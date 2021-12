Classement de tous les films de Spider-Man avant la sortie de « No Way Home » en salles

Le dernier opus de l’univers cinématographique Marvel sort jeudi alors qu’ils terminent la première trilogie de Tom Holland en tant qu’emblématique Peter Parker dans Spider-Man: No Way Home. La dernière fois que nous avons vu la merveille palmée, le journaliste J. Jonah Jameson a révélé l’identité de Spider-Man, provoquant toutes sortes de problèmes.

Les premiers retours ont fait l’éloge du film, mais vous pouvez être assuré qu’il s’agit d’une zone sans spoiler pour la nouvelle version. Si vous n’avez vu aucune des autres entrées de Spider-Man – et que vous ne voulez pas qu’elles soient gâchées – ajoutez cet onglet à vos favoris et prenez-en soin avant de continuer à lire.

Avant que Peter, MJ, Ned et Doctor Strange soient de retour sur grand écran, je vais classer les sept précédents épisodes de Spider-Man en direct (ce qui signifie que cette liste n’inclut pas l’animation presque parfaite Into the Spiderverse) basée sur préférence personnelle. Allons-y !

7. Spider-Man 3 (2007)



Écoutez, ce film est horrible. Absolument horrible. Je n’ai envisagé de sortir que d’un film, et si j’avais conduit moi-même et n’avais pas pris un tour avec un ami, je serais sorti de Spider-Man 3. Qui peut oublier Emo Spider-Man ? Non, je demande honnêtement, j’ai essayé de me débarrasser du souvenir de la danse de Tobey Maguire – pouvons-nous appeler ça de la danse ? – dans les rues de New York depuis la sortie de ce film.

C’est aussi le film qui a tenté de nous convaincre que Topher Grace était Eddie Brock alias Venom et nous a donné cette monstruosité de trois minutes d’une scène :

« Trouvez-nous un peu d’ombre. Merci, jambes chaudes. Je t’en prie, non. Je comprends que Peter est affecté par le symbiote, mais c’est ainsi que cela se manifeste ? Suis-je censé penser que ce type est cool ?

Même avec tout cela, il y a toujours toute une histoire autour de Sandman de Thomas Haden Church comme étant la personne qui a tué l’oncle Ben de Peter. Il se passe tellement de choses, tout cela est terrible.

6. L’incroyable Spider-Man 2 (2014)



Paul Giamatti a joué de très grands rôles dans de très grands films. Il était également dans L’incroyable Spider-Man 2. Aucune chimie entre Andrew Garfield et Emma Stone ne pouvait empêcher ce film d’être mauvais, mais il est sauvé de la dernière place de ce classement par Spider-Man 3 étant bien pire.

Jamie Foxx sera de retour dans Spider-Man: No Way Home, reprenant son rôle d’Electro. Nous obtenons l’histoire d’origine d’Electro dans The Amazing Spider-Man 2, et honnêtement, il est logique que le voyage de chaque méchant commence avec Ryan de The Office étant impoli avec eux.

5. L’incroyable Spider-Man (2012)



Ce film est… bien ! Il a tout l’étoffe d’un film de super-héros typique, et c’est le début d’Andrew Garfield en tant que bon vieux Peter. Au lieu de MJ comme intérêt amoureux, le réalisateur Marc Webb a exploré la relation entre lui et Gwen Stacy d’Emma Stone. Là où Maguire manquait de charisme, Garfield pousse le snark peut-être trop loin dans l’autre sens.

L’acteur gallois Rhys Ifans – dont la meilleure performance au cinéma est celle du colocataire excentrique de Hugh Grant à Notting Hill – est le méchant principal. Son Dr Curt Connors, un généticien, se transforme accidentellement en lézard qui habite les égouts après qu’une expérience pour faire repousser son bras perdu (choquant) tourne horriblement mal. Il y a des scènes sympas où Spider-Man tente de traquer Lizard dans les égouts, mais dans l’ensemble, ce film est assez oubliable. Bonne nouvelle (?!), Lizard est également de retour dans ce dernier opus de Spidey.

