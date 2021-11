Classement des 20 meilleurs joueurs cet hiver

L’agence libre de la MLB a commencé, et même s’il y a potentiellement un conflit de travail à l’horizon qui pourrait retarder ces grands noms de changer d’adresse ou d’obtenir beaucoup d’argent pour rester, nous allons les briser de toute façon.

Nous avons 20 des plus grands noms du marché, y compris des lanceurs et des joueurs de position, et nous allons même réfléchir à la meilleure solution pour l’endroit où ils pourraient atterrir ou mentionner si nous pensons qu’ils resteront avec les équipes qu’ils étaient avec la saison dernière.

Alors plongeons-nous, avec Blake Schuster prenant les entrées paires ci-dessous et Charles Curtis écrivant les agents libres impairs.

C’est parti, en commençant par un champion des World Series (toutes les entrées ont un nom, un âge et une carrière WAR) :

Quelqu’un voudrait-il d’un ancien MVP qui a continué à ratisser avec constance et à conduire des courses alors qu’il était dans la fleur de l’âge? Zut ouais ! Mais va-t-il quelque part ? Après avoir remporté sa première World Series, je me dis… non !

Meilleur ajustement: Les Braves encore.

Au cours des deux années écoulées depuis qu’il a terminé troisième du vote MVP de la Ligue américaine, Semien a prouvé que sa saison en petits groupes n’était pas un coup de chance, coupant 0,255/0,327/0,498 avec 52 circuits et 125 points produits en 215 matchs. Il a compilé une GUERRE plus élevée que n’importe lequel des arrêts-courts de renom de cette liste en 2021 et s’est fait le joueur de champ intérieur le plus souhaitable dans une classe qui comprend Carlos Correa, Corey Seager et Trevor Story. Ces autres joueurs peuvent commander des contrats plus importants, mais dollar pour dollar, il sera difficile pour aucun d’entre eux de surpasser ce que Semien ajoute à la gamme.

Meilleur ajustement: Chicago White Sox, là où la carrière de Semien a commencé en 2013 et où il formera un duo épique en double jeu avec Tim Anderson.

Il a connu des hauts et des bas dans sa carrière chez les Astros, mais après une année de .279/26/92 et un autre voyage aux World Series, il est clair qu’il va être payé par quelqu’un. Sera-ce les Astros? Je vais être audacieux ici…

Meilleur ajustement: Je pense qu’il obtient un contrat géant des Texas Rangers ou des Detroit Tigers (une réunion d’AJ Hinch!), Mais d’autres équipes ayant besoin d’un arrêt-court vedette pourraient venir l’appeler.

Le triple vainqueur de Cy Young et futur Hall of Famer s’améliore encore d’une manière ou d’une autre. Mad Max a terminé sa saison à 36 ans avec un meilleur WHIP de 0,864 en carrière qui a mené les Majors. Sa durabilité n’est pas non plus en cause, car Scherzer est passé au nord de 170 manches pour la 12e année consécutive (à l’exclusion de la saison 2020 raccourcie par la pandémie). Ne laissez pas son âge éclipser son efficacité. Scherzer est au sommet de son art et devient immédiatement l’as de la rotation de départ qu’il rejoint.

Meilleur ajustement: Il n’y a absolument aucune raison pour que les Dodgers ne donnent pas à Scherzer tout ce qu’il demande et même plus.

Il a toujours de la vitesse à 32 ans (25 coups en 2021) et la moyenne au bâton était supérieure à 0,300 pour une quatrième année consécutive. Les joueurs de centre ont aussi une prime, mais il n’est pas obligé d’y rester.

Meilleur ajustement: Euh, comme tous les prétendants aimeraient un joueur comme lui ? Je dirai les Yankees.

Deux ans à San Francisco ont complètement relancé la carrière de Gausman et ont fait de lui un démarreur légitime parmi les deux premiers dans à peu près n’importe quelle rotation. Une carrière de 1,344 WHIP et 4,30 ERA avec Baltimore, Atlanta et Cincinnati est soudainement tombée à 1,057 et 3,00 avec les Giants alors qu’il comptait un peu moins sur sa balle rapide (52,7% d’utilisation) et un peu plus sur son doigt fendu (35,3%) en 2021 , par Baseball Savant. Le résultat a été un taux de retrait de 30% avec les Giants qui devrait lui rapporter une grosse somme d’argent à l’avenir.

Meilleur ajustement: Red Sox de Boston, où il s’intercalera bien entre Chris Sale et Nathan Eovaldi.

Un arrêt-court relativement jeune qui est constant au marbre et sur le terrain ? Il y a une équipe à laquelle il a été fortement connecté et c’est tout à fait logique…

Meilleur ajustement: Il va devenir un Yankee de New York.

L’éléphant dans la pièce ne pourrait pas être plus grand ici. Story, un talent d’un autre monde à la fois sur le terrain et dans l’assiette, semble avoir grandement profité de jouer dans les montagnes. En 1 592 apparitions au marbre au Coors Field, il a réduit de .303/.369/.603 avec 95 circuits, 21 triples et 279 points produits. Plus de 1 544 apparitions de plaques sur la route qui tombent à .241/.310/.442 avec 63 circuits, six triples et 171 points produits. Le camp de Story devra expliquer cela d’une manière ou d’une autre.

Meilleur ajustement : Cleveland Guardians, s’ils sont prêts à payer pour lui… un grand « si ».

Une solide année au plat pour le joueur de troisième but – y compris après l’échange des Cubs aux Giants – lui vaudra un gros contrat, même s’il n’est pas le cogneur qu’il était quand il était plus jeune.

Meilleur ajustement: Il y avait des signes indiquant que les Mets s’occupaient de lui à la date limite, alors je dirai qu’ils lui ouvrent leurs portefeuilles maintenant.

