Classement de tous les partenariats de pilotes à temps plein de Red Bull depuis 2005

Christian Horner pense que son partenariat Red Bull actuel entre Max Verstappen et Sergio Perez est parmi les meilleurs de tous les temps, mais à quelle distance en sont-ils ?

Nous avons examiné chacun des neuf partenariats de coéquipiers à temps plein chez Red Bull et les avons classés. Voyez si vous êtes d’accord avec nous :

9 : David Coulthard et Christian Klien (2005-06)

La première équipe de pilotes de Red Bull était sans doute la plus faible sur papier, Coulthard ayant quitté une équipe McLaren en tête pour lancer un nouveau projet dans les dernières étapes de sa carrière.

Christian Klien, quant à lui, a été retenu après que l’équipe a succédé à Jaguar avant la saison 2004, mais sa carrière en Formule 1 n’a jamais vraiment démarré.

Coulthard a généralement eu le meilleur des choses, mais en prenant la septième place du championnat des constructeurs au cours de leurs deux saisons ensemble, après que Jaguar ait terminé dans les mêmes positions pendant trois années consécutives auparavant, les pilotes étaient peu susceptibles d’arracher des arbres de toute façon – alors ils s’assoient en bas de notre classement.

Cependant, le podium de DC à Monaco en 2006 a fait sauter Christian Horner dans une piscine vêtu uniquement d’une cape de Superman, alors c’est… quelque chose ?

8 : Daniel Ricciardo et Daniil Kvyat (2015-16)

Il y avait beaucoup de pression sur les épaules de Kvyat alors qu’il gravissait les échelons de l’équipe senior, après le départ choc de Vettel pour Ferrari après que Ricciardo ait surclassé le champion du monde en titre en 2014.

La gueule de bois de la sortie de Vettel a coïncidé avec la production d’une voiture plus lente par Red Bull en 2015, de sorte que leur partenariat a produit le pire résultat des constructeurs de l’équipe depuis sept ans.

Kvyat deviendrait la première véritable victime de la cruauté Red Bull à laquelle nous nous sommes habitués ces dernières années.

Le Russe est monté sur un podium en Chine, puis a connu une mauvaise course à domicile lors de la sortie suivante, puis il a été balayé par un adolescent nommé Max Verstappen alors qu’il était rétrogradé à Toro Rosso.

C’est presque comme si Red Bull cherchait une excuse pour intégrer Verstappen dans la meilleure équipe…

7 : Max Verstappen et Pierre Gasly (2019)

Le partenariat le plus court de cette liste, et peut-être aussi le plus unilatéral.

Comme Kvyat avant lui, Gasly a été recruté pour combler un trou important dans l’équipe laissée par Ricciardo, ce qui n’aura fait qu’ajouter au poids sur lui en devant déjà s’aligner aux côtés de Verstappen.

En vérité, le Français n’a jamais été en mesure de rivaliser avec son coéquipier, ce qui ne constitue pas un couple solide au classement général – et il a rapidement été rétrogradé à Toro Rosso après seulement 12 courses.

Heureusement, Gasly a réussi à retrouver la forme et, ironiquement, a eu plus de succès dans l’équipe junior que dans l’équipe senior. Travaillez celui-là.

6 : Max Verstappen et Alex Albon (2019-20)

Au revoir Pierre Gasly, bonjour Alex Albon.

Prendre le relais du Français en tant que prochain pilote dans la file d’attente pour essayer de rivaliser avec Verstappen dans des machines égales était un autre junior Red Bull à impressionner avec Toro Rosso, et les choses semblaient bien commencer pour Albon.

Il a eu une série de finitions régulières pour le reste de la saison 2019 tandis que Verstappen a continué à viser des podiums et des victoires, mais 2020 s’est avéré être une histoire légèrement différente.

Au crédit de Red Bull, ils n’étaient pas heureux de la gâchette dans le sens de remplacer Albon dans la saison, pour lui donner autant de temps que possible pour faire ses preuves au sein de l’équipe.

En fin de compte, cependant, il ne pouvait pas être assez mitrailleur arrière pour justifier une amélioration de la force globale du partenariat au sein de l’équipe, ayant terminé avec moins de la moitié des points de son coéquipier en 2020.

Cela dit, voir votre éventuel remplaçant dans une voiture de qualité inférieure terminer au-dessus de vous au classement, alors qu’il essayait de se mettre en vitrine, n’aurait pas aidé la cause d’Albon non plus…

5: David Coulthard et Mark Webber (2007-08)

Si ce n’est le partenariat le plus fructueux de Red Bull, Coulthard et Webber étaient probablement l’un de leurs plus solides – et populaires, pour démarrer.

