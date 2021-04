Classement de puissance OWL 2021 – # 12 NYXL

À la 12e position de notre classement de puissance Overwatch League 2021 se trouvent le New York Excelsior.

Bien que l’équipe se soit toujours classée dans le Top 3 de la dernière saison de l’Overwatch League, les récents changements apportés à la liste pourraient ne pas suffire pour obtenir à nouveau ce résultat en 2021.

Aperçu de la liste de New York Excelsior 2021

Réservoir:

Gyeong-mu “Yakpung” Jo Dong-wook “BiaNcA” Kim

Le duo de tankistes 2021 de NYXL est Gyeong-mu “Yakpung” Jo et Dong-wook “BiaNcA” Kim.

Gyeong-mu “Yakpung” Jo est le char principal du New York Excelsior. Il a joué pendant la saison 2019 de l’Overwatch League avec le Toronto Defiant. Après une saison décevante, il s’est séparé de l’équipe pour rejoindre O2 Blast dans Contenders. Il a remporté l’Overwatch Contenders 2020 Saison 1: Corée avec son équipe, ainsi que de nombreux matches de spectacle en Chine et en Corée.

Dong-wook “BiaNcA” Kim est le hors-char de l’équipe. BiaNcA est un joueur de retour, alors que le NYXL s’est séparé du joueur à la fin de la saison dernière. Il obtient une seconde chance dans l’équipe et est désormais assuré de se classer dans les six premiers puisque Hong-joon “HOTBA” Choi ne fait plus partie de l’équipe.

Support:

Sung-hyeon “JJoNak” Bang Min-jae “Vendredi” Jo

Sung-hyeon “JJoNak” Bang est l’un des joueurs les plus connus de l’Overwatch League. Il est une référence en ce qui concerne les jeux d’Ana ou de Zenyatta et a même remporté le MVP Award lors de la saison inaugurale de l’Overwatch League. JJoNak représente le New York Excelsior depuis 2017, menant constamment son équipe sur les podiums de l’Overwatch League.

Min-jae “Friday” Jo est le nouveau support principal de New York Excelsior. Il a fait ses premiers pas sur la scène professionnelle d’Overwatch en Open Division, avant de rejoindre OZ Gaming dans les Overwatch Contenders. Désormais, il sera le partenaire de support de JJoNak au sein du NYXL.

DPS:

Seung-woo “FEATH5R” Lee Seung-hyun “Ivy” Lee Young-woo “Flora” Lim Gwang-won “Gwangboong” Kim

Le New York Excelsior a renouvelé toute sa liste de DPS pour la saison 2021 de l’Overwatch League. L’équipe compte désormais deux lecteurs flex DPS et deux spécialistes hitscan.

Seung-woo “FEATH5R” Lee rejoint le NYXL en provenance des Overwatch Contenders. Il s’est classé 4e de la saison 1 d’Overwatch Contenders 2020: Corée avec BATTLICA, et troisième un an plus tard avec Talon Esports.

Seung-hyun “Ivy” Lee est de retour pour une nouvelle saison dans l’Overwatch League. Il a rejoint la Ligue en 2019, jouant avec le Toronto Defiant. L’équipe s’est séparée de son alignement après avoir terminé à la 17e place, alors Ivy a rejoint une nouvelle équipe. Il a obtenu une meilleure course en 2020 avec la Philadelphia Fusion, atteignant la deuxième position de la saison régulière de l’Overwatch League 2020.

Young-woo “Flora” Lim rejoint l’Overwatch League moins d’un an après avoir remporté l’Open Division 2020 Saison 3 Corée. Il a également joué avec diverses équipes des Overwatch Contenders, telles que WGS Armament, O2 Blast ou Meta Athena.

“Gwangboong”, Gwang-won, Kim est un spécialiste du hit-scan qui a également fait son chemin à travers la division ouverte et les prétendants d’Overwatch. Il s’est classé deuxième avec l’équipe CC dans la division ouverte 2020 de la saison 3 de Corée et a remporté la saison 4 de la Chine avec l’équipe Cat.

Classement New York Excelsior 2021 Power

Le New York Excelsior a toujours été une équipe puissante au sein de l’Overwatch League. Le NYXL n’a jamais manqué un podium, remportant la saison inaugurale et se classant troisième aux séries éliminatoires 2019 et 2020.

Cependant, la liste de 2021 semble moins puissante que ses prédécesseurs. Les deux chars sont utilisés pour jouer ensemble, ce qui devrait donner à l’équipe un avantage dans les combats d’équipe engageants. Mais l’équipe a sorti BiaNcA pour une raison, et cette seconde chance avec le NYXL pourrait mettre beaucoup plus de pression sur les épaules du joueur.

Alors que JJoNaK est l’un des meilleurs joueurs de soutien de la Ligue, vendredi est encore nouveau sur la scène principale. En tant que principal joueur de soutien, il devra rester en vie contre certains des meilleurs joueurs du monde, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

Enfin, les joueurs DPS de NYXL ne sont pas les signatures les plus impressionnantes de l’intersaison. Outre Ivy, qui a déjà joué deux saisons dans l’Overwatch League, tous les marchands de dégâts NYXL proviennent d’équipes moyennes de Contenders.

Le New York Excelsior ne devrait pas mal performer cette saison, mais n’aura peut-être pas ce qu’il faut pour arracher un troisième podium dans l’Overwatch League.

