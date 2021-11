Classement de toutes les transactions majeures

L’intersaison de la Major League Baseball a commencé, et bien qu’un éventuel arrêt de travail se profile plus tard cette année, certaines des signatures d’agents libres de renom ont déjà commencé.

Nous avons vu un lanceur – Jose Berrios avec les Blue Jays de Toronto – rester avec son équipe précédente, un autre – l’ancien lanceur des Mets de New York Noah Syndergaard – filer pour la côte ouest depuis l’est, puis une rafale de gros mouvements a suivi.

Nous énumérerons ci-dessous certaines des principales signatures et les noterons, et mettrons à jour la liste à mesure que de plus en plus de joueurs signeront de nouveaux contrats tout au long de l’hiver avant la saison 2022.

Voici les notes pour les mouvements d’agence libre jusqu’à présent :

Le SP Justin Verlander a signé avec les Astros de Houston, 1 an pour 25 millions de dollars (plus une option de joueur signalée) : la dernière fois qu’il a lancé une saison complète en 2019, il a remporté le Cy Young. Sera-t-il aussi bon dans sa saison de 39 ans après Tommy John? Probablement pas, mais s’il est un partant de première ligne, c’est une bonne affaire pour les deux parties. NOTE : B+

© Erik Williams-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SP Noah Syndergaard signe avec les Los Angeles Angels, 1 an pour 21 millions de dollars : Thor n’a pas été aussi bien depuis 2018 et revient de la chirurgie Tommy John. Est-ce qu’il vaut autant, même avec un contrat d’un an ? Il devra le prouver, et les Angels donnent aux Mets un deuxième tour. C’est un prix élevé à payer pour certains risques. NOTE : C+

© (AP Photo/Frank Franklin II)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

Le SP Jose Berrios re-signe avec les Blue Jays de Toronto pour sept ans, 131 millions de dollars : LOVE IT. Les Jays doivent maintenir leur rotation soudainement dangereuse et Berrios en est une grande partie. NOTE : A-

© (Frank Gunn/La Presse Canadienne via AP, Fichier)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SP Eduardo Rodriguez signe avec les Tigers de Detroit pour cinq ans, 77 millions de dollars : les Tigers dépensent déjà de l’argent cette intersaison, et faire venir le partant avec une MPM en carrière de 4,16 qui peut solidifier la rotation et manger des manches est une signature intelligente. NOTE : B+

© (AP Photo/David J. Phillip)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

Le SP Steven Matz signe avec les Cardinals de St. Louis pour quatre ans, soit 44 millions de dollars : il y a eu beaucoup de presse sur celui-ci en raison des tweets du propriétaire des Mets Steve Cohen sur l’agent de Matz, mais concentrons-nous sur l’accord, qui a du sens pour les deux parties et ajoute un arrière gaucher qui a eu une assez bonne année pour les Blue Jays. NOTE : B+

© (AP Photo/Bill Kostroun, dossier)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

OF Starling Marte signe avec les Mets de New York, quatre ans et 78 millions de dollars : la seule préoccupation ici est l’âge pour un joueur de champ central et un voleur de base… mais il était bon dans ces deux aspects du jeu l’année dernière. Il sera une mise à niveau instantanée au sommet de la formation et sur le terrain. NOTE : B+

© (AP Photo/Lynne Sladky)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SI Eduardo Escobar signe avec les Mets de New York pour deux ans, 20 millions de dollars : une production fiable qui n’est pas spectaculaire – plus de 20 dingers, 80-90 RBI – et c’est tout simplement parfait à ce prix. NOTE : A-

© (AP Photo/Morry Gash, fichier)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SP Corey Kluber signe avec les Tampa Bay Rays, un an pour 8 millions de dollars plus des incitations : je considère cela comme un accord majeur. Les Rays obtiennent un vétérinaire qui a eu des problèmes de blessures à un prix avantageux. Je l’aime bien! NOTE : B+

© (AP Photo/Tony Gutierrez)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

Le SP Kevin Gausman signe avec les Blue Jays de Toronto, pour cinq ans et 110 millions de dollars : Mec, les Blue Jays vont être bons. Ils obtiennent l’un des joyaux de la couronne de l’intersaison, avec un partant de premier plan qui a éclaté la saison dernière. Peut-il le répéter ? Cela vaut la peine de le découvrir. GRADE : A

© Patrick Gorski-USA TODAY Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SS Marcus Semien signe avec les Texas Rangers, pour une durée de sept ans et 175 millions de dollars : il est possible d’aimer le joueur mais de s’inquiéter du contrat. Semien a atteint un sommet en carrière de 45 dingers l’année dernière, mais cela fait beaucoup d’années pour un arrêt-court du mauvais côté de 30 dans une formation moins productive. NOTE : C+

© Dan Hamilton-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

Le SP Jon Gray signe avec les Texas Rangers, pour une durée de quatre ans et 56 millions de dollars : la question est et sera toujours de savoir si les anciens lanceurs des Rockies se produiront loin de Denver. Son ERA sur route est de 4,65 donc… peut-être pas. Un pari risqué à l’envers. CATÉGORIE B-

© Mark J. Rebilas-USA AUJOURD’HUI Sports

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SP Max Scherzer signe avec les Mets de New York, pour trois ans et 130 millions de dollars : OUF. WHEWWWWWWWWWWW. Il y a un opt-out pour Scherzer après deux ans et une clause de non-échange complète également. C’est une somme d’argent absurde, mais c’est emballé en trois ans pour un lanceur d’une trentaine d’années qui a presque remporté le NL Cy Young la saison dernière. S’il continue, cela valait la peine à Steve Cohen de casser sa tirelire. Mais c’est un gros si pour un lanceur de son âge. J’adorerais lui donner une note INCOMPLETE, mais… NOTE : B

© (Photo par Elsa/.)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

Le SP Robbie Ray signe avec les Mariners de Seattle pour cinq ans et 115 millions de dollars : oui, cela semble bon marché pour un lanceur qui mène la ligue en ERA et des manches lancées en route vers une victoire de Cy Young. Mais … sommes-nous sûrs qu’il va continuer, surtout après avoir connu des difficultés ces dernières années avant 2021 ? NOTE : C+

© (AP Photo/Jim Mone, Fichier)

Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021

SS Corey Seager signe avec les Texas Rangers pour 10 ans et 325 millions de dollars : WHAAAAAAA. C’est BEAUCOUP d’argent, et BEAUCOUP d’années. Mais il n’a encore que 27 ans, a touché au-dessus de 0,300 au cours des deux dernières saisons et joue bien à l’arrêt-court. Semien commencera probablement ailleurs dans le champ intérieur et tout à coup, la reconstruction des Rangers a pris un tournant. Je n’aime pas le contrat, mais s’il est aussi bon qu’il l’a été pendant un certain temps, cela pourrait en valoir la peine. NOTE : B- Partager

Partagez ceci

galerie d’images sur Facebook sur Twitter par SMS par e-mail https://ftw.usatoday.com/gallery/mlb-free-agency-tracker-grades-2021