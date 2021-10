Classement de tous les films de récolte d’automne de Hallmark Channel

Eh bien, nous devons passer le temps jusqu’au compte à rebours de Noël d’une manière ou d’une autre, n’est-ce pas ?

Alors que l’événement emblématique de la programmation saisonnière de Hallmark Channel est lancé plus tôt que jamais cette année – le 1er octobre. 22, plus d’une semaine avant Halloween – cela ne veut pas dire qu’ils ont simplement ignoré l’automne. Non non Non. Depuis sept. 11, le réseau a lancé un nouveau film tous les samedis soirs dans le cadre de leur récolte d’automne, une programmation généralement remplie de plus de citrouilles que votre patch local et de feuilles si colorées qu’elles rendraient le Vermont jaloux en octobre. Et cette saison, des stars comme American Idol alun Lauren Alaina, Les lumières du vendredi soir’ Porter Scott et Fuller House beau mec Juan Pablo DiPace s’est amusé confortablement – le tout associé à certains des prospects les plus fiables de la chaîne.

Mais cela signifie-t-il que les films étaient bons ? Et, plus important encore, ont-ils réellement fourni les sensations d’automne que nous aimons et attendons de l’assortiment de sorties automnales de Hallmark? Enveloppés dans nos pulls les plus confortables avec une boisson aromatisée à la citrouille et aux épices, nous avons décidé de déterminer lequel était le meilleur du lot.