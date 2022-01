Classement des 32 chandails actuels de la LNH à domicile

Il n’y a rien de plus sacré au hockey que le chandail. Le maillot. L’écusson que l’on porte sur la poitrine lorsqu’on patine sur la glace.

La LNH a été touchée ou ratée sur les chandails de hockey depuis un certain temps maintenant, d’horribles horreurs à des retours respectables à ses racines. Les débats sur les chandails de hockey peuvent unir ou déchirer un fandom, avec des arguments qui se produisent presque tous les jours sur les réseaux sociaux.

C’est pourquoi nous avons pensé jeter notre chapeau dans le ring pour notre classement officiel des chandails à domicile des 32 équipes de la LNH. Oui, uniquement les maillots domicile, car il existe quelques cas où les maillots des équipes à l’extérieur sont très différents de ceux à domicile. Il n’est que juste de juger tout le monde sur le même terrain de jeu après tout.

Voici les 32 chandails actuels de la LNH à domicile classés du pire au premier.

32 Blackhawks de Chicago



(Photo de Jonathan Daniel/.)

Le logo de Chicago a une histoire longue et compliquée, mais les faits sont les suivants : les Blackhawks continuent de s’approprier la culture amérindienne avec l’utilisation de ce logo. Un logo dont ils semblent eux-mêmes presque honteux mais ne s’engageront pas à changer même si des études ont montré les effets néfastes de l’appropriation amérindienne.

Donc, jusqu’à ce que les choses changent, les chandails des Blackhawks occupent carrément la dernière place.

31 canards d’Anaheim



Crédit obligatoire : Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Écoutez, je respecte l’audace des Ducks en faisant de leur logo un pied de canard palmé en forme de lettre « D », mais ce n’est tout simplement pas bon. Ramenez immédiatement le logo et les maillots des Mighty Ducks.

30 Oilers d’Edmonton



(Photo de Codie McLachlan/.)

Je ne peux pas comprendre pourquoi les Oilers sont passés de leur magnifique maillot bleu primaire avec la bande d’épaule orange à ce gâchis chaud. C’est une telle horreur, et pour quoi ?

29 Panthers de Floride



Crédit obligatoire : Sam Navarro-USA TODAY Sports

Je parie qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui sont fans du logo du bouclier des Panthers. Le maillot lui-même ressemble à celui que l’équipe suisse porterait également aux championnats du monde. Pas ce que vous attendez d’une franchise de la LNH.

28 rois de Los Angeles



(Photo de Katelyn Mulcahy/.)

Los Angeles souffre largement ici d’avoir des maillots très ennuyeux. Le noir, l’argent et le blanc donnent un look épuré mais sans inspiration. Tout comme les Panthers, le logo du bouclier des Kings nuit également beaucoup à l’ensemble.

27 prédateurs de Nashville



(Photo de Frederick Breedon/.)

Les Predators essaient vraiment de faire fonctionner leurs maillots à prédominance jaune, mais ils sont tout simplement trop puissants. Si seulement il y avait un peu plus de bleu marine quelque part sur leurs maillots ou casques pour compenser tout le jaune dur mais hélas.

26 Canucks de Vancouver



(Photo de Rich Lam/.)

Alors que les couleurs des Canucks sont agréables à regarder, le logo de la baleine « C » a vraiment dépassé son accueil à ce stade. Ce serait bien de voir Vancouver rafraîchir son look dans les années à venir après 15 ans du même vieux même vieux.

25 vestes bleues de Columbus



(AP Photo/Jay LaPrète)

Le logo de Columbus est super maladroit et dans l’ensemble très peu attrayant à l’œil. Le maillot lui-même est également trop simple et sans inspiration, ce qui en fait un look globalement super fade malgré la belle combinaison de couleurs.

24 capitales de Washington



(Photo de Patrick Smith/.)

Une autre équipe utilisant un schéma de couleurs rouge, blanc et bleu et un peu comme les Blue Jackets, je ne suis pas non plus le plus grand fan du logo des Capitals. Je ne sais pas vraiment à quoi sert la petite police « Washington » car personne après le niveau de la glace ne peut même le voir. J’aime le logo secondaire des Capitals sur les épaules et honnêtement, je pense que cela pourrait faire un logo principal très cool avec quelques ajustements.

23 Avalanche du Colorado



(Photo de Matthew Stockman/.)

Je suis tellement en colère que l’Avalanche ait perturbé leur équilibre des couleurs sur la dernière itération de leurs pulls maison. Maintenant, les maillots du Colorado sont tout simplement trop bleus entre la bande d’épaule, la bande du bas et le pantalon tout bleu. J’aime le caractère unique de la palette de couleurs de l’Avalanche, mais c’était trop loin d’un mouvement de pendule.

