Classement de puissance LEC 2021 après la sixième semaine de division estivale

Team Vitality et Astralis sont toujours à égalité pour la dernière place des séries éliminatoires tandis que les chances d’Excel Esports sont de plus en plus minces. Oh, et SK est allé 2-0.

Une autre semaine LEC, un autre Power Ranking. La semaine dernière a été intéressante, car SK Gaming a remporté ses deux matchs, tandis que Schalke 04 est allé 0-2, et G2 a perdu El Clásico du LEC, alias son match contre Fnatic.

10. FC Schalke 04 (-)

A notre place de numéro 10 se trouve toujours Schalke 04, qui occupe désormais la dernière place du LEC ainsi que notre liste. Le FC Schalke 04 n’arrive pas vraiment à trouver le succès car il a perdu ses cinq derniers matches de championnat. Après la sixième semaine, l’équipe n’a aucune chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, ce qui est assez décevant si l’on se souvient que cette saison est la dernière.

Le plus triste est que Schalke a été sur la bonne voie dans son plan de match, mettant Sergen “BrokenBlade” Celik sur des champions de carry comme Irelia et Lucian. De plus, ils ont été la première équipe à aligner Irelia, qui a connu un certain succès dans les régions de l’Est. Schalke l’a jouée en haut et en milieu et n’a remporté aucun de ces matchs, mais au moins, ils essaient de faire bouger les choses.

9. Excel Esports (-1)

Je ne crois tout simplement pas en Excel Esports, et leurs résultats semblent justifier mes doutes. Même s’ils ont fait de bons matchs jusqu’à présent, s’ils restent sur cette piste, ils auront un bilan pire qu’au printemps. L’équipe a été constituée pour finalement se qualifier pour les séries éliminatoires, mais elle a dû faire des changements en milieu de saison, ce qui n’est jamais bon signe.

Excel Esports est actuellement à la huitième place. à égalité avec SK Gaming. Mais alors que SK est allé 2-0, Excel a perdu ses deux matchs. Il est vrai qu’Excel avait des adversaires plus coriaces, mais cette division, il semble que presque tous les adversaires soient coriaces, donc s’ils voulaient faire des séries éliminatoires, ils auraient dû s’attendre à des matchs difficiles. Ce qu’ils ont probablement fait, pour être juste.

8. SK Gaming (+1)

SK Gaming est finalement entré en jeu lors de la sixième semaine. L’équipe qui était à la dernière place pendant la majeure partie de la division a finalement terminé un week-end invaincu pour la première fois. Ils n’avaient pas d’adversaires faciles car ils jouaient aux Spring Champions MAD Lions et à la supposée super-équipe Excel Esports.

Après un bon début de match contre les Lions, et grâce au Dr.Mundo d’Erik « Treatz » Wessén, SK a assuré le milieu et la fin du match, et avec cela, la victoire contre MAD Lions. Ils ont gagné de manière tout aussi convaincante contre Excel Esports avec de superbes performances d’Ersin “Blue” Gören sur Lucian et de Jean “Jezu” Massol sur Ziggs. Ironiquement, Jezu avait l’air le meilleur de cette division quand il n’a pas joué un tireur d’élite.

7. Vitalité de l’équipe (-)

Team Vitality a perdu ses deux matchs la semaine dernière, mais ils ont affronté G2 Esports et MAD Lions, qui sont deux des équipes les plus fortes de la ligue. L’équipe est toujours aux prises avec l’incohérence : lorsqu’une partie de l’équipe se porte bien, l’autre est en difficulté. Ou tout simplement, toute l’équipe a juste très chaud ou très froid.

Dans le match contre MAD Lions, Jus “Crownshot” Marucic et Labros “Labrov” Papoutsakis ont réalisé d’excellentes performances tandis que la partie supérieure de l’équipe l’a en quelque sorte écrasé. Contre G2, la bot lane était en difficulté tandis qu’Oskar “Selfmade” Boderek est allé 8/3/4 sur Xin Zhao. La seule constante de l’équipe en dernier était qu’Adam “LIDER” Ilyasov a joué plus faible que d’habitude. Pourtant, ils sont dans la course pour les places restantes en séries éliminatoires, mais ils devront battre notre équipe numéro six pour se qualifier.

6.Astralis (-)

Astralis est allé 0-2, tout comme Team Vitality, mais ils ont quand même réussi à obtenir la position qu’ils avaient la semaine dernière. La raison en est que Rogue et Fnatic sont sans doute plus forts dans cette division que G2 Esports et MAD Lions, et Astralis a joué et perdu contre les deux premiers.

