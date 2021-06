Classement des entraîneurs du Real Madrid qui sont revenus

À proprement parler, Carlo Ancelotti est le 12e entraîneur du Real Madrid à diriger le club en deux mandats distincts.

Les deux premiers étaient antérieurs aux années 1950, le premier étant l’ancien légendaire Jacinto Quincoces qui a dirigé le club pour la saison 1945-46 et est revenu deux ans plus tard pour un bref passage avant d’être à nouveau licencié. Entre Quincoces deux tours en tant que manager, Baltasar Albeniz a géré l’équipe. Il est également revenu comme entraîneur pour la saison 1950-51, cependant, comme Quincoces a également été limogé avant de pouvoir superviser un nombre important de matchs.

Miguel Munoz était un autre dont la carrière d’entraîneur est techniquement divisée en deux. Il a remplacé Luis Carniglia, qui était malade, et a géré une poignée de matchs au cours de la saison 1957-58 pendant que l’Argentin récupérait. Vicente Del Bosque est entré deux fois dans les années 90 en tant qu’entraîneur par intérim avant de se voir confier le poste à temps plein lors de la saison 1999-2000. Enfin, Alfredo Di Stefano est brièvement revenu au poste d’entraîneur au cours de la saison 1990-91 où il a supervisé son seul trophée en quatre saisons au total à la barre, une victoire 5-1 en Supercopa contre Barcelone.

Aucun de ces mandats n’était particulièrement long et, en tant que tel, il est difficile de les voir comme des séjours vraiment séparés. En réalité, seuls huit entraîneurs se qualifient vraiment pour un deuxième passage à la tête du Real Madrid, supervisant deux passages importants au club qui se sont produits des années ou des décennies après la fin de leur premier.

Pour célébrer cette statistique étrange, j’ai décidé de classer ces entraîneurs particuliers en fonction de leur deuxième passage au club et peut-être d’avoir un aperçu de la façon dont le même tour se déroule deux fois au Real Madrid.

5. John Toshack.

Puissance du riz

C’était facile. John Toshack est l’un des rares entraîneurs britanniques à avoir dirigé le Real Madrid et est bien connu en Espagne pour ses passages à Los Blancos ainsi qu’à la Real Sociedad, au Deportivo La Coruna et à Murica.

Le Gallois a d’abord pris la relève en tant qu’entraîneur du Real pour la saison 1989-1990. Le Real était, à l’époque, quatre fois champion d’Espagne en titre et visait un record égalant la cinquième couronne. Il était considéré comme une embauche assez cynique par les fans de Madrid en raison de son style défensif. Cependant, sa volonté de construire autour d’Hugo Sanchez a permis au Real de marquer un record de 107 buts et de remporter son titre le plus confortable de l’ère Quinta. Malgré la couronne de la ligue, Toshack s’est fait beaucoup d’ennemis en raison de sa mauvaise gestion des hommes et a été limogé en novembre de la saison suivante après que les résultats aient tourné au vinaigre.

Sept ans plus tard, Toshack a été approché pour reprendre Guus Hiddink avec le Real Madrid septième du classement et menaçant de rater le football européen. Real a finalement terminé deuxième, mais il faut se demander comment cela a valu à Toshack une deuxième saison. Son premier match de retour aux commandes a été une défaite 3-2 contre le Real Betis, le Real est ensuite sorti de la Ligue des champions contre le Dynamo Kyiv, a été humilié 5-1 par le Celta et s’est écrasé de la Copa del Rey à Valence avec un 6-0 perte au Mestalla (c’est à travers 90 minutes pas 180.).

On ne peut s’empêcher de voir l’ironie que défendre était le principal problème du Real sous Toshack et que, bien que de manière bizarre, ce serait sa chute au Real est assez poétique. Après une victoire 3-2 sur le Rayo Vallecano lors de la saison 1999-2000, Toshack a déclaré à la presse que le gardien Albano Bizzarri avait inscrit des buts qui l’ont fait pleurer. Le commentaire n’a pas été bien accueilli par le président Lorenzo Sanz et la réponse de Toshack lorsqu’on lui a demandé de s’excuser était encore moins la bienvenue, “il y a plus de chances qu’un cochon survole le Bernabeu que pour que je retire mes commentaires”. Une célèbre couverture de Marca de devinez quoi sur le Bernabeu ainsi que des nouvelles du limogeage de Toshack ont ​​rapidement suivi.

4. Léo Beenhakker.

Photo de Paul Marriott/EMPICS via .

Pauvre Léo. Le Néerlandais mérite probablement sa journée au soleil en tant que meilleur entraîneur du Real Madrid. En tant que principal visage managérial derrière l’ère Quinta, Beenhakker possède un record national impressionnant. Il est l’un des quatre entraîneurs du Real Madrid à avoir remporté au moins trois titres de champion avec le Real Madrid et le deuxième (après Munoz) à l’avoir fait consécutivement. Il est le seul entraîneur à avoir supervisé un triplé national (Liga, Copa del Rey et Supercopa) que l’équipe a réalisé lors de sa dernière saison à la tête.

