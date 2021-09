Classement des entrées au gala du Met de Lady Gaga à Zendaya

2. Rihanna

La chanteuse et magnat de Fenty Beauty a été stupéfaite sur le tapis rouge dans cette robe Guo Pei pour le Met Gala 2015. Le thème du gala était « La Chine : à travers le miroir ». Et comme Rihanna l’a noté dans une interview de 2020 avec Access, même les icônes de la mode peuvent avoir le trac avant le spectacle.

“Je me souviens avoir eu si peur de sortir de cette voiture parce que j’avais l’impression:” J’en fais trop “”, s’est-elle souvenue au point de vente. “Je passais devant le tapis rouge, et je voyais juste des robes, et je me disais:” Oh mon dieu, je suis un clown. Les gens vont se moquer de moi. C’est, comme, trop. ‘ J’ai pensé ça. J’ai encerclé, genre. Trois fois, je ne plaisante même pas. Et finalement, je me suis dit : ‘Peu importe, allons-y. Allons-y…’ Je ne le regrette pas.’

Internet bourdonnait autour de son look incroyable. Et bien que la robe ait également inspiré un certain nombre de mèmes, Rihanna pourrait aussi en rire.

“La poêle à frire avec l’œuf”, a-t-elle ajouté, “légendaire”.