Classement des buteurs de la Ligue des champions 2020-2021

04/07/2021

À 23:41 CEST

La première étape des quarts de finale de Ligue des champions 2020-2021 et en ce qui concerne la liste des meilleurs buteurs du championnat, le changement de génération est déjà visible, avec les deux jeunes attaquants du moment en tête du classement.

Attaquant du Borussia Dortmund, Eerling Haaland, est toujours le meilleur buteur avec un total de 10 buts bien qu’il n’ait pas marqué lors de la visite de son équipe sur le terrain de Manchester City.

Oui le français du PSG Kylian Mbappé, et deux fois contre le Bayern, avec ce qui est deuxième avec 8 points. Derrière les deux joyaux du football européen se trouvent, avec six cibles, Mohamed Salah, Neymar Jr. et Olivier Giroud.

Consultez le classement et le tableau mis à jour des buteurs de la compétition continentale maximale.

CLASSIFICATION DES BUTEURS DES CHAMPIONS 2020-21

Eerling Haaland (B.Dortmund): 10 Kylian Mbappé (PSG): 8 Mohamed Salah (Liverpool): 6 Neymar Jr (PSG): 6 Olivier Giroud (Chelsea): 6 * Marcus Rashford (Manchester United): 6 * Álvaro Morata ( Juventus): 6 * Youssef En-Nesyri (Séville): 6 Robert Lewandowski (Bayern): 5 Karim Benzema (Real Madrid): 5

* Vos équipes ont déjà été éliminées de la Ligue des champions cette saison.