22 Sénateurs d’Ottawa



(Photo de Chris Tanouye/.)

Les Sénateurs ont progressé dans ce classement au fil des ans grâce à leur logo mis à jour, qui est bien meilleur que le centurion 3D qu’ils avaient pendant des années. J’aimerais voir plus de blanc dans leur maillot pour aider à compléter le pull et le rendre plus complet.

21 étoiles de Dallas



(Photo de Tom Pennington/.)

Dallas obtient des points pour avoir la couleur prédominante la plus unique de la LNH. Et ça marche surtout ! Je n’aime pas le col étrange de certains maillots Adidas car il est particulièrement visible sur ceux-ci. Je pense que les Stars doivent à nouveau mettre à jour leur logo parce que c’est vraiment la principale chose qui empêche ce maillot d’être génial.

20 ouragans de Caroline



(Photo de Jared C. Tilton/.)

Les Hurricanes ont un look assez épuré dans l’ensemble, mais il y a tout simplement trop de rouge à mon goût ici. Les casques noirs ou les pantalons noirs peuvent aider à accentuer ce look et à l’élever à un niveau supérieur.

19 Flyers de Philadelphie



(Photo de Tim Nwachukwu/.)

Votre kilométrage variera sur ces maillots Flyers selon combien vous aimez la couleur orange. De toutes les équipes dont l’orange est la couleur prédominante, les Flyers sont les meilleurs. Il y a quand même un peu trop de blanc sur les manches qui sculptent une silhouette étrange sur le maillot lui-même, les faisant tomber de quelques endroits.

18 Foudre de Tampa Bay



(Photo de Bruce Bennett/.)

Bien que cette nuance de bleu soit très agréable à mes yeux personnellement, je reçois les critiques avec celle-ci. Les Maple Leafs et les Red Wings font très bien les maillots bicolores, mais ce qui retient ce maillot Lightning de les rejoindre… c’est le logo lui-même. Je creuse le look minimaliste mais le cercle autour de l’éclair me dérange.

17 requins de San José



(Photo par Ezra Shaw/.)

Il doit y avoir plus de sarcelle dans la LNH et dans le sport en général. Ce maillot Sharks a toujours l’impression qu’il leur manque quelque chose – peut-être une bande blanche ou grise sur le bas pour équilibrer tout le bleu sarcelle – mais ils sont tout de même uniques et amusants.

16 Jets de Winnipeg



Crédit obligatoire : James Carey Lauder-USA TODAY Sports

Si vous ne pouviez pas le dire maintenant, je suis fan d’une bonne et agréable nuance de bleu. Et les Jets ont une très belle combinaison de couleurs bleu marine, bleu cobalt et blanc avec un peu de rouge éclaboussé. Je ne suis pas le plus grand fan du logo, car je pense qu’il est temps pour les Jets de commencer à bricoler un peu avec lui pour le rendre un peu plus rationalisé.

15 Chevaliers d’or de Vegas



Crédit obligatoire : Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Vegas a certainement l’une des combinaisons de couleurs les plus uniques de la LNH avec le gris, l’or et le rouge. Et garçon, c’est parfait pour cette équipe. C’est agréable de voir un maillot à prédominance grise fonctionner pour une fois. Je ne pense toujours pas que les logos de bouclier fonctionnent très bien sur les maillots de la LNH, mais le «V» dans l’espace noir du casque est une belle touche.

14 insulaires de New York



Crédit obligatoire : Dennis Schneidler-USA TODAY Sports

Les rayures orange et blanches aident vraiment à compenser le bleu des maillots à domicile des Islanders d’une manière qui ne semble pas du tout forcée ou contre nature. Tu vois, les Oilers, c’est comme ça qu’on fait un maillot avec ces couleurs qui ne font pas saigner les yeux !

13 diables du New Jersey



(Photo de Jim McIsaac/.)

Il n’y a pas de meilleur logo dans la LNH que le logo des Devils. Pourquoi? Parce qu’il vous donne toutes les informations dont vous avez besoin sur la marque de cette équipe entre les lettres entrelacées et les cornes et la queue du diable. Et le New Jersey fait briller ce logo comme pièce maîtresse de son maillot avec ses simples rayures noires et blanches et ses blocages.

12 coyotes de l’Arizona



(Photo de Christian Petersen/.)

Salut à tous pour le maillot Kachina ! Oui, les nouveaux fils de discussion principaux des Coyotes sont peut-être un peu datés, mais ils n’ont toujours pas épuisé leur accueil dans mon livre. Il est possible que si les Coyotes gardent ces maillots quelques années de plus, je m’en lasse, mais pour l’instant, ils se sentent comme un retour confortable au familier.

