Classement de tous les Spider-Man: No Way Home Retournant les rumeurs de personnages par qui nous voulons voir le plus

MJ de Kristen Dunst

Parmi les anciennes petites amies de Spider-Man, cette rumeur semble plus probable, en particulier à l’héritage des films originaux de Spider-Man. Spider-Man 3 a vraiment laissé les fans en suspens en ce qui concerne la relation entre Peter et MJ, et c’était vraiment essentiel pour la franchise. Si Tobey Maguire apparaît dans No Way Home, comme le prétendent de nombreux fans, ce serait cool de voir où en est sa vie personnelle, y compris avec une scène avec Mary Jane Watson de Kirsten Dunst.