Pourtant, Astralis doit régler quelques problèmes s’il veut battre Vitality pour la dernière place en séries éliminatoires, principalement dans la voie du bas. Hampus “promisq” Mikael Abrahamsson a eu une très faible performance dans les deux matches, notamment avec un 0/9/4 sur Taric contre Fnatic. Le match contre l’équipe orange-noir était un rouleau compresseur, mais le reste d’Astralis a essayé de réduire les dégâts là où ils le pouvaient, contrairement à promisq. On verra quelle équipe fera les playoffs, mais une chose est sûre : cette nouvelle rivalité sera intéressante à regarder !

5. Lions fous (-2)

Les MAD Lions recherchent toujours cette division, mais ils s’améliorent. Comme Javier “Elyoya” Batalla l’a dit dans un podcast récent, l’équipe était un peu épuisée après MSI, et dans les semaines qui ont précédé, elle a dû jouer à distance pendant que d’autres équipes retournaient au studio de Berlin. Néanmoins, ils sont allés 2-0 lors de la cinquième semaine.

Ce n’était pas le cas pour la sixième semaine, même si les champions du Spring Split sont également revenus sur scène. Alors qu’ils ont battu Team Vitality, ils ont perdu contre SK Gaming, qui était à la dernière place jusqu’à la sixième semaine. Alors que SK a réalisé sa meilleure performance jusqu’à présent dans la division, ce n’est toujours pas une excuse pour une équipe participant au MSI de perdre contre eux.

4. G2 Esports (-)

G2 Esports est resté à la quatrième place après la semaine dernière. Ils sont sortis de la crise avec l’aide de l’Avatar Aang lui-même, mais ils ne sont toujours pas aussi dominants qu’au cours des saisons précédentes. Ils ont battu Team Vitality par une large marge, ayant un avantage de 10 kills et 10k gold au moment où le Nexus ennemi est tombé.

Même s’ils semblent plus rassemblés que les semaines précédentes, ils ont perdu leur deuxième match contre Fnatic. Bien que le match ait été très serré et que Martin “Rekkles” Larsson ait eu une très bonne performance sur Vayne, un seul serviteur est entré en jeu pour sauver Fnatic dans le combat d’équipe le plus crucial. C’était le plus grand moment “malchanceux” que nous ayons jamais vu dans le LEC.

3. Jeu inadapté (+2)

Les inadaptés sont de retour au sommet car ils sont à une victoire de se qualifier pour les séries éliminatoires. L’équipe pourrait certainement être plus élevée sur la liste après une semaine de 2-0, mais elle n’a battu que deux équipes de bas niveau et a presque perdu le match contre Excel Esports.

Les Misfits ont affronté Excel pendant près de 40 minutes avant de pouvoir les battre. Même s’ils contrôlaient le milieu de partie, Excel a connu le succès en fin de partie, ce qui a rendu les choses très difficiles pour les nouveaux arrivants de la ligue. Au final, Vincent « Vetheo » Berrié et sa signature Zoé ont aidé son équipe à remporter la victoire, puisque Vetheo a obtenu 6/0/6 sur l’Aspect of Twilight.

2. Voleur (-)

Rogue a été la première équipe à se tailler une place dans les éliminatoires du Summer Split après avoir battu Schalke 04 et Astralis lors de la sixième semaine. Steven “Hans sama” Liv et ses coéquipiers se sentent de plus en plus forts alors qu’ils perfectionnent leur style de jeu calme et contrôlé.

Ils ont écrasé le FC Schalke 04 le premier jour lors d’un match qui a presque battu le record de la bataille la plus courte de l’été, ne prenant que 11 secondes de plus que la victoire la plus rapide actuelle de Team Vitality sur SK Gaming. Ils ont également remporté leur deuxième match contre Astralis, qui a tenu plus longtemps que Schalke mais a également été battu en moins de 30 minutes.

1. Fnatique (-)

Fnatic arrive à la première place du classement de puissance de cette semaine. Ils conservent leur première place tout en se verrouillant dans les séries éliminatoires aux côtés de Rogue avec un ratio stellaire de 10-3.

.@FNATIC TASSE @G2ESPORTS ET VERROUILLE LES PLAYOFFS ! #LEC pic.twitter.com/suyBu8Uohb – LEC (@LEC) 17 juillet 2021

Ils ont écrasé Astralis lors de leur premier match, puis sont passés à l’étape suivante de la plus grande rivalité d’Europe, le match contre G2 Esports. Les deux super-équipes se sont battues pendant plus de 30 minutes, mais lors d’un dernier combat d’équipe, Fnatic est arrivé en tête. Ils retrouveront certainement G2 en séries éliminatoires, mais pour l’instant, ils peuvent en quelque sorte se détendre au cours des deux semaines restantes.

La septième semaine du LEC Summer Split commencera le vendredi 23 juillet, où Misfits Gaming, MAD Lions et G2 Esports auront une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, laissant une place aux équipes restantes !

