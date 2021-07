Classement de tous les films Disney basés sur les manèges des parcs à thème, y compris la croisière dans la jungle

6. Mission vers Mars

Si vous avez littéralement oublié qu’il y avait même un film basé sur l’attraction classique de Disneyland et de Disney World Mission to Mars, cela vous dit probablement tout ce que vous devez savoir sur le film. Il y a beaucoup de choses que le film a pour lui. Le film a une distribution qui comprend Don Cheadle, Tim Robbins et Gary Sinise. Il a été réalisé par le grand Brian de Palma. J’ai l’impression que ce devrait être un meilleur film qu’il ne l’est. C’est visuellement impressionnant, ou du moins c’était à l’époque il y a 20 ans, mais il n’y a tout simplement pas grand-chose en termes de personnage ou d’histoire pour vous garder investi dans le look époustouflant du film. Le fait que le film soit sorti près d’une décennie après la fermeture de Mission to Mars dans les parcs à thème n’a pas aidé, et c’était même un manège daté avant cela. Certes, c’est toujours une balade qui signifie quelque chose pour beaucoup de gens, et le film vaut probablement encore la peine d’être vu, mais c’est tout simplement oubliable.