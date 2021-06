Classement de puissance LEC 2021 après la première semaine de division estivale

Le premier week-end LEC s’est terminé dimanche, et il y a eu certainement des surprises.

Après la première semaine du championnat d’Europe de League of Legends (“LEC”), nous avons quelques résultats intéressants à regarder. Astralis n’a pas battu les trois premiers matchs, mais ils sont à égalité avec MAD Lions, G2 Esports et Rogue, les équipes les plus fortes du Spring Split. De plus, les trois géants, y compris les participants au MSI de cette année, ne sont pas 3-0 – mais Misfits l’est.

10. Schalke 04 Esports (1-2)

Schalke 04 a perdu son meilleur joueur de l’intersaison lorsque Felix “Abbedagge” Braun est allé aux LCS. Ilias “NUCLEARINT” Bizriken, de la liste de l’Académie de Schalke, a pris sa place, tandis que l’organisation a également mis au banc Erberk “Gilius” Demir, signant Thomas “Kirei” Yuen de la LFL.

Avec Abbedagge parti, il incombe à Sergen “BrokenBlade” Celik d’être le porteur de son équipe, mais c’est difficile à faire quand personne d’autre dans son équipe n’a obtenu un seul kill dans le match contre Vitality. Néanmoins, le mème «Schalke bat G2» est toujours bien vivant. Martin « Rekkles » Larsson et co. n’a pas pu obtenir une avance sur l’or, même pendant une minute contre Schalke. Mais nous doutons que Schalke puisse jouer comme ils ont joué contre G2 toute la saison.

9. Excel Esports (1-2)

Excel Esports n’a pas encore réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires au printemps. Le problème était alors que le seul plan de jeu qu’ils avaient était une mise à l’échelle difficile, et c’est facilement exploitable par de meilleures équipes. Quand ils ont essayé d’autres compositions, ils ont échoué, alors ils ont évidemment dû changer pour Summer Split.

Au lieu de faire cela, ils ont embrassé leur identité de printemps en intégrant Erlend “nukeduck” Holm dans la liste. Ils ont également chanté Petr “Denyk” Haramach, l’ancien remplaçant de Misfits. Mais au lieu de Nukeduck jouant ses choix de signature comme Corki, il a joué les goûts de Viego et Akali, qui, bien qu’ils soient sans doute les midlaners les plus forts du moment, ne sont pas du style du vétéran danois. Ceci, combiné à de faibles performances dans tous les domaines, signifie qu’Excel a terminé avec 1-2, ne battant que Schalke 04 affaibli.

8. SK Gaming (0-3)

Après les vrais gagnants, il faut regarder les plus gros perdants de la première semaine. SK Gaming est la seule équipe à avoir obtenu 0-3 lors de la Super Week, s’inclinant face à Astralis, Misfits et G2 Esports. La chose la plus tragique à propos de leurs jeux est qu’ils étaient en tête pour la majorité du match contre Misfits Gaming, et ils viennent de prendre la tête d’or contre Astralis avant de perdre un combat d’équipe crucial qui a vu leur Nexus tomber.

Erik « Treatz » Wessén a eu quelques matchs faibles, mais a joué un grand Nidalee contre G2. En conséquence, il ne semble pas que sa transition vers la jungle depuis le rôle de soutien soit le problème. Mihail “Twohoyrz” Petkov a très bien joué lors des deux premiers matches, prouvant qu’il est un remplaçant digne de l’équipe. Alors que la botlane de SK était calme à chaque match et que Janik “Jenax” Bartels n’a pas eu une bonne performance, le problème réside dans la prise de décision de l’ensemble de l’équipe. Ils appellent les mauvais coups dans les moments les plus cruciaux, comme nous l’avons vu dans leur match contre les Misfits. C’est l’une des plus grandes surprises de Summer jusqu’à présent, étant donné que leur entraîneur est revenu au rôle de soutien, donc le leadership ne devrait pas être un problème.

7. Vitalité de l’équipe (1-2)

Team Vitality a changé la majorité de son alignement après le Spring Split, où il s’est classé dernier. Avec Oskar “Selfmade” Boderek, Adam “LIDER” Ilyasov et la recrue Enzo “SLT” Gonzalez, ils ont vraiment intensifié leur jeu – du moins en théorie. En réalité, l’équipe s’est classée sixième après la première semaine, à égalité avec Fnatic, Schalke 04 et Excel Esports.

Vitality a eu un match très solide contre Schalke 04, mais a perdu son avance contre Rogue et n’a pas réussi à prendre de l’élan contre Misfits Gaming. La nouvelle gamme est bonne, mais ils ont certainement besoin de plus de temps pour trouver une synergie.

6. Fnatic (1-2)

Avec les débuts de Gabriel « Bwipo » Rau dans la jungle, Fnatic cherche à faire bouger les choses pour l’été. Honnêtement, la transition semble être une chose positive pour eux après la Super Week. Bwipo a eu d’excellentes performances contre Misfits Gaming et Rogue, même s’il a joué un Teleport-Smite Karthus très peu orthodoxe contre Rogue.