Le principal échec de Beenhakker à Madrid était un manque de succès européen et malgré des demi-finales régulières, le Real ne semblait pas pouvoir briser son plafond de verre en Europe. En 1988-89, le sentiment parmi les joueurs et les supporters était qu’il était temps de faire ou de casser, mais Los Blancos ont été désespérément surclassés par l’AC Milan de Saachi, perdant 5-0 à l’extérieur et s’écrasant une fois de plus avant la finale. . Le match a scellé le sort de Beenhakker et il a été licencié cet été-là.

En 1992, Beenhakker est revenu à Madrid en tant que directeur sportif et a été nommé responsable de l’équipe première en décembre suite au limogeage de Radomir Antic. Le limogeage d’Antic était totalement injustifié avec Madrid en tête du championnat à la mi-saison et en quart de finale de la Coupe UEFA. Un maestro à remporter des titres de champion avec la Quinta del Buitre, Beenhakker n’a pas pu conclure l’affaire avec l’équipe d’Antic. Ils ont, une fois de plus, été envoyés en demi-finale d’un tournoi européen par Turin et ont lentement perdu leur avantage en championnat. Le titre est allé à la dernière journée et une défaite spectaculaire contre Tenerife a offert au Barcelone de Johan Cyruff leur deuxième couronne consécutive en Liga. Plus tard, du sel a été ajouté aux blessures avec une défaite finale en Copa del Rey contre l’Atletico Madrid et Beenhakker a été licencié pour la deuxième fois.

2. Zinédine Zidane/Fabio Capello

Marca

Zidane et Capello sont vraiment difficiles à séparer car il existe de nombreux parallèles entre leurs mandats. L’histoire de Zidane est encore fraîche dans la plupart des esprits et, naturellement, n’a pas besoin d’être racontée. Capello a rejoint le Real Madrid pour la première fois en 1996-97, où il a signé des pièces cruciales pour l’équipe qui finiront par briser les 32 ans d’attente de Madrid pour un septième titre européen. Son équipe a remporté la Liga, mais l’Italien a été attiré à l’AC Milan cet été-là et ne reviendrait dans la capitale espagnole que dix ans plus tard.

Cette fois, il a repris une équipe madrilène qui souffrait de l’une des pires sécheresses de trophées de son histoire et, de manière dramatique, a réussi à briser le conduit avec son deuxième et 30e titre en Liga du Real Madrid. Il a été licencié cet été-là en raison de son style de jeu pragmatique.

Les similitudes entre Zidane et Capello sont qu’ils ont tous deux pris le relais en cas de crise et ont pu produire des titres, que ce soit sous leur règne ou après leur départ. On pourrait dire que Capello a l’avantage car il a gagné avec deux vestiaires complètement différents, cependant, le biais de récence et la manière dominatrice avec laquelle Madrid de Zidane a remporté la couronne de la ligue en 2019-2020 les ont au niveau pour le moment.

1. Luis Molowny.

El Pais

Les entrées les plus faciles de ce classement sont en bas et en haut. Jusqu’à ce que Zinedine Zidane le dépasse récemment, Luis Molowny était le deuxième entraîneur le plus titré du Real Madrid, un record qu’il a établi sur quatre périodes sans précédent en tant que manager.

L’histoire de Molowny avec le Real commence lorsque le milieu de terrain de 21 ans a rejoint le club en 1946-47. Connu pour ses buts impressionnants, Molowny a réussi un modeste trophée avec le Real en tant que joueur avant de terminer ses jours de jeu avec Las Palmas en 1956-57. Immédiatement après sa retraite, il a été embauché comme entraîneur de Las Palmas et, malgré la relégation à Segunda lors de sa deuxième saison, est resté en charge de l’équipe jusqu’à l’arrivée du Real en 1973-74. A ce stade, Miguel Munoz avait démissionné alors que l’équipe languissait en milieu de tableau. Molowny a pu restaurer une certaine dignité avec un triomphe en Copa del Rey, mais la sixième place de la ligue a évidemment joué un rôle dans le choix de ne pas garder Molowny pour une deuxième saison.

L’ancien milieu de terrain est resté dans le club dans différents rôles avant d’être à nouveau appelé en 1977-1978 pour reprendre Milan Miljanic. Allant un peu plus loin que son premier passage, Molowny a remporté le titre de champion et, après avoir été maintenu pour une deuxième saison, a conservé la couronne l’année suivante. En 1978-79, le Real Madrid a embauché Vujadin Boskov pour remplacer Molowny. Le Serbe a duré un peu plus de deux saisons avant que Molowny ne soit à nouveau renvoyé pour sauver la saison de Madrid en mars 1982, supervisant un autre titre de la Copa del Rey.

Le dernier sort de Molowny à la tête du Real Madrid était le premier entraîneur établi de l’ère Quinta. Succédant à Amancio Amaro, Molowny a supervisé les 10 derniers matchs de la saison 1984-85, une période qui a vu Madrid remporter la Copa de Liga (aujourd’hui disparue) et la Coupe UEFA. L’année suivante, Molowny a remporté son troisième titre de champion en tant qu’entraîneur du Real Madrid et a conservé la Coupe UEFA avant de quitter le poste d’entraîneur pour la dernière fois.

Son palmarès distingué explique en grande partie sa devise « tout pour le Real Madrid. Un dévouement total » et Carlo Ancelotti a beaucoup de travail (et quelques retours de plus) s’il veut dépasser le plus célèbre pompier de Madrid.