cette nouvelle équipe LAT pourrait être dangereuse si elle prend de l’élan avant les Champs.

6. Mutins de Floride (-)

Dans leur seul match cette semaine, les Florida Mutineers ont battu Seattle Surge 3-1. C’était un match assez dominant et les mutins avaient l’air bien. Havok était en forme, et s’il peut continuer à jouer comme il l’a fait cette semaine, la Floride sera dans une excellente position.

5. Subliners new-yorkais (-1)

Les Subliners de New York ont ​​eu du mal au cours de leur première semaine avec le retour d’Asim dans l’équipe. Un départ de 0-2 sur la scène est quelque chose auquel ils ne s’attendaient pas, et ils seront déçus. Ayant besoin de gagner leurs trois matchs restants pour faire partie du groupe des vainqueurs du Major, NYSL doit arranger les choses avant la semaine prochaine.

4. Optique Chicago (+1)

OpTic Chicago avait fière allure cette semaine alors qu’il s’est déroulé sans faute avec deux balayages 3-0. La Légion de Paris et les Subliners de New York ont ​​été victimes de leurs ratés, et OpTic s’est mis dans une position incroyable avant le Major.

3. L’Empire de Dallas (-)

Les trois premiers restent les mêmes après l’un des matchs les plus dominants de la Ligue jusqu’à présent. Dallas Empire a balayé les guérillas 3-0, 100 points en les matraquant dans le Hardpoint, progressant de 5-0 dans le SnD avant de gagner 6-2 et 3-0 dans le contrôle. Dallas continue d’avoir fière allure et sera extrêmement confiant pour ce Major.

2. Toronto Ultra (-)

Leur seul match cette semaine a vu l’Ultra battre le Minnesota ROKKR 3-1. Cammy s’est de nouveau produit et Toronto Ultra est revenu à son meilleur alors qu’il a pris un excellent départ dans l’étape 5.

1. Atlanta FaZe (-)

Encore une fois, Atlanta FaZe est en tête de notre classement de puissance. Les balayages dos à dos 3-0 les voient 2-0 dans le groupe, et presque certainement la tête de série pour le Major. FaZe en recherchera trois de suite au Major 5.

Le classement de puissance post CDL 2021 après l’étape 5, semaine 1 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.