Malheureusement, les astuces de Bwipo n’ont pas été suffisantes pour obtenir plus d’une victoire, car Fnatic a pris son avance sur les Misfits autour de 20 minutes, n’a pas réussi à se stabiliser contre les combats d’équipe de Misfits et a été surclassé par les MAD Lions. Mais la performance de toute l’équipe a été excellente contre Rogue, et nous espérons qu’ils pourront jouer comme ça au lieu de jouer comme ils l’ont fait lors des deux premiers matches.

5. Astralis (2-1)

Le Spring Split d’Astralis était voué à l’échec après le banc de Nukeduck. L’équipe était très nouvelle et Nukeduck était censé être le leader de la formation composée de joueurs qui sont revenus au LEC après avoir joué dans le circuit de l’Académie. Mais sans lui, l’équipe s’est effondrée. Le nouveau mid laner d’Astralis, Felix “MagiFelix” Boström, s’intégrait bien dans l’équipe, mais n’a pas pu apporter à l’équipe le leadership dont elle avait besoin.

Astralis n’a pas changé son alignement pendant l’intersaison, laissant les fans se demander ce qu’ils ont changé pour mieux se placer en été. La réponse était très simple : les joueurs se sont améliorés. Bien sûr, il y a encore eu de nombreuses erreurs, mais Astralis a terminé 2-1 la première semaine, battant les participants aux Spring Playoffs SK Gaming et Excel Esports. Lee Sin de Matti “WhiteKnight” Sormussen était une force avec laquelle il fallait compter, tandis que MagiFelix a intensifié son jeu, jouant Akali deux fois au lieu de contrôler les mages.

4. G2 Esports (2-1)

Les rois détrônés du LEC, G2 Esports a connu un Spring Split inférieur à la moyenne après avoir perdu son capitaine et tireur Luka “Perkz” Perkovic. Avec le départ de Perkz, aucun des autres joueurs n’a pris la tête de l’équipe et, par conséquent, G2 n’a pas remporté les éliminatoires du printemps et n’a pas fait MSI pour la première fois depuis un certain temps.

Ils sont de retour pour reprendre leur couronne en été. À l’exception de la bévue contre Schalke, ils ont battu les champions en titre MAD Lions et ont remporté une victoire contre le SK Gaming en difficulté. Ils sont toujours aussi dominants et s’ils parviennent à résoudre leur problème de leader, ils reviendront à la gloire.

3. Lions fous (2-1)

Les participants du MSI ont connu un début difficile contre G2 Esports lors de leur premier match, perdant en moins de trente minutes, victimes du début de match toujours très dominant de G2. Ils ont rebondi sur la défaite avec une victoire décisive contre Fnatic lors de leur deuxième match, puis ont également battu Astralis lors de la troisième journée.

Alors que Marek “Humanoid” Brázda et la voie du bas de MAD étaient excellentes, Irfan “Armut” Berk Tükek a eu une performance inférieure à la voie du haut. Armut doit intensifier son jeu si l’équipe veut aller aux Mondiaux en tant que première tête de série. Il est certainement capable d’être la menace dont nous avons été témoins au printemps et au MSI, mais la Super Week a certainement été plus faible pour lui. Pourtant, son équipe était là, donc MAD est à égalité en deuxième position avec le reste des meilleures équipes.

2. Voleur (2-1)

Les finalistes du Spring Split ont connu un bon début d’été. Ils ont dépassé Excel Esports lors du premier match, mettant en valeur leur style de jeu calme et contrôlé. Ils ont été surpris par Vitality au milieu du match, mais après que Steven « Hans sama » Liv et Emil « Larsson » Larsson aient atteint leurs pics de puissance, Rogue a fait un retour après un déficit de six mille or et a remporté le match avec un seul combat d’équipe décisif.

Comme indiqué ci-dessus, ils ont été surpris par Fnatic, mais on pourrait décrire le match comme une série d’événements malheureux. Après la mort d’Andrei “Odoamne” Pascu dans la voie du haut vers sept minutes, Rogue n’a pas réussi à trouver le contrôle du jeu. Les équipes se sont battues pour les objectifs, mais Fnatic a trouvé des jeux plus cruciaux, et après 20 minutes, ils ont repris le match, gagnant en moins de trente minutes.

Néanmoins, Rogue a toujours l’air fort et est sûr de finir dans le top six et de se qualifier pour les séries éliminatoires.

1. Jeu inadapté (3-0)

Le vrai vainqueur de la super semaine LEC, Misfits Gaming, est la seule équipe à avoir remporté les trois matchs. Ils n’ont pas recruté de nouveaux joueurs, au lieu de cela, ils se sont entraînés très dur pendant l’intersaison. Vincent « Vetheo » Berrié était un monstre sur Akali contre Fnatic et Vitality, et Misfits a fait un beau retour contre SK Gaming lors de leur deuxième match.

S’ils peuvent maintenir leurs performances à ce niveau, ils peuvent certainement obtenir une place en séries éliminatoires. Mais le premier vrai défi survient lors de la deuxième semaine, où ils affronteront Rogue lors de leur premier match.

La deuxième semaine du LEC commence le vendredi 18 juin, le premier match étant SK Gaming vs Schalke 04 Esports !

