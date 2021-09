Classement des 32 équipes par surveillance en 2021

in

LE FOOTBALL NFL EST DE RETOUR ALLONS GOOOOO.

Et, avouons-le : vous allez regarder pratiquement n’importe quel match, n’importe quand, parce que c’est le football de la NFL.

Mais comme nous l’avons fait avec d’autres sports comme la NBA et la MLB, il est temps de se poser une question : quelles équipes sont les plus regardables ?

Ce n’est pas une question facile à répondre avec la NFL, où environ 95% des équipes se divertissent d’une manière ou d’une autre, mais essayons cela avec ma combinaison non scientifique habituelle de puissance de star, à quel point il est amusant de regarder ladite équipe et même quelques « Je dois me mettre à l’écoute pour voir si ce sera un accident de train » mélangés.

C’est parti, avec les 32 équipes, de la dernière à la première :

Juste… pouah. Non. Nooooon.

Ils ont déjà surpris, mais cette équipe n’est tout simplement pas si excitante des deux côtés du ballon. Il y a le facteur “Je veux voir Jon Gruden fondre”, mais c’est à peu près tout.

J’essaie de trouver une bonne façon de résumer cette équipe, mais j’ai du mal… oh attends !

DANIEL JONES VOYAGE SUR UNE COURSE DE 80 YARDS 😅 (via @NFL) pic.twitter.com/IsgSDvAGAr – Rapport Bleacher (@BleacherReport) 23 octobre 2020

Ouais, c’est ça.

L’intrigue autour de Zach Wilson est la seule raison pour laquelle ils ne sont pas inférieurs. Et Elijah Moore pourrait être amusant. Sinon, la reconstruction continue.

Ça va être mauvais, mais amusant mauvais! Joe Burrow pourrait être un meilleur quart-arrière si sa ligne offensive peut l’empêcher d’être touché… mais cela pourrait être un travail en cours. Au moins, nous verrons beaucoup de lancers vers un ensemble impressionnant de récepteurs larges.

Je vais me connecter pour voir si Jalen Hurts est un quart partant, bien sûr. Et Devonta Smith pourrait être amusant à regarder.

Euh. Juste beaucoup de hein partout. Excité de voir Von Miller de retour et Bradley Chubb se précipiter QB. Mais… hein.

Ce n’est pas parce qu’une équipe peut être bonne qu’elle est tout à fait observable.

Écoute, peut-être que Carson Wentz me prouve le contraire. Mais cette équipe se sent comme une défense solide avec une attaque en premier. Ils pourraient gagner 10 matchs avec ça. Cela ne les rend tout simplement pas si excitants.

Calvin Ridley est génial. Kyle Pitts vaut la peine d’être connecté pour voir s’il est la vraie affaire. C’est tout ce que j’ai.

On dirait qu’ils sont sous-estimés ici. Pour moi, c’est « hé, tu as l’air en quelque sorte regardable sur papier, mais maintenant tu dois le prouver. » Fitzmagic est toujours une chose amusante à apprécier un dimanche et je pense qu’Antonio Gibson et Terry McLaurin sont sur le point de sortir. La défense est excellente. Ron Rivera mérite d’être encouragé.

Mais voyons s’ils sont vraiment bons cette année.

Ils sont ici avec un astérisque parce que nous attendons tous que Justin Fields commence, et cela les pousserait BEAUCOUP plus haut sur cette liste.

Certainement curieux de voir si Jameis peut manger des W, j’adore regarder Alvin Kamara chaque semaine… mais il y a une bouffée de « uh-oh » mélangée ici.

Si le bras de Big Ben n’était pas si limité, ils seraient plus hauts. Donc, en gros, vous regardez pour voir s’ils peuvent faire une dernière course… et on a l’impression qu’ils ne le feront pas.

Mais! TJ Watt !

Justin Jefferson et Dalvin Cook ! Ils sont passionnants ! Faites le Griddy !

Je vais me connecter pour voir si Sam Darnold est bon dans un uniforme des Jets et si Christian McCaffrey est de retour.

Je ne sais pas quoi en faire, et c’est peut-être ce qui les rend regardables. Tua Tagovailoa est-il un bon démarreur ? Le nouveau groupe de larges va-t-il vraiment faire passer l’offensive de moyenne à améliorée? La défense va-t-elle franchir un cap ?

Ce gars.

Mais aussi : ce mec ?

Un autre astérisque pour Trey Lance – quand il sera là, ça va être tellement excitant.

Mais même sans lui, ils sont formidables avec l’offensive de Kyle Shanahan en place.

N’est-ce pas amusant de voir une équipe qui a été mauvaise pendant si longtemps se déplacer soudainement dans un endroit où elle pourrait lutter ? Ça vaut vraiment le coup d’être à l’écoute.

J’ai l’impression d’avoir sous-estimé le diable de cette équipe. Justin Herbert, Keenan Allen, Austin Ekeler… tellement amusant. Mais le retour de Derwin James est quelque chose que je veux voir avec certitude.

Au début, je les avais plus élevés, mais j’ai réalisé qu’il n’y avait qu’une seule raison majeure de regarder et c’était Kyler Murray. Assez bonne raison, cependant, non?

L’explosion de Josh Allen était une bonne raison, et j’ajouterais aussi Stefon Diggs. Mais si vous êtes un fan des défenses qui font des choses géniales, c’est une autre raison de vous connecter.

Toujours près du sommet tant que Bill Belichick est à la barre. Mais cette année ? Nous avons la recrue Mac Jones comme QB de départ. Vous savez que vous allez regarder pour voir s’il est le prochain TB12. Et bien qu’il n’y ait pas autant de haine qu’il y avait à l’époque de Tom Brady, c’est toujours là.

Cette équipe, par contre ? BEAUCOUP DE HAINE REGARDER.

Sauf que je pense que nous souhaitons tous que Dak Prescott revienne à son incroyable moi, et il n’y a peut-être pas de groupe offensif plus meurtrier que celui-ci. Qui se soucie si la défense cède à nouveau une tonne de points ? Les matchs à haut score sont les meilleurs à regarder.

Oh mon Dieu, Lamar Jackson est une telle joie à regarder. Ainsi est cette défense.

Les champions en titre ne sont pas n ° 1, mais ils sont proches, principalement parce que nous avons vu ce que Brady et Co. pouvaient faire l’année dernière. C’est comme entendre la chanson de l’année à la radio pour la 40 000e fois. Vous pensez toujours que c’est bien mais vous en avez un peu marre.

Année 22…LFG @Buccaneers pic.twitter.com/p2MN54mENn – Tom Brady (@TomBrady) 9 septembre 2021

Donc. Beaucoup. Star. Puissance.

Regarder Aaron Donald jouer est l’une de ces occasions uniques de voir quelque chose de vraiment spécial se produire. Je pourrais écouter Jalen Ramsey parler d’ordures toute la journée.

Mais le gros tirage ici est Sean McVay, entraîneur de Matthew Stafford. Est-ce que cela va vraiment faire passer l’offensive des Rams de quelque chose de déjà assez puissant à une élite?