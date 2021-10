Classement des 10 meilleurs jeux vidéo Madden NFL

La série Madden existe depuis plus de 30 ans maintenant et a diffusé 32 titres sur plusieurs générations de consoles. Le football étant le sport le plus regardé aux États-Unis, la série est toujours en tête des classements en tant que jeu vidéo de sport le plus vendu.

Certains matchs ont marqué un touché, tandis que d’autres ont lancé le ballon dans les gradins. Plus récemment, la série a connu une légère baisse en termes de qualité. Cela dit, il y a eu des années où les jeux étaient de très bons exemples de ce que devrait être un bon football de style simulation.

Dans cet esprit, voici les 10 meilleurs jeux vidéo Madden NFL de tous les temps.

C’est le jeu Madden le plus récemment accompli de haut en bas. Les jeux Madden plus modernes ont certainement mieux joué que Madden 12, mais l’étendue du contenu lui donne la dernière place dans cette liste. Contrairement aux jeux récents, le mode Franchise était incroyablement profond, donnant aux joueurs la possibilité de faire toutes sortes de choses impossibles dans Madden moderne. De la possibilité de créer une équipe à partir de zéro à la guerre des enchères des agents libres, c’était la dernière fois que la plupart des joueurs étaient satisfaits du mode Franchise.

Le Madden de cette année restera à jamais dans les mémoires pour le début de Madden Ultimate Team. Pour certains, MUT a tué ce qui rendait les vieux jeux Madden formidables. Cependant, on ne peut nier que le simulateur de quasi-jeu est incroyablement populaire auprès de sa communauté actuelle. De retour dans Madden 10, le mode de jeu n’était pas aussi insidieux qu’aujourd’hui. En plus de cela, Madden 10 a proposé plusieurs nouveaux ajustements de gameplay, en particulier l’ajustement de la note, qui ont contribué à rendre le jeu plus réaliste.

Pour la première fois, Madden a été mis en ligne avec Madden 2003. Cette étape est majeure pour l’avenir de la franchise et a contribué à certaines des meilleures années de la série. Le développeur a également mis en place un gameplay de qualité et des options approfondies dans les différents modes, fournissant une base sur laquelle EA a roulé pour les prochaines années avec un grand succès.

Madden 2002 n’est guère mieux que 2003. En fait, vous pourriez facilement changer l’ordre, et nous ne serions pas trop contrariés. Cela dit, 2002 a vraiment embrassé le plaisir de la série avec Madden Cards. Essentiellement, ceux-ci vous permettent d’activer différentes astuces dans le jeu ou de déverrouiller des joueurs historiques dans votre sauvegarde de franchise. Madden Cards est resté quelques années avant d’être définitivement supprimé, ce qui est dommage.

Pour être clair, nous ne parlons que des versions GameCube, PS2 et Xbox de ce jeu. La version Xbox 360 a supprimé plusieurs des meilleures fonctionnalités car le développeur a dû apprendre à exploiter la nouvelle technologie. Cela dit, Madden 06 a donné naissance au mode Superstar, qui permet aux joueurs de guider une recrue de la NFL jusqu’au Temple de la renommée. Même à l’époque, le mode était étonnamment plus approfondi que ses homologues modernes, comme QB1 et Face of the Franchise. Bien sûr, nous ne pouvons pas le classer trop haut car le controversé QB Vision Cone a été un véritable frein au gameplay pour beaucoup.

Certains pourraient être surpris de voir ce jeu se classer aussi haut sur la liste, surtout par rapport à des jeux comme Madden 06 et Madden 2002/2003. Cependant, nous voyons cela comme la genèse de tout ce qui a rendu Madden génial car c’était la première année que la série ajoutait le mode Franchise. Certes, il a depuis été dépassé par des jeux plus profonds et plus beaux, mais il est impossible d’imaginer les plus grands moments de Madden sans Madden 99.

Comme Madden 2002 et 2003, vous pouvez librement échanger ces deux prochains, et nous ne vous en blâmerions pas. Madden 08 a donné aux joueurs un nouveau système d’animation de branchement pour un jeu plus dynamique, un système de fatigue repensé pour des conditions de terrain plus réalistes, et a ajouté des « armes », qui ont aidé les joueurs vedettes à se démarquer sur le terrain. C’était aussi sans doute le mode Superstar le plus profond qui ait jamais été, ce qui en fait une expérience formidable.

Semblable à Madden 06, nous sélectionnons spécifiquement les versions GameCube, PS2 et Xbox de Madden 07. Le titre de cette année a pris tout ce qui a rendu Madden 06 génial et l’a ajouté. Le populaire Truck Stick a été rendu encore plus mortel avec le Highlight Stick, donnant aux joueurs plus agiles une sensation supplémentaire de glisse. Le contrôle du bloqueur principal ne changeait pas la donne, mais il permettait aux joueurs de configurer plus facilement des voies pour leur porteur de ballon. Et le mode Franchise était aussi complet qu’il ne l’a jamais été. Madden 07 n’est qu’un package complet de haut en bas.

En ce qui concerne le meilleur de la série Madden, deux jeux se démarquent clairement de la foule. C’est peut-être parce que la concurrence entre 2K et EA Sports était à son plus haut niveau à ce stade, mais Madden 2005 est facilement l’un des meilleurs jeux de football jamais créés. La présentation en mode Franchise est presque inégalée avec des choses comme The Tony Bruno Show, ce qui donne l’impression que vous contrôlez une franchise de la NFL. De plus, Madden 2005 a introduit le Hit Stick pour donner aux joueurs défensifs une arme mortelle à utiliser sur le terrain – une arme qui est toujours là à ce jour.

Beaucoup se souviennent de Madden 2004 à cause de la maîtrise de Michael Vick de l’arrière-champ. Bien que ce soit évidemment quelque chose à mentionner, ses pouvoirs d’un autre monde ne sont pas la seule raison pour laquelle ce jeu se classe si bien. 2004 a également été l’introduction du Mode Propriétaire, qui a porté le Mode Franchise à un nouveau niveau. Vous pouvez désormais tout contrôler, de votre équipe d’entraîneurs au montant facturé par votre stade pour les hot-dogs. C’était un nouveau niveau de profondeur pour la franchise qui reste un filigrane élevé pour la série à ce jour.

Écrit par Ricky Frech au nom de GLHF.

