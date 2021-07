Classement de puissance LEC 2021 après la cinquième semaine de division estivale

G2 à nouveau à la hausse, Misfits est allé 0-2, et l’une de leurs défaites a été contre Astralis – dont le mid laner a tiré un xPeke.

Nous sommes de retour avec les classements hebdomadaires de puissance du championnat d’Europe de League of Legends ! Beaucoup de choses ont changé depuis la deuxième semaine, comme la chute et l’ascension de G2, l’arrivée de l’Avatar au LEC, le voyage de Fnatic vers le sommet, les changements de liste d’Excel et le combat d’Astralis pour survivre. Allons droit au but !

10. FC Schalke 04 (-1)

Il est désormais certain que cette saison sera la dernière du FC Schalke 04, qui a vendu sa place pour aider l’équipe de football en difficulté. L’équipe BDS prendra sa place à partir de 2022, il reste donc à Schalke quelques semaines à ajouter à son héritage. Malheureusement, ils ne semblent pas très bons, perdant cinq de leurs six matches depuis la troisième semaine.

Même s’ils ont dominé Fnatic lors du deuxième match de la quatrième semaine, ils ont eu du mal à battre l’équipe de dernière place SK Gaming et ont également perdu contre Astralis. Sans ces victoires, le FC Schalke 04 a peu de chances de se qualifier pour les playoffs. Des courses miraculeuses peuvent arriver, et Schalke a eu l’un des plus grands retours la saison dernière, mais ils devraient gagner pratiquement tous les matchs – ce qui semble être impossible.

9. SK Gaming (+1)

SK Gaming a obtenu un nouveau soutien avant le début de la troisième semaine et a rencontré le succès avec Philipp “Lilipp” Englert. Le support allemand a aidé SK Gaming à remporter sa première victoire lors de cette troisième semaine contre Excel Esports. SK a également battu Schalke 04 le premier jour de la cinquième semaine, donc Lilipp était certainement une amélioration.

Mais avec la pléthore de problèmes rencontrés par SK Gaming au début de l’été, ils n’ont aucune chance de se qualifier après avoir été 0-6 après les premières semaines. Ils occupent actuellement la dernière place avec 2-9 et, espérons-le, ils cherchent des choses à changer et à s’améliorer pour 2022.

8. Excel Esports (-)

Excel Esports est 8ème du LEC et également de notre classement. Ils étaient censés être l’équipe à surveiller après l’arrivée d’Erlend “nukeduck” Holm avant le début de l’été, mais ils n’ont pas réussi à trouver un succès majeur. Alors que Nukeduck était certainement une amélioration, l’équipe a connu des difficultés dans d’autres domaines et est allée 2-5 au cours des trois premières semaines.

Excel a cherché à intensifier son jeu en faisant venir les joueurs de l’Académie Mark “Markoon” van Woensel et Henk “Advienne” Reijenga dans la jungle et les positions de soutien. Après l’arrivée des nouveaux joueurs, ils sont allés 2-0 au cours de la quatrième semaine et ressemblaient à l’équipe qu’ils étaient censés être. Battre G2 et Vitality n’est pas une mince affaire, mais ils sont rapidement revenus à leur forme habituelle lors de la cinquième semaine, avec une fiche de 0-2 contre MAD Lions et Fnatic. Ils peuvent avoir besoin de temps pour s’adapter à la nouvelle liste, mais le temps est la seule chose dont ils n’ont pas beaucoup.

7. Vitalité de l’équipe (-)

Team Vitality était vraiment difficile à classer après les semaines trois à cinq. D’une part, ils ont battu G2 Esports et MAD Lions, qui étaient en difficulté, mais qui restent deux des équipes les plus fortes de la ligue. D’autre part, ils ont été battus par Astralis et Excel Esports, qui sont considérés comme des équipes plus faibles que la célèbre Team Vitality.

L’équipe est toujours aux prises avec les mêmes problèmes avec lesquels elle est aux prises depuis la première semaine : la vitalité est la définition de la fête ou de la famine. Quand ils gagnent, ils semblent schtroumpfer sur chaque équipe qu’ils affrontent, mais quand ils perdent, ils ressemblent à l’équipe la plus faible du LEC. Une chose positive est qu’ils essaient d’améliorer les choses qu’ils peuvent, comme faire venir Mathias “Szygenda” Jensen de la liste de l’Académie pour remplacer Enzo “SLT” Gonzalez, qui a eu du mal les semaines précédentes.

6. Astral (-)

Astralis, ou plutôt Felix “MagiFelix” Boström, est vraiment apparu lors de la cinquième semaine. Après avoir été battu par toutes les meilleures équipes, Astralis a affronté de nouveaux enfants sur le bloc Misfits Gaming. Ils étaient derrière en or pendant tout le match, ont perdu la première tourelle et le premier sang contre les Rabid Rabbits. Mais le mid laner d’Astralis est venu à la rescousse, dérobant le Nexus de Misfits à 43 minutes, faisant la fierté d’Enrique “xPeke” Martínez, l’actionnaire de l’équipe.

