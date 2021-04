Classement de puissance OWL 2021 – # 5 Philadelphia Fusion

Philadelphia Fusion est 5e dans notre classement de puissance Overwatch League 2021.

Depuis la saison inaugurale, Philadelphia Fusion continue d’apparaître dans le top niveau des équipes de l’Overwatch League. L’équipe s’est classée deuxième à la fois lors de la saison inaugurale et de la saison régulière 2020, mais n’a jamais réussi à arracher la couronne.

La saison morte a été riche en événements pour Philadelphia Fusion. L’équipe a perdu certains de ses joueurs emblématiques mais a signé des joueurs prometteurs pour remplir leurs chaussures. Voici un aperçu de la composition de Philadelphia Fusion 2021.

Aperçu de la composition de Philadelphia Fusion 2021

Réservoir:

Gael “Poko” Gouzerch Hong-joon “HOTBA” Choi Dong-gyu “Mano” Kim

Gael “Poko” Gouzerch est un joueur de D.Va bien connu. Placer un D.Va Ultimate intelligent est même connu sous le nom de Poko Bomb dans la communauté Overwatch, en référence au joueur Philadelphia Fusion. Désormais, il partagera sa position hors-char avec un autre joueur de D.Va, anciennement de NYXL.

Nous avons donc écouté vos retours … Nous sommes heureux de dire que @poko reviendra sur Fusion pour la saison 2021! Qui d’autre attend avec impatience toutes sortes de grands jeux l’année prochaine de notre indomptable ligne de chars? pic.twitter.com/Q4KFWWDUXq – Philadelphia Fusion (@Fusion) 17 novembre 2020

Hong-joon “HOTBA” Choi rejoint le Philadelphia Fusion, plus de deux ans après avoir quitté l’équipe. La Fusion a échangé HOTBA à une nouvelle équipe d’expansion, Guangzhou Charge. Après une saison avec la Charge, HOTBA est revenu dans une équipe américaine avec New York Excelsior. HOTBA est maintenant de retour avec sa première équipe de l’Overwatch League, Philadelphia Fusion.

Dong-gyu “Mano” Kim est le char principal du Philadelphia Fusion. Il a formé un duo tanking avec HOTBA à New York Excelsior et maintenant dans la Fusion. Mano est l’un des meilleurs joueurs Reinhardt de l’Overwatch League et est également capable de fléchir sur Winston ou Orisa en cas de besoin.

Support:

Kyung-bo “Alarme” Kim Daniel “FunnyAstro” Hathaway Jin-mo “tobi” Yang

Kyung-bo “Alarm” Kim a rejoint Philadelphia Fusion à la fin de 2019, après deux saisons réussies avec la Fusion University. Avec l’équipe de l’académie Fusion, Alarm a remporté les Overwatch Contenders 2018 North America Season 1, 2 et 3, ainsi que la North America East Season 1 2019 et l’Atlantic Showdown.

Daniel “FunnyAstro” Hathaway a joué avec Philadelphia Fusion pendant la saison 2020 de l’Overwatch League. Il a précédemment joué avec le règne d’Atlanta, se classant 5e dans les séries éliminatoires de l’Overwatch League 2019. FunnyAstro est le principal supporteur de Philadelphia Fusion mais devra partager son siège avec une nouvelle signature cette saison.

Après trois ans avec la dynastie de Séoul, Jin-mo “tobi” Yang rejoint Philadelphia Fusion pour la saison 2021 de l’Overwatch League. Il a rejoint la dynastie de Séoul pour la saison inaugurale, juste après avoir remporté la Coupe du monde d’Overwatch 2017. En tant que principal joueur de soutien de la dynastie, il a aidé l’équipe à gravir les échelons de la ligue, terminant finalement 2e de la grande finale de l’Overwatch League 2020.

DPS:

Jae-hyeok “Carpe” Lee Josue “Eqo” Corona Niclas “sHockWave” Jensen Dong-jun “Rascal” Kim

Jae-hyeok “Carpe” Lee est le capitaine de l’équipe du Philadelphia Fusion depuis la création de l’équipe, en 2017. Il a mené le Philadelphia Fusion à la deuxième place des séries éliminatoires de la saison inaugurale de l’Overwatch League, ainsi que de la saison régulière de l’Overwatch League 2020.

Josue “Eqo” Corona joue également avec le Philadelphia Fusion depuis 2017. L’équipe a taquiné le départ du joueur DPS après la saison 2019, mais Eqo est toujours un membre clé de Philadelphia Fusion à l’approche de la saison 2021 de l’Overwatch League.

Un nouveau joueur DPS rejoint Philadelphia Fusion cette saison: Niclas “sHockWave” Jensen. Le spécialiste du hit-scan a fait ses débuts dans l’Overwatch League l’an dernier avec les Titans de Vancouver. L’équipe a terminé la saison régulière 2020 à la 18e place, sur 20 équipes.

Il a CHOQUÉ tout le monde avec ses débuts en Overwatch League l’année dernière, il va maintenant compléter notre gamme de DPS déjà terrifiante à Philadelphie pour la saison 2021 … ⚡️ Bienvenue au tout dernier ajout de Fusion, @sHockWaveOW! pic.twitter.com/xg3VrLSD75 – Philadelphia Fusion (@Fusion) 23 novembre 2020

La plus grosse signature pour Philadelphia Fusion cette saison est le double champion de l’Overwatch League Dong-jun “Rascal” Kim. Il était un élément clé de la liste de San Francisco Shock, étant capable de passer du DPS au support et à la maîtrise d’un large éventail de héros. En rejoignant Philadelphia Fusion cette année, Rascal devient le seul joueur actuellement actif à avoir fait partie de quatre équipes différentes de l’Overwatch League tout au long de sa carrière.

Classement Philadelphia Fusion 2021 Power

La saison morte a été assez difficile pour Philadelphia Fusion, qui s’est séparé de l’entraîneur-chef Dong-gun “KDG” Kim, du tank principal Su-min “SADO” Kim, du tank Jun-ho “Fury” Kim, ainsi que du DPS les joueurs Seung-hyun “Ivy” Lee et Hee-su “Heesu” Jeong.

Le nouvel entraîneur-chef, Bumhoon “NineK” Kim, a dû constituer une nouvelle équipe tout en traitant les éventuels problèmes de visa. Il a renforcé la liste restante avec des joueurs qui ont fait leurs preuves dans d’autres équipes de l’Overwatch League, en signant une liste d’étoiles.

Présentation de votre Philadelphia Fusion 2021! Présenté par @Xfinity 💥: https://t.co/k7AX2L0mS6 pic.twitter.com/cJees6Z96p – Philadelphia Fusion (@Fusion) 6 avril 2021

Cependant, les problèmes de visa pourraient toujours être un problème pour l’équipe, qui abrite des joueurs de cinq pays différents. Bien qu’il y ait au moins deux joueurs sud-coréens dans chaque poste qui ne devraient pas avoir de difficulté à jouer ensemble, l’évolution de la pandémie pourrait fortement gêner le reste de la liste de Philadelphia Fusion.