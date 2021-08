Classement de puissance de la semaine 17 de l’Overwatch League

ESTNN vous fait découvrir les derniers mouvements de la semaine 17 de l’Overwatch League.

Nous décomposons les classements de puissance entre les équipes et les joueurs pour l’avant-dernière fois, lors de la semaine 17 de la saison OWL 2021.

Équipes : Installation à leur place avant la dernière semaine de la saison régulière 2021

Des changements spectaculaires dans les classements de puissance sont devenus encore plus perceptibles, alors que de plus en plus d’équipes stagnent dans leurs rangs. Alors que les échelons supérieur et inférieur du classement restent familiers, les équipes toujours en lice pour le positionnement en séries éliminatoires refusent de s’installer.

Le changement le plus flagrant dans les charts cette semaine a certainement été la chute de Boston du 11e au 15e. Un total de quatre places perdues, presque à mi-chemin du classement par rapport à leur place précédente. Cela dit, il n’y a que deux points de différence entre Paris Eternal au 11e et Boston Uprising au 15e. Sur la base uniquement du Power Rankings, il est impossible de dire avec certitude que Boston est désormais l’une des six dernières équipes. La vraie raison pour laquelle leur nouveau placement est en fait important, c’est en raison de leur défaite écrasante de 0-3 contre les Titans de Vancouver au 19e rang; suivi le lendemain par une défaite 1-3 aux mains du Florida Mayhem, précédemment classé 15e.

En surface, il semble que le soulèvement de Boston ait beaucoup baissé en qualité cette semaine. À y regarder de plus près, ils sont toujours au coude à coude avec les quatre équipes placées au-dessus d’eux. Ensuite, au niveau le plus profond des jeux individuels, il est clair que Boston a un défi important avec cette rotation d’interdiction de méta et de héros. Cela pourrait être dévastateur pour eux, compte tenu de leur classement; la dernière place qualificative pour les Playoffs de la saison 2021.

Un autre changement de position notable est le retour des Chengdu Hunters dans le top cinq. Après avoir sauté par-dessus le San Francisco Shock et les Houston Outlaws. Comment ont-ils fait ça `? Eh bien, ils ont simplement pris deux matchs 3-1 contre le Guangzhou Charge et le New York Excelsior; deux des trois dernières équipes de la Conférence Est cette saison. Inutile de dire que les classements de San Francisco, Houston et Chengdu ne sont pas aussi clairement représentés par les résultats de cette semaine. Leurs taches du 5e au 7e sont presque égales.

Alors que le Dallas Fuel domine toujours la majeure partie de la ligue et que les Los Angeles Valiant semblent être l’une des équipes les plus faibles de l’histoire de l’Overwatch League, il y a encore beaucoup de diversité entre les équipes de la ligue cette saison.

DPS : les joueurs tiennent un peloton serré alors qu’ils luttent pour s’échapper

Les dix premiers du classement DPS semblent être ancrés dans leurs positions jusqu’à la fin de la saison. Alors qu’il n’est pas du tout surprenant de voir Doha et SP9RK1E du Dallas Fuel. Ou LIP et Fleta des Shanghai Dragons, cela en dit long sur la ligne DPS d’Atlanta Reign qui voit Pelican à la 3e place et Edison à la 7e place.

Atlanta est 3e au classement Power. Pourquoi est-ce important ? Pelican, Edison et Kai étaient considérés par beaucoup comme l’une des lignes DPS les plus faibles de la ligue lors de la première étape de la saison 2021. Même Kai, qui a nettement moins de temps de jeu que les deux autres joueurs DPS de son équipe, est classé 14e de toute la ligue. Cette ligne DPS met un point d’honneur à montrer qu’ils ont la même importance dans leur équipe que le reste des lignes DPS des équipes en lice pour les séries éliminatoires.

Une mention notable dans le top dix est Decay of the Washington Justice. Decay est un joueur qui a eu du mal au milieu de la saison à reconnaître son propre impact sur l’équipe. Cela a détruit sa confiance en lui ; ce qui lui a valu d’être assis à peu près sur toute une scène, Jerry occupant son poste dans leurs jeux. Maintenant, avec son équipe au milieu du peloton, il se classe au 8e rang des meilleurs joueurs DPS de la ligue.

Tanks : les joueurs tentent toujours de montrer leur valeur, se frayant un chemin dans le top dix

Gator a maintenant réussi à faire du duo Atlanta Reign Tank le 3e meilleur duo définitif de la ligue. Percer dans les dix premiers cinq espaces ci-dessous Hawk.

Overwatch League Caster Soe a fait une « prédiction audacieuse » au début de la saison ; prédisant que Mag remporterait le titre de recrue de l’année pour la saison 2021. Et elle a l’air vérifiée dans ce premier choix. Mag s’est stabilisé au 7e rang des charts, au-dessus de tous les autres chars débutants de la ligue en ce moment, sans parler d’un grand pourcentage des chars vétérans.

La lutte pour le top dix durera très probablement jusqu’à la dernière semaine de la saison régulière à venir, ce qui signifie qu’il y a encore absolument une chance que ces dix joueurs changent.

Prise en charge: Alarm trouve de la notoriété tandis que Jesse souffre du nouveau plan de match

Le seul joueur du top 10 de Philadelphie dans n’importe quelle position est Alarm. Après s’être classé incroyablement haut au début de la saison, il semblait avoir chuté. Qui a suivi la tendance de toute l’équipe; avoir une première étape solide, puis tomber dans une équipe de la Conférence de l’Est moins bien classée. La question demande à être posée. Alarm a-t-il eu du mal à cause de son équipe, ou les mauvaises performances d’Alarm ont-elles été un obstacle à la Fusion de mi-saison ?

Nombreux sont ceux qui savent que Dallas Fuel a délibérément retiré le pied de l’accélérateur pour la Countdown Cup. Visant à expérimenter des compositions plus flexibles et à relâcher le stress qui s’est créé à partir de la tranche de tournoi de chaque étape. Néanmoins, la plupart des membres de l’équipe sont restés constants dans leur position parmi les dix premiers. Jesse a cependant perdu trois places entières dans les charts. Maintenant le joueur de Dallas Fuel le moins bien classé par position sur la formation de départ. Pour une équipe qui essaie explicitement de ralentir son approche agressive de la saison, quelques points perdus au classement sont le moindre des soucis. Après tout, il fait toujours partie des dix meilleurs joueurs de soutien de la ligue.

Dans l’ensemble : Hanbin mène son équipe, la ligue et la route vers les séries éliminatoires

Malgré le rythme plus lent, semblable à un canevas, le Dallas Fuel a décidé de s’adapter. Hanbin continue de maintenir son classement très constant au sommet de la ligue.

Son impact sur son équipe n’a été ni meilleur ni pire pendant la majeure partie de la saison ; ce qui est optimal lorsqu’il est classé comme le meilleur joueur de l’Overwatch League. À l’approche de la dernière semaine ; et aucun des neuf meilleurs joueurs en compétition ce week-end à venir, il est à peu près certain que Hanbin terminera la saison en tant que meilleur joueur de la saison 2021.