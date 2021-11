Iman Shumpert est entré dans l’histoire lundi soir, devenant le premier ancien joueur de la NBA à remporter Dancing with the Stars. L’émission, en quelque sorte dans sa 30e SAISON, a vu de nombreux athlètes remporter le prix, mais jamais un joueur de basket-ball.

La raison en est un peu mystérieuse. Certains ont émis l’hypothèse que les athlètes de grande taille, en particulier les joueurs de basket-ball, ont tendance à avoir du mal avec le jeu de jambes et la chorégraphie – ou que leur mémoire musculaire en jouant au ballon se traduit rarement par une bonne danse. Cependant, les fans inconditionnels ont immédiatement remarqué que quelque chose était différent à propos de Shumpert. À partir de la semaine 1, quand les juges lui ont attribué un 4/10 dans une performance qui a été universellement appréciée, les commentateurs ont souligné que Shump avait un excellent timing pour un homme de sa taille, et que sa partenaire Daniella Karagach choisissait des routines parfaites pour ses compétences. .

Alors, classons le meilleur que Shumpert ait eu cette saison en route pour remporter le gros lot.

N°1 : Contemporain

La semaine avant Halloween était le moment idéal pour lancer une superbe danse inspirée des États-Unis qui a époustouflé tout le monde. Il a présenté les deux interprètes, et Shump a vraiment compris la théâtralité nécessaire pour tout rassembler.

N°2 : Cha Cha/Foxtrot Fusion

Une autre danse parfaite pour Shumpert et Karagach est arrivée en finale avec cette danse qui était tout simplement amusante et résumait vraiment toute leur saison dans son ensemble.

N°3 : Freestyle

Les fans avaient attendu de voir ce que Shumpert ferait en freestyle, et il n’a pas déçu. Cette danse a joué sur chacune des forces du couple et était excellente de haut en bas.

N°4 : Jazz

Alors que Shumpert était génial, cette performance était entièrement consacrée à la chorégraphie de Karagach. Tout au long de la saison, elle a compris comment concevoir des danses qui jouaient avec les forces de son partenaire, et il l’a apporté dans cette pièce de forme libre qui portait moins sur les mouvements de danse bruts que sur le timing et l’athlétisme.

N°5 : Tango Argentin

Traditionnellement, les tangos sont les danses avec lesquelles les célébrités luttent le plus. Ils exigent une posture et des compétences de danse réelles, ce qui fait normalement trébucher les gens. Dans ce cas, le duo l’a tué, et c’était tellement amusant de les voir jouer sur « Arabian Nights » d’Aladdin.

N° 6 : Paso Doble

Le Paso Doble espagnol mélange des éléments de danse de salon et de danse rythmique et correspond naturellement à ce dont Shump était capable sur la piste de danse.

N° 7 : Jive

La danse la moins bien notée de la saison, Jive de la semaine 1 était une parodie de jugement. Dieu merci, il a réussi à s’en sortir, car cette course victorieuse de la saison aurait pu se terminer avant qu’elle ne commence à cause de cette danse – et cela aurait été mal.

N°8 : Valse Vienesse

L’une des meilleures choses cette saison a été de voir comment Daniela Karagach a parfaitement compris ce qu’Iman pouvait et ne pouvait pas faire sur la piste de danse – et de tout planifier. Elle a également vu la nécessité de moderniser leurs performances, et c’était un mélange brillant.

N°9 : Tango de la rédemption

Juste une très belle danse classique exceptionnellement bien exécutée. Pourtant, n’a pas vraiment épaté autant que certaines des autres performances.

N°10 : Tango

Pas une mauvaise danse du tout, il s’agissait plutôt de voir à quel point la posture de danse de Shumpert avait progressé depuis le début de la saison jusqu’à ce point.

N°11 : Cha Cha

Il n’y avait rien de mal fonctionnel avec AUCUNE des performances de Shumps cette saison, mais celle-ci manquait beaucoup du piquant des autres.

N°12 : Fox-trot

Évidemment, c’était suffisant pour les faire passer, mais le Foxtrot du couple pour « Let it Go » était l’une de leurs danses les plus faibles de la saison. C’est plutôt bien étant donné qu’il n’y avait rien de vraiment mauvais à ce sujet.

N°13 : Rumba

C’était au début de la saison, et ça se voit. La pire danse de la saison, toujours très bonne selon les normes DWTS.