11 Flames de Calgary



(Photo de Derek Leung/.)

Oh hé, un chandail de hockey qui n’utilise pas du tout la couleur noire dans sa conception… du tout. Les Flames ont sorti leurs refontes du parc pour la saison 2021-22, entre le logo simple et les choix de couleurs audacieux.

10 Kraken de Seattle



(Photo de Steph Chambers/.)

Depuis la révélation de l’image de marque du Kraken à l’été 2020, l’équipe a pris toutes les mesures nécessaires pour se présenter esthétiquement sur la glace. Le logo de Seattle ? La perfection. Le bleu de la mer foncé accentué d’un bleu sarcelle clair et d’une pincée de rouge ? Un choix inspiré. Quelle belle première représentation du Kraken ici.

9 Blues de Saint-Louis



(Photo de Jeff Curry/.)

Tout comme les Islanders, les Blues utilisent des tons plus chauds pour compenser leurs maillots bleus bicolores. Le jaune et le blanc sont des compléments parfaits au bleu royal de leur maillot, une couleur différente du logo de la note de musique de l’équipe lui-même, ce qui crée un contraste amusant. Le bloc de couleur simple et symétrique laisse également le centre du maillot seul pour que le logo brille.

8 Red Wings de Détroit



Crédit obligatoire : Rick Osentoski-USA TODAY Sports

Un classique, sans aucun doute. Les Red Wings ont très peu changé leur maillot à travers l’histoire et pour cause, ils l’ont réussi du premier coup. C’est un design simple, certes, mais intemporel.

7 Bruins de Boston



(Photo de Maddie Meyer/.)

Les Bruins sont l’une des rares équipes de la LNH à arborer un maillot noir. Même si le maillot de Boston comporte une importante bande jaune sur l’épaule, il ne semble jamais trop puissant par rapport au reste du maillot. Le logo de l’équipe est emblématique et les rayures s’agencent toutes les unes aux autres sur le maillot et les chaussettes. Fantastique tout autour.

6 Rangers de New York



(Photo de Bruce Bennett/.)

Le lettrage peut être aléatoire sur les chandails de hockey, mais les Rangers l’ont exécuté à la perfection. Vous pouvez sentir l’histoire de l’Original Six suinter de ces maillots et c’est formidable que New York ait gardé ses racines aussi longtemps qu’elle l’a fait. Un look classe.

5 Sabres Buffalo



(Photo AP/Jeffrey T. Barnes)

Après des années à s’amuser dans la marine sombre, les Sabres sont finalement revenus à leur bleu royal d’origine. Et regardez comme ils sont beaux ! Le jaune contraste bien avec la couleur secondaire avec les rayures simples sur les bras et le bas du maillot. Un changement de rythme rafraîchissant pour une organisation qui en a désespérément besoin.

4 Sauvage du Minnesota



(Photo de Ronald Martinez/.)

Les Sauvages ont toujours bien bercé leur vert forêt. Les rayures rouges et beiges contrastées forment un agréable mélange de couleurs qui ne sont pas du tout galvaudées. Je connais des gens dunk sur le logo ambigu du Wild, mais c’est un maillot impeccable digne de l’État du hockey.

3 pingouins de Pittsburgh



(Photo par Emilee Chinn/.)

Une fois que les Pingouins se sont éloignés de cet horrible jaune pâle et ont adopté le jaune tournesol plus brillant, ils ont immédiatement sauté dans mon meilleur niveau de maillot de hockey. Bien sûr, ce sont essentiellement les maillots des Bruins… mais en mieux. De plus, le logo du pingouin est emblématique et a toujours un charme incroyable toutes ces années plus tard.

2 Maple Leafs de Toronto



(Photo de Claus Andersen/.)

Une fois que les Maple Leafs ont compris que le logo stylisé était la voie à suivre, Toronto a pratiquement atteint la perfection avec leurs chandails. Parfois, un simple ensemble bleu et blanc est tout ce dont vous avez besoin pour faire un classique instantané. Il y a une raison pour laquelle les Maple Leafs ont à peine dévié de ce look au cours de leur histoire dans la LNH.

1 Canadiens de Montréal



(Photo de Minas Panagiotakis/.)

Enfin… une victoire pour les Canadiens. Blague à part, les chandails de Montréal sont aussi emblématiques que dans la LNH. Une rayure bleue et blanche simple mais efficace s’enroule autour de la poitrine et des bras, coupant le maillot rouge classique et le logo des Canadiens instantanément reconnaissable. Le casque et le pantalon bleus compensés contribuent également à faire ressortir le maillot rouge sans être trop écrasant pour les yeux.

Juste… un chandail de hockey parfait.