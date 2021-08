Classement des échanges à trois équipes Bulls, Trail Blazers et Cavs avec Lauri Markkanen

in

Lauri Markkanen a enfin une nouvelle maison. L’agent libre restreint a été échangé des Chicago Bulls aux Cleveland Cavaliers dans le cadre d’un accord de signature et d’échange qui inclut également les Portland Trail Blazers.

Cleveland signe Markkanen pour un contrat de 67 millions de dollars sur quatre ans, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Les Bulls recevront un choix de premier tour protégé par loterie des Trail Blazers, du swingman Derrick Jones Jr., et un futur choix de deuxième tour. Portland reçoit Larry Nance Jr.

Markkanen, 24 ans, était le plus grand nom qui restait sur le marché des agents libres. L’ancien choix général n ° 7 du repêchage de la NBA 2017 a connu la saison de score la plus efficace de sa carrière l’année dernière, atteignant 40,2% de ses trois (sur 5,8 tentatives par match) et terminant l’année avec 62% de vrais tirs.

Cela ressemble à un échange qui aide les trois équipes à atteindre leurs objectifs. Les Bulls ont ajouté un futur joueur de choix et de rotation au premier tour avec leur échange Markkanen. Les Cavs ont obtenu un jeune espaceur au sol pour compléter leur court avant à côté de Jarrett Allen et Evan Mobley. Les Blazers ont obtenu une solide victoire dans les deux sens à Nance, ce qui devrait aider à consolider leur défense à l’avant.

Notons cet accord.

Les Trail Blazers de Portland ajoutent Larry Nance Jr.

Alors que Markkanen est peut-être le nom phare du commerce, Nance est le meilleur joueur de cet accord. Le joueur de 28 ans est devenu un solide joueur défensif qui peut faire un peu de tout en attaque.

À 6’7, 245 livres, Nance est un attaquant puissant ou un petit centre de balle avec une bonne mobilité qui peut fournir une certaine protection de la jante. Offensivement, Nance a travaillé pour devenir davantage un espaceur au sol. L’année dernière, il a atteint 36% de ses trois en 114 tentatives, la meilleure note de sa carrière. Nance est également un bon passeur qui peut être utilisé dans les transferts de dribble et les actions haut-bas avec les autres gros de Portland. Il a eu du succès en tant qu’homme de rouleau la saison dernière (classant dans le 62e centile, selon Synergy Sports) et gère également bien le sol en transition.

Damian Lillard a fait pression sur les Blazers pour qu’ils continuent d’ajouter à leur liste pendant l’intersaison, et c’est un ajout solide. Pour le prix d’un choix protégé par loterie, Portland obtient un autre bon gros défensif à associer à Robert Covington. L’offensive de Portland était déjà impressionnante avec Lillard, CJ McCollum et Norman Powell à la fin de la saison dernière.

Cette décision élève-t-elle Portland au statut de concurrent et atténue-t-elle les inquiétudes concernant la qualité de la liste dans l’esprit de Lillard ? Peut être pas. Mais l’ajout de Nance améliore certainement l’équipe alors qu’elle entre dans ce qui s’annonce comme une année de « prouvez-le » du point de vue de Lillard. La seule façon dont Portland aurait pu faire mieux que cela est de regrouper plusieurs choix de premier tour, mais il est difficile de trouver un acteur sur le marché qui aurait constitué un accord intéressant pour les deux parties.

Classe: UNE-

Les Chicago Bulls ajoutent Derrick Jones Jr. et un premier tour protégé par loterie

Les Bulls auraient recherché deux choses dans un échange pour Lauri Markkanen: un choix de première ronde et aucun «mauvais» contrat ne revenant. Ils ont accompli les deux avec cet accord.

Markkanen était une relique de l’ancien front office de Chicago dirigé par John Paxson et Gar Forman. On se souviendra finalement de lui comme d’un autre dans une longue lignée de choix de repêchage ratés. Alors que le nouveau front office de Chicago dirigé par Arturas Karnisovas et Marc Eversley s’est lancé dans une refonte audacieuse de la liste cet été, il était clair que Markkanen n’avait pas sa place dans l’équipe. Créditez les Bulls d’avoir pu obtenir une valeur solide alors qu’ils l’ont envoyé dans un commerce.

Le choix des Blazers est protégé par loterie jusqu’en 2028 et sera un bel atout pour Chicago, qu’ils l’utilisent eux-mêmes ou l’échangent. Jones est un méga haut vol qui offre une certaine polyvalence défensive sur le banc et est sur un contrat de 9 millions de dollars expirant. C’est toujours bien d’ajouter un futur second tour aussi.

Récupérer Nance dans cet accord aurait été mieux pour les Bulls, mais le choix et une pièce de banc décente à Jones sont un retour solide étant donné que Markkanen ne faisait pas partie des nouveaux plans de l’équipe.

Classe: UNE-

Les Cleveland Cavaliers ajoutent Lauri Markkanen

Markkanen ressemblait à une pierre angulaire de la reconstruction post-Jimmy Butler de Chicago il y a seulement quelques années. Son jeu a stagné dans le temps depuis. Il n’a jamais été à la hauteur de sa réputation de tireur extérieur jusqu’à la saison dernière, et sa mauvaise protection de la peinture en défense a limité sa polyvalence.

Markkanen a finalement atteint 40 pour cent de ses trois l’an dernier, et Cleveland s’attendra à ce qu’il continue dans cette voie. Markkanen avait une excuse simple à Chicago : il n’a jamais joué avec un animateur de haut niveau qui pourrait le préparer pour des paniers faciles. Peut-être qu’il trouvera ça à Cleveland. Darius Garland a fait de grands progrès la saison dernière en tant que tireur de traction et meneur de jeu. Markkanen peut espacer le sol à côté de Jarrett Allen et de la recrue n ° 3 au classement général Evan Mobley dans le court avant.

En fin de compte, 67 millions de dollars pour Markkanen semblent être beaucoup d’argent. Il pourrait certainement s’améliorer dans une nouvelle équipe avec un casting différent, mais sa stagnation à Chicago est inquiétante. À ce stade, Markkanen est un joueur qui ne peut pas créer son propre tir et n’est pas un passeur, un rebondeur ou un défenseur plus à l’intérieur ou au périmètre. Pour remplir ce contrat, il devra être un tireur à haut volume et très précis.

Classe: C+