Les voitures n’ont cependant pas aidé leur cause. Au cours de leurs deux saisons, Coulthard et Webber ont enregistré 22 abandons à eux deux, contre seulement 18 points…

Peu importe, car le fait d’avoir une telle expérience jumelée aura sans aucun doute aidé l’équipe à progresser au sein de l’équipe et à établir une plate-forme pour ce qui serait soudainement un bond en avant dans la compétitivité.

4: Max Verstappen et Sergio Perez (2021-présent)

Maintenant, pour le partenariat actuel.

Perez semble toujours souffrir du SRBSS (Second Red Bull Seat Syndrome. Nous travaillerons sur un meilleur nom plus tard…), où pour une raison ou une autre, il ne peut pas brancher la voiture au cours du week-end de la même manière comme peut le faire Verstappen.

Ce qui différencie Perez de Gasly et d’Albon avant lui, cependant, c’est qu’il a pu faire de meilleures récupérations sur le terrain et ramasser les morceaux pour aider l’équipe à plusieurs reprises. Recevoir la victoire à Bakou après l’éclatement des pneus de Verstappen et le blocage contre Lewis Hamilton en Turquie sont des moments de poussière d’or dont l’équipe a besoin.

Les qualifications restent cependant une grande préoccupation, et le Mexicain admet qu’il doit mieux performer le samedi pour devenir un facteur plus important le dimanche.

Horner pense que leur duo actuel est là-haut avec leurs meilleurs couples de coéquipiers, mais ils se situent en dehors des trois premiers selon nos estimations.

3: Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel (2014)

En termes simples, peu de gens – peut-être encore moins Sebastian Vettel – auraient prédit comment se serait déroulée la saison 2014.

Contrairement à son compatriote, Daniel Ricciardo a directement affronté le quadruple champion du monde en titre chez Red Bull, ce qui a conduit non seulement à des courses fascinantes, mais aussi à la réaction de Vettel.

Les voitures avaient complètement changé et, là où Ricciardo est sorti des pièges, Vettel n’a pas pu. L’Australien a remporté trois victoires et terminé avec 71 points d’avance sur son estimé coéquipier, qui a rejoint Ferrari pour 2015 à la place de Fernando Alonso.

Compte tenu de ce record et de la qualité de l’équipe à l’époque, il était difficile d’ignorer Ricciardo et Vettel vers le sommet de ce classement.

2: Daniel Ricciardo et Max Verstappen (2016-18)

Monter dans le Red Bull pour la première fois sans le tester, puis sortir et gagner le dimanche est quelque chose qui montre que Verstappen est probablement assez bon dans cette alouette de conduite.

De plus, à Ricciardo, ils avaient un pilote qui s’est montré au niveau du Néerlandais tout au long de leur temps ensemble au classement général – terminant devant son plus jeune coéquipier au classement en 2016 et 2017, avant que Verstappen ne prenne l’avantage.

Y a-t-il eu des moments de tension ? Bien sûr. La collision en Hongrie et à Bakou n’a pas fait grand-chose pour se faire aimer de leur équipe, mais leur vitesse combinée pour rivaliser avec Mercedes et Ferrari de la manière dont ils ont pu montrer à quel point ils étaient forts ensemble.

Mais de la même manière que Vettel est parti, Ricciardo a-t-il fait ce que Horner a dit qu’il a fait et « s’est enfui d’un combat » lorsqu’il a déménagé chez Renault? Dur à dire. Mais la vitesse de Verstappen était suffisante pour mettre tout le monde mal à l’aise – il suffit de demander à ses autres coéquipiers depuis.

1: Sebastian Vettel et Mark Webber (2009-13)

Le duo de pilotes le plus long et le plus réussi de l’histoire de l’équipe devait sûrement l’emporter, non ?

Avec 47 victoires en leur temps en tant que coéquipiers (38-9 en faveur de Vettel), l’équipe avait une voiture solide, un leader d’équipe clair et un pilote «pas mal pour un numéro deux» dans ses rangs, période dominante de Red Bull en Formule 1 est venu avec deux jeux de mains extrêmement capables derrière le volant.

Bien sûr, le dégoût de Webber pour la faveur apparente de Red Bull envers leur pilote junior bouillonnait sous la surface pendant un certain temps, mais la tristement célèbre saga ‘Multi-21’ a poussé cette relation à un point de rupture – bien que les deux se soient réconciliés depuis longtemps.

Quatre titres Pilotes et Constructeurs et une relation éprouvante pour les fans à apprécier en marge, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ?