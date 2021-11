Classement de puissance de la saison 2 après l’épisode 1

AVERTISSEMENT : SPOILERS POUR LE DÉFI : LA SAISON 2 DES ÉTOILES À VENIR !

Prêt?

D’ACCORD!

The Challenge: All-Stars – la série dérivée qui ramène certains de nos OG préférés à concourir pour beaucoup d’argent sur Paramoun + – est de retour pour une autre saison.

Qui va remporter 500 000 $ après que Yes soit rentré chez lui avec l’argent la saison dernière ? Nous allons le découvrir. Pour l’instant, comme d’habitude, nous allons classer les concurrents en fonction de ce que nous avons vu dans chaque épisode.

Dans l’épisode de cette semaine : LA SAISON A COMMENCE ! Nous n’avons pas encore vu d’élimination, mais nous avons rencontré à nouveau les concurrents et les règles sont en place pour ce qui semble être une saison dramatique.

J’étais TELLEMENT TELLEMENT excité de voir l’un des plus grands de tous les temps qui n’avait pas joué depuis un moment revenir dans la série. Elle et Derrick ont ​​fait équipe et ont remporté le défi de cette semaine, Boarding Party, dans lequel tout le monde s’est jumelé, a traversé une poutre d’équilibre entre deux bateaux et a plongé un crâne alors qu’ils sautaient dans l’eau.

Nous verrons comment ces deux-là commenceront à exercer leur pouvoir en tant que vainqueurs cette semaine, mais je suis ravi de voir Jodi reprendre là où elle s’était arrêtée.

L’une des championnes GOAT féminines OG est *enfin* de retour sur #TheChallenge ! Après 15 ans d’absence, j’ai parlé avec Jodi Weatherton de son retour pour #TheChallengeAllStars2 et de la 👀 raison pour laquelle elle n’a pas concouru depuis sa victoire dans The Gauntlet 2 et The Duel : https://t.co/xqMzzOU2dD – Sydney Bucksbaum (@SydneyBucksbaum) 5 novembre 2021

Je veux dire, évidemment, si Jodi est n°1 alors il est n°2. Il a toujours montré qu’il était l’un des meilleurs concurrents, même au cours des dernières saisons du défi principal, donc pour lui, commencer avec une victoire était énorme.

Une autre légende de tous les temps qui a atteint la finale la saison dernière. Il est définitivement un favori, peu importe ce qui s’est passé dans le premier ep.

Bon, alors : TINA ! EST! ARRIÈRE! Elle est super divertissante, mais je vois déjà qu’elle va gérer cette maison d’un point de vue social. Cela dit, elle a failli gagner cette semaine avec Steve ! Alors peut-être qu’elle fait une course cette année.

All Stars Sneak Peek: Tina se demande si elle l’a « toujours compris » sur le défi https://t.co/nfue8Ijo2y pic.twitter.com/VScjd5tRdz – L’épopée musicale (@Themusicepic) 11 novembre 2021

En tant que membre de l’équipe de la deuxième place, il s’intègre ici… et nous avons appris que le mec est un modèle de main réel. Tout comme George Costanza !! Je veux en voir plus ici.

Nous ne l’avons pas beaucoup vu ces derniers temps, mais si l’histoire en est une indication, il sera parmi les meilleurs prétendants cette saison.

Ouf. Je l’ai automatiquement fait figurer parmi les cinq premiers candidats… mais lui et Ayanna ont terminé derniers parce qu’elle est tombée à l’eau. Euh-oh. Je pense toujours qu’il pourrait facilement gagner en élimination, c’est pourquoi il est ici. Mais un premier ep difficile après son élimination en pré-finale la saison dernière.

Elle était si proche de la finale l’année dernière et a échoué de peu, mais elle était si dominante qu’elle mérite cette place.

Un joker. Il pouvait soit dominer, soit s’écraser et brûler. Je vais le laisser ici pour le moment et voir ce qui se passe.

J’aime le fait qu’elle et Darrell soient copains… et cela les mènera tous les deux loin dans ce jeu.

Un autre joker. Je n’ai aucune idée de comment il va se comporter depuis un moment, mais nous avons vu des éclairs de grandeur ces dernières années.

Elle a surpris tout le monde – y compris peut-être elle-même ? – en faisant la finale de la saison 1 des All-Stars. Je ne peux certainement pas la compter, surtout quand elle se liait d’amitié avec Tina pour améliorer son jeu social. INTELLIGENT.

Darrell et Jonna ne sont pas intéressés par le titre de ‘All Stars Finalist’, ils veulent être le prochain ‘All Stars CHAMPION’. 🌟#TheChallengeAllStars2 https://t.co/L5carrK6s5 – Le défi (@ChallengeMTV) 5 novembre 2021

Il aurait peut-être dû aller plus loin la saison dernière, mais hélas. Nous savons qu’il peut rivaliser.

Nous avons en quelque sorte atteint la zone de point d’interrogation. Cohutta peut rester avec le reste de ce groupe, mais il y a plus de joueurs d’élite ici.

Je me souviens de beaucoup d’explosions au cours de ses saisons passées, mais je me souviens aussi qu’elle est allée loin. Son jeu social et politique pourrait l’emmener loin.

C’est mon choix de cheval noir de la saison. Je pense qu’elle pourrait nous surprendre et faire une course profonde.

Encore une fois, je me souviens de bonnes choses d’il y a des années!

J’attends d’en voir plus avant de la classer plus haut.

J’ai besoin d’en voir plus avant de l’élever — ce n’est que le premier ep !

Une autre saison, un autre plan de Teck sautant dans la piscine sans vêtements. Une tradition pas comme les autres.

Ce moment de voix élevée avec Tina au début de l’ep pourrait-il conduire à d’autres feux d’artifice?

Malheureusement, je dois la mettre ici car elle est tombée dans l’eau. Nous verrons ce qui se passera la semaine prochaine avec l’élimination, que TJ Lavin a détaillé : Les gagnants choisissent quatre joueurs comme candidats pour les adversaires des joueurs perdants. La maison vote alors en un homme et une femme. On verra donc qui est son adversaire la semaine prochaine.

Le défi : All-Stars Saison 2 : Rencontrez le casting des OG en compétition sur Paramount Plus

voir 24 images