Classement des 4 grandes sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé qui sont toujours de bons achats

Les investisseurs de revenu se tournent souvent vers les fiducies de placement immobilier, ou REIT, car ces actions ont généralement des rendements très élevés. En examinant plus précisément une certaine partie du secteur des FPI, nous estimons que le secteur de l’industrie consacré aux FPI dans le secteur de la santé est très attrayant pour les investisseurs en revenu.

La population continue de vieillir aux États-Unis, les plus de 80 ans devant représenter plus de la moitié de la population du pays d’ici 2030. Beaucoup de ces personnes auront besoin d’un logement et de soins médicaux en vieillissant.

Combinez ce fait avec une pénurie de propriétés de santé, et les perspectives économiques des grandes sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé sont très prometteuses.

Cet article classera les quatre plus grandes sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé en fonction du potentiel de rendement total au cours des cinq prochaines années.

Ces principaux fonds sont:

Welltower (NYSE:BIEN)

Propriétés Healthpeak (NYSE:PIC)

Investisseurs Omega Healthcare (NYSE:OHI)

Investisseurs nationaux en santé (NYSE:NHI)

FPI de la santé: Welltower (WELL)

Welltower comprend trois segments d’activité: le logement des seniors, les baux triple net et la médecine ambulatoire.

Les fonds d’exploitation de Welltower, ou FFO, ont à peine bougé au cours de la dernière décennie. Le taux de croissance n’est que de 0,4%, mais cela est dû en grande partie à l’habitude de la fiducie d’émettre des actions pour financer des acquisitions, ce qui est très courant chez les FPI. Ajusté du nombre de parts, le FFO a augmenté de 8,6% depuis 2011.

Cependant, la pandémie COVID-19 a nui aux activités de la fiducie. Welltower vend des propriétés qu’elle ne considère pas comme essentielles à son avenir. Notre taux de croissance estimé des FFO jusqu’en 2026 n’est que de 1,2%.

Avant de suspendre la croissance de son dividende en 2018, Welltower avait augmenté son dividende pendant 14 années consécutives. Ce n’était pas une mince affaire, surtout compte tenu de l’augmentation du nombre d’actions. La fiducie a été contrainte de réduire son dividende, les actionnaires recevant près de 30% du dividende en 2020, ce qu’ils ont fait en 2019.

L’action rapporte actuellement 3,2%, une prime significative par rapport au rendement moyen de 1,4% pour le S&P 500.

Welltower se négocie autour de 75 $. Nous nous attendons à ce que la fiducie produise un FFO de 2,94 $ pour 2021, ce qui donne à l’action un ratio cours / FFO de 25,9. Cela implique que la réversion de la valorisation pourrait être un obstacle de taille aux rendements totaux si le titre devait se négocier avec notre objectif multiple FFO de 13,5.

Nous prévoyons que la valorisation sera un vent contraire de 12,2% par rapport aux rendements annuels jusqu’en 2026. Par conséquent, nous considérons cette action particulière comme significativement surévaluée.

Au total, nous prévoyons que Welltower perdra 7,3% par an au cours des cinq prochaines années. Nous évaluons l’action comme une vente, et c’est la FPI de santé la moins attrayante à l’heure actuelle. Nous pensons qu’un faible taux de croissance des FFO et un rendement de taille décente seront plus que compensés par la réversion des valorisations.

Propriétés Healthpeak (PEAK)

Healthpeak Properties, anciennement connu sous le nom de HCP, est la plus grande société de placement immobilier du pays. La fiducie exploite plus de 620 propriétés, y compris celles utilisées pour les sciences de la vie, les logements pour personnes âgées et les cabinets médicaux.

Healthpeak Properties a subi une restructuration importante de ses activités au cours des dernières années, cédant plus de 150 propriétés au cours de cette période. Cela a conduit à plusieurs baisses de ses fonds d’exploitation, ou FFO, qui ont diminué à un taux de 3,6% depuis 2011.

La confiance a quelques aspects positifs qui jouent en sa faveur. Premièrement, Healthpeak Properties reste le plus grand nom de son secteur, même après avoir vendu des actifs non essentiels. La fiducie reçoit également la quasi-totalité de ses revenus de sources privées, ce qui signifie qu’elle ne dépend pas beaucoup de Medicare et de Medicaid. Par conséquent, nous prévoyons une croissance des FFO de 5% par an jusqu’en 2026 par rapport à notre FFO prévu de 1,58 $ par action en 2021.

Healthpeak Properties a réduit son dividende trois fois depuis 2016, donc l’augmentation des revenus de la fiducie n’est pas une garantie. Cela dit, les actions rapportent 3,7%.

Les actions se négociant autour de 33 $, Healthpeak Properties se négocie à 20,9 fois les estimations du FFO. Pour le contexte, le titre a un cours au FFO de 15,3 depuis 2011. Revenir à cette évaluation réduirait les résultats annuels de 3,1% pour les cinq prochaines années.

Nous prévoyons que Healthpeak Properties offrira un rendement total de 5,6% par an au cours des cinq prochaines années, car un taux de croissance de 5% des FFO et un rendement de dividende de 3,7% sont partiellement compensés par un faible vent défavorable à une valorisation à un chiffre.

FPI Santé: Omega Healthcare Investors (OHI)

Omega Healthcare Investors Inc. (OHI) exploite deux segments commerciaux, les soins infirmiers qualifiés et le logement pour personnes âgées. Les soins infirmiers spécialisés contribuent à la grande majorité des revenus.

Un besoin croissant de services de santé pour les populations vieillissantes sera un vent favorable, bien qu’Omega ne soit pas aussi diversifié que d’autres noms dans ce domaine car il dépend excessivement des établissements de soins infirmiers qualifiés. La fiducie a plutôt bien résisté à la pandémie de COVID-19, car elle a collecté presque tous les loyers dus au cours du dernier trimestre.

Le FFO d’Omega s’est composé à un taux de près de 6% au cours de la dernière décennie, mais une grande partie de cette croissance s’est produite au cours des premières années. Nous pensons que la fiducie est susceptible d’augmenter son résultat net à un taux de 2% par an jusqu’en 2026, compte tenu des résultats récents saccadés.

Ce qui fait probablement d’Omega un investissement attrayant, c’est son rendement en dividendes important, qui s’établit à 7,1%. Même avec une légère réduction du dividende l’année dernière, le dividende d’Omega a augmenté à un taux de plus de 5% depuis 2011.

Avec Omega s’échangeant autour de 37 $, l’action se négocie à 11,4 fois notre estimation FFO de 3,25 $ pour 2021. L’action s’est négociée avec un ratio cours / FFO moyen de 12 depuis 2011. L’évaluation pourrait ajouter 1% aux rendements totaux par an au cours de la période. la prochaine demi-décennie.

Nous prévoyons qu’Omega peut fournir un rendement total de 10,1%, principalement grâce à un rendement de 7% + avec de faibles contributions à un chiffre provenant à la fois de la croissance des FFO et de l’expansion multiple. Nous réservons généralement nos recommandations d’achat aux actions offrant au moins 10% de rendement annuel. Par conséquent, nous évaluons Omega comme un achat.

Investisseurs nationaux en santé (NHI)

National Health Investors possède et exploite des installations de vie indépendante, des immeubles de bureaux médicaux et des logements pour personnes âgées. La fiducie utilise diverses méthodes de financement, telles que la coentreprise et la cession-bail, pour acquérir des actifs.

National Health est l’une des FPI de la santé les plus diversifiées, qui offre à la confiance une certaine protection en cas de difficulté dans un domaine de son activité. La variété des méthodes d’investissement permet également à National Health de faire preuve de créativité lors de la recherche de propriétés attrayantes à acheter. Nous pensons que la fiducie sera en mesure de faire croître son FFO de 5,5% jusqu’en 2026 grâce à son modèle commercial.

Contrairement aux autres noms de cette liste, National Health n’a pas été contraint de réduire son dividende. En fait, la fiducie a augmenté son dividende pendant 19 années consécutives. Le dividende a un taux de croissance annuel composé de 5% au cours de la dernière décennie, et les rendements de l’action 5,9%.

Nous prévoyons que National Health produira un FFO de 5,50 $ en 2021. Avec des actions qui se négocient autour de 75 $, National Health a un cours au FFO de 13,5. Nous avons un objectif de prix / FFO de 13,8 pour 2026, ce qui impliquerait un petit ajout de 0,4% aux rendements totaux d’un multiple en expansion.

Les rendements totaux de la santé nationale devraient être de 11,8% en raison principalement de la croissance des FFO et du rendement des dividendes, bien qu’un multiple en expansion soit également un facteur. Au prix actuel, National Health n’est pas seulement un achat, mais la confiance est notre nom préféré dans l’espace REIT de la santé.