Si le DH universel est approuvé cette intersaison, Castellanos pourrait voir son stock augmenter rapidement. Dans l’état actuel des choses, il fait toujours partie des dix meilleurs agents libres. Le cogneur a frappé au moins 23 circuits à chaque saison depuis 2017, à l’exception d’une saison de 60 matchs en 2020. D’une manière ou d’une autre, il en a quand même marqué 14 cette année-là.

Meilleur ajustement: Si les Yankees de New York ne peuvent pas débarquer Marte, la polyvalence de Castellanos ferait des merveilles et il n’aurait aucun problème à passer des entraînements profonds au champ gauche au porche court à droite.

El Mago a vécu des moments magiques dans le Queens… et des moments pas terribles aussi. Il n’est pas exactement le même All-Star qu’il était lorsqu’il a frappé en 111 points en 2018, mais il a toujours de la valeur après avoir atteint 0,299 en 47 matchs avec New York.

Meilleur ajustement: Rester avec les Mets semble à peu près correct.

Déjà double champion des World Series, Belt a vieilli aussi bien que n’importe quel joueur de baseball, coupant .274 / .378 / .597 l’année dernière avec 29 circuits. Son taux de retrait au bâton a bondi pour atteindre un sommet en carrière de 27% en 2021, mais cela a tendance à arriver aux joueurs qui ont puisé dans leur pouvoir au marbre.

Meilleur ajustement: San Francisco. Je veux dire, ils ne peuvent pas perdre Posey et Belt au cours de la même intersaison, n’est-ce pas ?

Il y a parfois un joueur comme Taylor qui a passé beaucoup de temps à remplacer une arme de banc précieuse et qui pourrait prospérer dans un rôle plus à temps plein. Nous l’avons vu frapper 20 circuits et conduire un sommet en carrière de 73 points à 30 ans pour les Dodgers… alors peut-il recommencer?

Meilleur ajustement: Je ne sais pas si les Mariners sont les mieux adaptés, mais cela ressemble à un mouvement des Mariners.

Autre joueur dont la valeur pourrait monter en flèche si le DH universel revient en 2022, Schwarber est rapidement devenu un héros folklorique avec les Red Sox en 2021 et il est difficile de l’imaginer partir de si tôt. Cela étant dit, il aura beaucoup de prétendants dans les deux ligues même si le DH ne se rend pas en NL. Toute équipe ayant besoin d’un cogneur gaucher ne peut pas faire mieux que l’ancienne star des Cubs de Chicago.

Meilleur ajustement: Chicago White Sox, qui s’est classé 19e aux circuits la saison dernière. Les coups de circuit attendus de Baseball Savant par stade ont permis à Schwarber de frapper 40 au champ à taux garanti en 2021.

Il a remporté 15 matchs avec une MPM de 2,89 en 2017, a eu une tonne de luttes… et maintenant il pourrait gagner l’AL Cy Young après une année de carrière à Toronto. Il devrait recevoir une offre ÉNORME après cela, et nous verrons s’il est à la hauteur.

Meilleur ajustement: Les Blue Jays entrent dans une fenêtre de discorde, alors je parie qu’ils lui remettent une cargaison d’argent pour ancrer une rotation sous-estimée.

Les Mets de New York ont ​​eu la meilleure rotation de départ sur papier pour entamer la saison 2021. Stroman était l’une des principales raisons. Après s’être retiré de la saison 2020, le droitier est revenu mieux que jamais pour lancer 179 manches avec une MPM de 3,02, 1,145 WHIP et 7,9 retraits au bâton par neuf manches. Tous les trois comptent parmi les meilleures notes de la carrière de Stroman.

Meilleur ajustement: Kansas City Royals, qui se disputeront l’AL Central beaucoup plus tôt que tard. Ils pourraient accélérer ce processus en faisant de Stroman leur as et en le laissant tomber dans l’un des parcs les plus conviviaux du baseball.

L’option premium en fin de manche sur le marché, il a terminé avec une MPM inférieure à 3,00 dans toutes ses sept saisons sauf deux.

Meilleur ajustement: Les Red Sox pourraient utiliser une certaine stabilité avec leur rôle plus proche, mais les Angels pourraient être plus qu’heureux de le garder.

Peut-être que l’ancienne star des Cubs a une résurgence en 2022 et au-delà. Sinon, les choses pourraient vite dégénérer. Rizzo est passé de .293/.405/.520 avec 27 circuits sur 146 matchs en 2019 à un combiné de .240/.343/.432 avec 33 circuits sur 199 matchs en 2020 et 2021. Certes, il ne l’a pas fait. a beaucoup aidé à Chicago vers la fin, mais il n’a pas fait grand-chose pour alléger le poids de ses coéquipiers non plus.

Meilleur ajustement: La chauve-souris de Rizzo pourrait avoir besoin d’aide à haute altitude ici et les Rocheuses du Colorado pourraient l’obtenir à prix réduit à cause de cela.

THOR ! Quand il était en bonne santé, il était une machine à frapper. Mais il revient de la chirurgie Tommy John, donc les questions quant à savoir s’il sera le même lanceur tourbillonnent.

Meilleur ajustement: Je pense qu’il prend l’offre de qualification des Mets pour rester un an de plus.

D’une part, Kershaw a une propension à tomber en panne en fin de saison et a connu des difficultés lorsque le calendrier atteint octobre. Par contre, c’est Clayton Kershaw ! Vous préférez entrer dans la saison avec lui que sans lui, peu importe comment la saison précédente s’est terminée.

Meilleur ajustement: Les Dodgers de Los Angeles. Essayez simplement d’imaginer Kershaw dans un maillot différent. C’est impossible.