Même si la victoire contre Misfits était folle, Astralis ne peut toujours pas gagner contre des équipes comme G2, Rogue et MAD Lions. Ils pourraient faire des séries éliminatoires, mais on ne sait pas jusqu’où ils iront.

5. Jeu inadapté (-3)

Cette division, le LEC a un top cinq clair, qui change constamment en lui-même. Misfits est toujours une équipe très forte, mais ils ont eu une performance assez faible lors de la cinquième semaine. Nous avons parlé de la bévue contre Astralis, mais ils ont également perdu beaucoup contre Rogue, perdant 10 victoires et presque 10 000 médailles d’or à la fin du match.

Alors qu’ils battaient G2 le deuxième jour de la quatrième semaine, ils étaient derrière tout le match et avaient besoin d’un peu de chance pour arracher un Elder Drake des mains des rois d’Europe, ce qui les a aidés à gagner le match. Ils participeront certainement aux séries éliminatoires, mais ils doivent trouver de la cohérence et leur équipe bot doit s’intensifier pour atteindre les Mondiaux.

4. G2 Esports (-3)

G2 Esports a connu la plus grosse baisse de la saison 2021 au cours des troisième et quatrième semaines, avec une fiche de 0-4, perdant le premier tour du LEC El Clásico (Fnatic vs G2) et même perdant contre Excel Esports. Chaque équipe a des difficultés tôt ou tard, mais G2 avait l’air vraiment mauvais. Rasmus “Caps” Winther et Martin “Wunder” Hansen étaient en bas de la ligue dans plusieurs statistiques, et toute l’équipe avait l’air hors de propos sur le Rift.

Seul l’Avatar, maître de tous les champions mid lane pouvait sauver G2. Et quand la scène de la Ligue avait le plus besoin de lui, il a livré. Bald Caps a fait l’objet de nombreux mèmes avant et après la cinquième semaine, mais le changement a fonctionné : G2 semblait à nouveau dominant, passant 2-0 la semaine dernière, battant Rogue et Astralis. Mais le fait est qu’ils ont eu plus de facilité contre Rogue que contre Astralis, avec Stephen “Hans sama” Liv et Adrian “Trymbi” Trybus entrant un peu au début du match. Peut-être ont-ils été aveuglés par la glorieuse tête de Caps ?

3. Lions fous (+1)

Les champions du printemps MAD Lions commencent à ressembler à leur ancien moi. Javier “Elyoya” Batalla a déclaré au public qu’ils étaient un peu épuisés après avoir participé au MSI et avoir dû faire face à une double quarantaine après que deux des employés de MAD Lions se soient révélés positifs. Ils sont également la seule équipe à encore jouer à distance alors que d’autres équipes sont revenues au studio LEC de Berlin. Le burn-out a fait le plus mal à Irfan “Armut” Tükek, qui a eu des matchs carrément terribles, même s’il a dominé Spring Split.

Mais après un début difficile, ils sont de retour en forme, avec une fiche de 2-0 lors de la cinquième semaine, battant également Misfits Gaming lors de la quatrième semaine. Les MAD Lions participeront certainement aux séries éliminatoires et sont susceptibles de participer également aux championnats du monde. Espérons qu’ils auront suffisamment de temps libre pour faire de leur mieux.

2. Voleur (+1)

Rogue est de retour, actuellement à égalité avec Fnatic pour la première place du LEC avec un score de 8-3. Ils ont remporté cinq de leurs six matchs depuis la troisième semaine en étant une équipe calme, rassemblée et contrôlée qui peut battre pratiquement n’importe quelle équipe.

Cependant, ils ne sont pas intouchables, comme G2 l’a montré lors de leur dernier match. Rogue a essayé très fort dans ce match, mais rien ne semblait fonctionner pour eux. Ils ont dû être proactifs à cause de leur repêchage, Kalista et Dr. Mundo exigent des avances précoces, mais G2 a parfaitement défendu et contre-attaqué. La malédiction de Rogue de ne pas pouvoir battre G2 en saison régulière semble perdurer.

1. Fnatic (+4)

Le plus gros gagnant de ces dernières semaines est définitivement Fnatic. L’équipe noire et orange a finalement repris sa place en tête du classement, car elle est actuellement à égalité avec Rogue à la première place. Ils ont remporté cinq de leurs six matches, et même s’ils ont été battus par Schalke 04, ils ont remporté le dernier chapitre de la rivalité G2 – FNC.

Fnatic se porte bien après la cinquième semaine, avec la recrue Adam “Adam” Maanane défiant les meilleurs top laners de la ligue. Gabriel “Bwipo” Rau est en effet un grand jungler, tout comme Jakob “YamatoCannon” Mebdi l’a dit avant le début de la scission. Les joueurs sont bons individuellement et ils ont une excellente alchimie sur scène et dans la Faille. Heureux de revoir Fnatic.

Le LEC se poursuivra avec la sixième semaine ce vendredi, avec le coup d’envoi avec Misfits Gaming contre Excel Esports à 18h00 CEST!