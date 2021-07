Classement de puissance CDL 2021 après l’étape 5, semaine 2

in

Voici nos classements de puissance CDL 2021 mis à jour.

L’étape 5 s’est poursuivie avec quelques matchs brillants cette semaine. Avec des outsiders surprenants, OpTic a finalement éliminé FaZe et bien plus encore, voici nos classements de puissance mis à jour après l’étape 5 de la semaine 2.

12. Guérillas de Los Angeles (-)

Les LA Guerrillas restent à leur 12e place dans notre classement de puissance après une défaite 0-3 et 1-3 cette semaine. Ils continuent de paraître non compétitifs et finiront malheureusement probablement l’étape 5 avec un dossier de 0-5.

11. Surtension de Seattle (-2)

Les difficultés de Seattle Surge se poursuivent en ligne alors qu’ils ont subi des défaites consécutives de 0 à 3 au cours de la deuxième semaine. Bien qu’ils puissent retrouver la forme au Major, leurs performances en ligne n’ont pas été assez bonnes et Surge est à 0-3 à l’étape 5 jusqu’à présent.

10. Légion de Paris (+1)

La Légion de Paris a battu les LA Thieves 3-1 cette semaine dans un match qui a choqué le CDL. Alors qu’ils perdaient Map One, Paris a dominé complètement les cartes restantes et a remporté une victoire 3-1 en série. Cependant, n’ayant plus rien à jouer, ce match signifie peu ou rien pour Paris Legion.

9. Corbeaux royaux de Londres (+1)

Le seul match des Ravens cette semaine les a vus affronter un Subliners de New York blessé. Étonnamment, ils ont réussi à remporter une victoire 3-2, cependant, avec les Champs hors de vue, cette victoire fait plus de mal à NYSL qu’elle n’aide les Ravens.

8. Subliners new-yorkais (-3)

Actuellement 0-3 au stade 5, les Subliners de New York ont ​​fait demi-tour sur leur trajectoire ascendante pour la saison. Depuis le réajout d’Asim à la liste, NYSL a eu du mal à trouver la forme, et avec juste le Major à gauche, ils doivent aller 2-0 au cours de la semaine 3.

7. Voleurs de LA (-)

Alors que les LA Thieves sont allés 2-0 au cours de la semaine 1, ils ont subi une défaite 1-3 contre la Légion de Paris cette semaine, ce qui a peut-être empêché leurs chances de commencer le Winner’s Bracket au Major. Cela pourrait être dû au fait que les voleurs ont sous-estimé Paris, ou il pourrait y avoir des problèmes plus profonds au sein de l’équipe.

6. Minnesota ROKKR (+2)

Minnesota ROKKR continue d’avoir une étape 5 extrêmement moyenne après une victoire 3-0 et une défaite 1-3 au cours de la semaine 2. Alors que les quatre meilleures équipes semblent avoir du mal pour elles, les équipes restantes ne font pas le poids face à ROKKR, et elles peut facilement dominer. Cependant, s’ils souhaitent gagner le Major, cela doit changer.

5. Mutins de Floride (+1)

Les Florida Mutineers ont disputé une semaine de 2-0 après une victoire 3-1 contre Dallas Empire et une victoire 3-1 contre les LA Guerillas. Les mutins ont fière allure, et bien que leur victoire sur Dallas ait été aidée par les mauvais jeux d’Empire, cela donne aux mutins une grande confiance et pourrait les faire devenir un cheval noir dans le Major 5.

4. L’Empire de Dallas (-1)

L’Empire de Dallas a peut-être battu le Minnesota ROKKR 3-1 pour terminer la semaine 2, mais leur défaite 1-3 contre les Mutineers plus tôt dans la semaine les fait reculer à la 4e place. Empire doit revenir à sa performance dans le Major 4 dans le Major 5 et rester cohérent s’il veut concourir aux Champs.

3. Optique Chicago (+1)

OpTic Chicago a réussi à vaincre Atlanta FaZe pour la première fois depuis le début de la COD League. Ce fut un excellent match, celui où Envoy a complètement dominé. Une stratégie majeure pour gagner ce match était Envoy correspondant à l’agression d’aBeZy. Cela a fonctionné parfaitement, et OpTic pourrait prendre de l’ampleur au bon moment avant le Major.

2. Toronto Ultra (-)

Toronto Ultra a connu une semaine facile avec des 3-0 consécutifs, assis sur une séquence de neuf victoires consécutives. Ultra est sans aucun doute à son meilleur, et encore une fois, c’est Cammy qui domine complètement la carte.

1. Atlanta FaZe (-)

Même après sa défaite, Atlanta FaZe reste en tête de notre classement de puissance. Leur défaite contre OpTic n’était que leur cinquième de l’année, et si quoi que ce soit, cela fera revenir FaZe plus fort, donc leurs prochains adversaires devraient être inquiets.

Le classement de puissance post CDL 2021 après l’étape 5 de la semaine 2 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.