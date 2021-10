Classement des 30 équipes par regardabilité en 2021-22

Je me sens mal à propos de celui-ci, principalement parce qu’il y a une possibilité que les chances de voir l’entraîneur de Gregg Popovich diminuent.

Voici mon problème, cependant: ils étaient déjà assez incertains en ce qui concerne la surveillance l’année dernière, et maintenant ils sont une pire équipe.

Alors que vous vous préparez à m’envoyer de nombreux tweets haineux, je dirai que je suis un grand fan de Dejounte Murray et pense qu’il a une saison en petits groupes. Keldon Johnson peut faire de même. Mais dans une ligue où le tir est un must, au-delà de Doug McDermott, ils n’ont pas grand-chose. Il y a d’autres équipes qui seront pires au classement, mais je ne me vois pas être enthousiasmé par un match des Spurs cette année.