4. Spider-Man (2002)



Les histoires d’origine peuvent être si lourdes, et le réalisateur Sam Raimi a parfois rencontré cela ici. Tobey Maguire se sent trop vieux pour le lycée Peter Parker, et je n’ai pas de chimie crédible entre lui et Mary Jane de Kirsten Dunst (en parlant de trop vieux pour le casting du lycée, pouvons-nous parler de Joe Manganiello en tant que Flash Thompson ? Le mec lui ressemble a une hypothèque et un emploi 9-5). Bon, revenons à l’histoire. Ils ne semblent jamais trouver un bon mélange car le dialogue est trop lourd et lent ou tout simplement trop ringard. Je n’aimerais plus jamais penser aux toiles d’araignée qui sortent de ses poignets.

Je dirai que chaque chose que Willem Dafoe fait en tant que Green Goblin dans ce film est chaotique, et je le dis de la manière la plus élogieuse. Il s’est présenté tous les jours prêt à tout laisser sur le plateau, qu’il s’agisse de faire des blagues croustillantes avant de lancer des bombes désintégrant la chair sur ses ennemis de la salle de réunion, ou s’il se parlait simplement dans un miroir. Des performances absolument irréprochables. Aucune note. Je ne peux pas attendre les ravages qu’il va certainement causer au pauvre et doux Peter dans No Way Home.

Un dernier cri, cependant, au moment où ils annoncent « Mesdames et messieurs… Macy Gray » lors de l’immense célébration que Green Goblin détruit littéralement. Tellement incroyablement 2002.

3. Spider-Man 2 (2004)



ARRÊTE DE ME CRIER, TU SAIS QUE J’AI RAISON.

Spider-Man 2 est de loin le meilleur de la trilogie Raimi. Doc Ock, joué par Alfred Molina, est un très bon méchant, et c’est excitant qu’il reprenne lui aussi son rôle dans le nouveau film. Les scènes de Spidey se balançant à New York sont emblématiques, et la scène du train est celle qui se démarque dans tous les films de super-héros.

Comme le premier, cependant, Spider-Man 2 a du mal avec le rythme. Il y a des moments incroyablement lents tout au long – en particulier la partie centrale du film – et il peut être difficile de se sentir à distance investi dans la relation entre Peter et MJ. Je ne suis pas un super-héros, donc je ne peux pas prétendre connaître les difficultés que cela implique, mais j’ai l’impression que Peter se plaint BEAUCOUP et que quelqu’un devrait lui trouver un planificateur pour garder sa vie en ordre.

2. Spider-Man : loin de chez soi (2019)



C’est là que Peter Parker de Tom Holland a vraiment l’avantage de faire partie d’un univers plus vaste. L’histoire de Far From Home avance et a des enjeux plus importants lorsqu’elle est considérée à sa place dans la saga Infinity après The Blip. Ils commencent ce film avec le montage d’annonces du matin tout à fait merveilleux alors que des photos de stock et des images granuleuses défilent avec «Je t’aimerai toujours» de Whitney Houston. Loin de la maison aborde le scénario pertinent d’Infinity War et Endgame – le groupe réapparaissant au milieu du match de basket ne sera jamais un grand moment – ​​mais cela vous maintient également dans ce monde de Peter Parker.

Jake Gyllenhaal est fantastique en tant que Mysterio, et c’est tellement crédible qu’un lycéen veuille juste partir en voyage avec ses amis et dire à son béguin qu’il les aime. Les rappels de Captain America : Civil War (BARF !) et Iron Man (Tony Stark a pu le construire dans une grotte ! Avec un tas de restes !) enjeux avant la phase 4. Perfection.

1. Spider-Man : Retrouvailles (2017)



Le monde a rencontré pour la première fois la version de Peter Parker de Tom Holland dans Avengers-lite Captain America: Civil War en 2016. Tony Stark alias Iron Man a demandé l’aide de l’adolescent du Queens dans son escarmouche avec Captain America, et nous avons eu un délicieux aperçu de qui prendrait le relais dans le MCU. Dans Homecoming, Holland s’épanouit en tant que Parker, et on a l’impression qu’il est né pour le rôle (même si, peut-être qu’il était